Hannover

Zu sagen, er hätte keine Schmerzen, wäre wohl gelogen – kein Wunder, schließlich hat Franky (47) gerade eine Operation hinter sich gebracht. Mal wieder. Der Radiomoderator von ffn hat sich diesmal überschüssiges Brustdrüsengewebe operativ entfernen lassen. Das Ganze ist die (kosmetische) Folge seiner Magenverkleinerung von vor fast drei Jahren und dem damit einhergehenden Gewichtsverlust von sagenhaften 75 Kilogramm.

„Ich freue mich wirklich sehr auf eine ganz glatte Brust“, sagte der 47-jährige am Donnerstag der NP beim Patientenbesuch im Nordstadtkrankenhaus. Hier liegt Franky in einem der vielen Klinikgebäude, auch in seinem Zimmer im zweiten Obergeschoss ist es warm.

Seine Brüste störten ihn beim Treppesteigen

„Es hat mich sehr gestört, dass meine Brüste immer unterm Poloshirt zu sehen waren“, erzählt er ganz offen, während der Ventilator brummt. Und bei einigen Bewegungen, etwa beim Treppesteigen, störten ihn die Brüste. Die sind derzeit noch mit Pflastern abgeklebt, Drainagen an beiden Seiten befestigt. „Noch mehr haben sie mich genervt, seit der Bauch weg ist. Da sind sie extremer aufgefallen.“

Bereits im April hatte sich Franky unters Messer gelegt, Ärzte entfernten um die dreieinhalb Kilo überschüssige Haut, die sich nach seiner Gewichtsabnahme am Bauch gebildet hatte. Eine gut 60 Zentimeter lange Narbe ist zurückgebelieben. Das stört den Radiomann allerdings nicht im Ansatz so sehr wie die Tatsache, dass er aufgrund dieser und der aktuellen Operation keinen Sport treiben darf. „Bis September ist Schonzeit, dann kann ich wieder loslegen.“

So lange muss er auf die Ernährung Acht geben, mit dem Gewicht soll es nicht wieder unkontrolliert nach oben gehen – „drei Kilo sind wieder drauf.“ Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Zustand, in dem sich sein Körper und seine Gesundheit vor der Entscheidung befunden hatten, den Pfunden den Kampf anzusagen.

Schwergewichte: 2010 traf Franky Rainer Calmund bei einem 96-Spiel. Quelle: Dillenberg

Auf 180 Kilogramm hatte es der 47-Jährige gebracht, sein Arzt hatte ihm mit auf dem Weg gebeben: „Wenn Sie so weiter machen, erleben Sie Ihren 50. Geburtstag nicht mehr.“ Das ermutigte ihn zu mehr Bewegung – auch mit NP-Mann Christoph Dannowski ging er joggen.

Seinen 50. will Franky unbedingt erleben – am allerliebsten mit Sixpack. Und zwar nicht als einen Sechserträger Bier, „sondern mit einem vorzeigbaren Strandkörper“, hat er sich vorgenommen. Dafür machte er (und macht bald wieder) fünfmal die Woche Sport, immer im Wechsel Kraft- und Ausdauertraining. „Aus meiner Fresssucht wurde Sportsucht“, sagt er und zuckt mit den Schultern.

Sport ist ein Zugewinn an Lebensqualität

Dann zeigt er ein Video auf seinem Handy, auf dem zu sehen ist, wie er mühelos Situps macht. „Ich kann es selbst gar nicht glauben, was ich jetzt leisten kann. Ein unheimlicher Zugewinn an Lebensqualität.“ Dazu gehört, dass er mit seinem Sohn Gustav (6) um die Wette rennen „und jetzt zwei Getränkekisten auf einmal in den Garten tragen kann, ohne gleich aus der Puste zu sein.“

Die geht ihm übrigens auch im Sender nicht mehr aus. Da feiert der Mann aus der List in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: „Mein 20.!“, freut er sich. Demnach dürfte Franky der Dritt-Dienstälteste Morgenmoderator der Republik sein, der am Stück bei einem Sender am Mikro steht.

Lange ist es her: Seit 20 Jahren moderiert Franky bei ffn. Quelle: Archiv

Einiges hat sich in all den Jahren geändert: „Früher haben die Moderatoren mehr Show gemacht, haben sich selbst mehr in den Vordergrund gestellt“, resümiert er die Zeit. „Heute geht es deutlich natürlicher und authentischer zu.“ Was aber nicht bedeutet, dass er seinen Hörern („das höchste Gut, das wir haben“) nichts mehr von sich erzählt: „Ich lasse schon bei einigen Themen die Hosen runter“, gesteht Franky.

Mal schauen, ob er ab dem 5. August morgens was von seinem neuen Körpergefühl berichtet – dann geht er wieder gesund zur Arbeit. „Darauf freue ich mich schon sehr.“ Und dann spielt er bestimmt mal wieder den Hit, den er auch vor 20 Jahren am allerliebsten gespielt hat: „Angels“ von Robbie Williams (45) – der ist tatsächlich schon seit 22 Jahren im Radio zu hören.

Von Mirjana Cvjetkovic