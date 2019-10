Hasan Shaker: „Als Wirt musst du ein bisschen crazy sein“

Hannover

Schon während er sein Abi an der Sophienschule machte und später BWL studierte, jobbte Hasan Shaker im traditionsreichen „ Wienerwald“ am Stephansplatz in Hannovers Südstadt. 1998 übernahm sein Bruder Haidar das Lokal, seit Anfang des Jahres leiten die Brüder es gemeinsam.

Warum sind Sie Wirt geworden?

Mir wurde es in die Wiege gelegt, mein Bruder ist schon seit 1998 im „ Wienerwald“. Ich habe hier schon neben Abi und Studium gearbeitet. Es ist für mich eine Leidenschaft, es macht mir Spaß. Der Wienerwald ist meine gewohnte Umgebung, ich bin damit aufgewachsen. Ich leite den Laden ja auch mit meinem Bruder, Haidar Shaker, und der ist auch mein bester Freund.

Wo haben Sie das letzte Mal richtig gut gegessen?

Beim „Lister Döner“. Ich esse selten Döner, aber der war extrem lecker. Der Salat ist knackig, das Fleisch ist schön knusprig und die Leute super freundlich. Das „BurgerMe“ in der Nordstadt ist auch sehr gut. Das Konzept ist cool, das ging auch sehr schnell.

Ihre drei Lieblingsgastronomien in Hannover und Region?

Außer ins „BurgerMe“ gehe ich auch gern in das „Veats“ an der Langen Laube, das ist super lecker und gesund, eine Geschmacksexplosion im Mund. Dann gibt es noch das „Torai“ in Hainholz, da rauche ich gerne mal eine Shisha. Es ist sehr gemütlich dort und die Musik nicht so laut. Da trinke ich gern „Shalep“, das ist ein türkisches Getränk mit Milch und Zimt, es schmeckt wie Chai Latte.

Was ist Ihr Lieblingsgericht aus Mamas Küche?

„Biryani“, ein indisches Gericht mit Hähnchen und pfeffrigem Gemüsereis. Meine Mutter macht es fantastisch, das ist mein Lieblingsgericht.

Was würden Sie niemals essen?

Innereien. Und ich esse nicht gern Fisch. Schweinefleisch habe ich noch nie gegessen.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Wirt?

Er muss herzlich, freundlich und aufgeschlossen sein. Manchmal braucht er aber auch ein dickes Fell. Man muss wissen, wie man mit einem Gast umgeht, der seine schlechte Laune an dir auslässt.

Gastronomie stresst – wie schaffen Sie Ausgleich?

Ich verbringe viel Zeit mit meiner Verlobten, die holt mich immer gut runter. Sie ist eine tolle Frau, die das mitmacht. Und dann spiele ich mit den Jungs ab und zu Fußball. Ich gucke auch viel Fußball, die 90 Minuten entspannen mich total.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Alle unsere Gäste sind perfekt. Ein perfekter Gast bringt einen zum Lachen. Da gibt es noch meine „Lieblings-Omi“. Die Dame kommt regelmäßig und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Sie hat nie schlechte Laune, das ist wirklich toll.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Wenn du keine Freude an der Arbeit hast. Dann bist du automatisch unfreundlich und patzig. Man muss für die Gastronomie geschaffen sein. Da musst du schon ein bisschen crazy sein.

*5. November 1989 in Bagdad. Als Kind kam er nach Hannover, machte Abitur an der Sophienschule, jobbte schon damals im „ Wienerwald“, das sein Bruder 1998 übernommen hatte. Mit dem Job finanzierte sich Shaker auch sein BWL-Studium und stieg Anfang des Jahres offiziell ein. Das Restaurant mit Lieferservice ( Stephansplatz 6, Telefon 0511/88 67 39) hat täglich von elf bis 22.30 Uhr geöffnet. Der Klassiker auf der Speisekarte ist das „1/2 Wienerwald Grillhendl“ für 6,90 Euro. Es gibt auch Suppen, Burger, Wraps, Salat und Schnitzel.

Von Stella-Sophie Wojtzcak