1200 Besucher feiern Premiere auf dem Schützenplatz

Hannover

1200 Menschen kamen auf den Schützenplatz – gefühlt roch es im Radius von 1200 Metern schon nach Popcorn: Der Weihnachtscircus ist in der Stadt, zum vierten Mal präsentieren sich Artisten aus aller Welt.

Auch einige Promis ließen sich das Spektakel nicht entgehen – etwa Barynia Bothe (32). Die Tanzlehrerin kam im Weihnachtspulli und gerade aus Toronto zurück: „Mein Opa Claus lebt dort und hat 90. Geburtstag gefeiert.“ Mama Susanne und Schwester Anissa (30) konnten nicht mit, „irgendwer muss ja arbeiten“, so die Jüngere der Bothe-Schwestern. Sie freute sich besonders auf Jongleur Claudius Specht (25). Der war kürzlich schon beim Winterball der Bothes dabei.

Hannover-Concerts-Chef Michael Lohmann (66) war vor seiner Frau Susanne da, stieß mit seinem Bruder, seiner Schwägerin sowie Frauke Besemer und ihrer Freundin Beatrix Barth (kam extra aus Süddeutschland) an. Besemer hat über die Feiertage schon was vor: „Am zweiten Weihnachtstag gehe ich mit der Familie im Pier 51 essen“, verrät sie einen Teil des Festtagsprogramms. Tochter Olivia (19) absolviert in dem Restaurant am Maschsee eine Ausbildung, wünschte sich den gemeinsamen Besuch.

EIN ABEND UNTER SICH: Heidemarie und Erich Barke kommen vielleicht in Zukunft mit den Enkelkindern. Quelle: Ilona Hottmann

Ex-Uni-Präsident Erich Barke (72) kam mit Gattin Heidemarie zur Premiere, den Tag hatten sie mit ihrer einjährigen Enkelin verbracht. Oma und Opa verrieten: „Nächstes Jahr bekommen wir einen Enkel.“ Wie schön!

Der Weihnachtszirkus gastiert noch bis zum 29. Dezember auf dem Schützenplatz. Tickets kosten zwischen 22 und 57 Euro. Mehr Informationen unter www.weihnachtscircus-Hannover.com

Von Mirjana Cvjetkovic