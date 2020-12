Hannover

Der Bummel über den Weihnachtsmarkt fällt aus, viele Advents-Aktivitäten sind in diesem Jahr gestrichen. Bleibt das Back-Abenteuer in den eigenen vier Wänden. Wer mit Kindern Weihnachtsplätzchen macht, schafft ein Ritual – und hat am Ende leckere Kekse, die man Heiligabend zum Beispiel an die Großeltern verschenken kann.

Damit die Backparty mit mehreren Kindern nicht in Chaos, Zank und Geschrei endet, empfiehlt NP-Koch Jörg Lange „klare Ordnung und Arbeitsteilung. Backen ist Handwerk, die Küche ein Ort vieler Gefahren. Konzentration zahlt sich aus.“

Hilfreiche Tipps: So gelingt Backen mit Kindern

Das Rezept: Wer die Zutaten gemeinsam mit den Kindern vermengen und kneten will, sollte einfache Rezepte wählen, bei denen es nicht auf das Gramm ankommt. Geht es um Schnelligkeit und Knettechnik wie bei Mürbeteig, sollte man diese Vorarbeit ohne die Kinder leisten (zumal der Teig länger kalt gestellt werden muss) – beim Ausstechen, Formen und Verzieren dürfen sie sich dann austoben.

Sorgfältig: Konrad Lange spritzt die Kokosmakronen. Quelle: privat

Der Arbeitsplatz: Am besten lässt man die Kleinen auf Stühlen am Esstisch werkeln – den kann man bei empfindlichen Oberflächen mit einem abwaschbaren Wachstischtuch schützen. Wer keine Kinderschürzen hat, bindet Geschirrtücher um die Hüften. Auch die Kleidung sollte den einen oder anderen Klecks abbekommen dürfen. Messer, Mixer und andere Geräte sollten Kinder nur zusammen mit Erwachsenen bedienen.

Das Erlebnis: Wie fühlt sich der Teig in den Händen an? Wie riecht Zimt? Kinder erleben Dinge mit allen Sinnen – in der Backstube sollten wir ihnen die Zeit dafür gönnen und nicht gegen die Uhr arbeiten. Der Stress der Eltern überträgt sich!

NP-Koch Jörg Lange und sein Sohn Konrad backen gemeinsam. Quelle: privat

Die Kreativität: Wer mit Kindern backt, sollte ihr viel Raum lassen, auch wenn die Plätzchen am Ende nicht so aussehen, wie im Hochglanz-Rezeptheft. Dafür stecken Ideen und Hingabe in jedem Teig-Kunstwerk. Es geht vor allem um gemeinsame Zeit und schöne Erinnerungen.

Die Dekoration: Zuckerperlen, Schokodrops, gehackte Nüsse – gerade bei Ausstechkeksen soll jedes Stück individuell sein. Spektakuläre Effekte erreicht man mit einem Tropfen Lebensmittelfarbe im Zuckerguss!

Vanillekipferl

Vanillekipferl. Quelle: Christian Behrens

Die Vanillekipferl bestehen aus nur wenigen, aber dafür sehr hochwertigen Zutaten – das merkt man am feinen Geschmack! Zudem gilt es bei der Zubereitung, diszipliniert zu arbeiten (darauf muss man die Kinder einschwören!). Denn Mürbeteig wird nämlich nur dann wirklich gut, wenn er sehr wenig geknetet wird, da sich sonst sehr schnell das Klebereiweiß entwickelt und den Teig brandig macht.

Wie gelingt das? Die Butter ist noch kühl, aber doch schon weich. Mehl, Puderzucker und geriebene Mandeln sind in einer geräumigen Schüssel gleichmäßig gemischt. Die Eigelbe haben wir in einer kleinen Schale verquirlt.

Nun schneiden wir mit dem Messer kleine Flöckchen von der Butter und lassen diese direkt in die Schüssel mit dem Mehl fallen. Aufpassen, dass die Butterflocken nicht zusammenklumpen! Dies kann man leicht verhindern, wenn man zwischendurch mit einem Löffel durch das Mehl geht, um alle Butterstücke zu umhüllen. Erst dann kommt das Eigelb hinzu.

Jetzt nehmen wir eine stabile Teigkarte und hacken einfach durch die Mischung. Dadurch werden die Butterflocken noch kleiner und es bildet sich schon nach kurzer Zeit ein bröseliger Teig. Der lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einer Rolle formen, die wir in Klarsichtfolie wickeln und anschließend 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Während dessen heizt der Ofen auf 160 Grad vor. Von der Rolle schneiden wir nun kleine Scheiben, die wir kurz über die Arbeitsfläche rollen, um daraus Hörnchen zu formen. Das erfordert Sorgfalt und Schnelligkeit.

Bei uns ergeben sich etwa 60 Kipferl, die backen am besten auf drei Blechen nacheinander hell aus, das dauert jeweils etwa zehn Minuten. Wichtig: Zwischendurch den Restteig immer wieder kühlen!

Puderzucker fein sieben und mit dem Mark der Vanilleschote vermengen – die noch warmen Kipferl darin wenden.

Zutaten 125 Gramm Puderzucker 1 Päckchen Vanillinzucker 3 Eigelb 125 Gramm geriebene Mandeln 250 Gramm Butter 300 Gramm Mehl Zum wälzen: 125 Gramm Puderzucker Mark der Vanilleschote

Kokosmakronen

Kokosmakronen. Quelle: Christian Behrens

Für die Kokosmakronen rösten wir die Raspel in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb an und lassen sie auf einem Teller erkalten. Den Backofen heizen wir auf 120 Grad Heißluft oder 140 Grad Ober- und Unterhitze.

Dann geht es an die Baisermasse: Das Eiweiß schlagen wir mit der Küchenmaschine sehr steif und lassen dann den Zucker einrieseln. Tipp: Das wird nur gelingen, wenn das Eiklar ganz sauber vom Eigelb getrennt wurde. Außerdem müssen Rührschüssel und Schneebesen ordentlich sauber sein und frei von Fett. Eine kleine Prise Salz erleichtert das Aufschlagen. Dazu kommt auch der Saft einer halben Zitrone.

Wenn sich der Zucker aufgelöst hat und der Schaum sein größtes Volumen erreicht hat, heben wir mit einem Spatel vorsichtig die Kokosraspeln unter.

Jetzt kommt alles in einen großen Spritzbeutel, und wir dressieren die Makronen auf Oblaten. Wer keine zur Hand hat, legt einfach Backpapier unter, das funktioniert genauso gut. Anstelle des Spritzbeutels kann man auch zwei Teelöffel nehmen und mit deren Hilfe kleine Häufchen auf das Backblech setzen.

Wir backen die Kokosmakronen im unteren Drittel des Ofens zehn bis 20 Minuten. Es reicht vollkommen, dass sie eine leichte hellbraune Färbung zeigen, dann sind sie nämlich schön saftig.

Wer möchte, kann sie zusätzlich in flüssige Kuvertüre tauchen oder anderweitig mit geschmolzener Schokolade verzieren. Für Kinder fängt hier der Spaß erst richtig an!

Zutaten 4 Bio-Eiweiß (die vielleicht von den Rezepten für Liebesgrübchen oder Vanillekipferl übrig sind) 200 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 1 Prise Salz 200 Gramm Kokosraspel 1 Esslöffel Zitronensaft evtl. Oblaten geschmolzene Kuvertüre

Liebesgrübchen

Liebesgrübchen. Quelle: Christian Behrens

Wir wiegen Zucker und Vanillezucker, Eigelbe und zimmerwarme Butter in die Schüssel der Küchenmaschine und vermengen alles mit den Knethaken. Dann fügen wir das Mehl hinzu, nochmals gut durchkneten.

Mit zwei Teelöffeln entnehmen wir kleine Teigportionen und formen sie zu Kugeln (es sollten 20 bis 25 sein). Wir legen sie mit gleichmäßigem Abstand auf ein vorbereitetes Backblech. So können die Plätzchen später beim Backen noch etwas auseinandergehen.

Die Löcher formen wir mit dem Stiel eines Kochlöffels, den wir immer wieder in Mehl tunken. Achtung: Sanft drücken, damit man nicht bis zum Boden durchbohrt.

Als nächstes kommt die Füllung mit einem Spritzsack in die Vertiefungen. Wer mit Kindern backt, die gerne auch mal die Reste von den Fingern naschen, sollte die Lieblingsmarmelade wählen – zuvor mit ein wenig Wasser geschmeidig rühren, dann klappt das mit der Spritztüte besser. Die „Spezialfüllung“ für Erwachsene wird aus Mohnbackmischung und Eierlikör gemixt.

Die Liebesgrübchen backen wie Vanillekipferl: Eher kurz und hell bei 160 Grad.

Zutaten 65 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 2 Eigelb 125 Gramm Butter, zimmerwarm 175 Gramm Mehl Für die Kinder-Füllung: 60 Gramm Lieblingsmarmelade etwas Wasser Für die Spezialfüllung: 60 Gramm Mohnbackmischung 2-3 Gläschen Eierlikör

Honigkuchen

Honigkuchen Quelle: Christian Behrens

Zutaten 500 Gramm Honig 75 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 100 Gramm Butter 2 Esslöffel Milch 2 Eier 1 Prise Salz 1 Esslöffel Zimt 1 Esslöffel Lebkuchengewürz 1 Teelöffel Kaffeepulver (lösliches!) 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Backpulver Zum Verzieren: Mandeln, Belegkirschen, Datteln Zum Glasieren: 50 Gramm Zucker 2 Esslöffel kochendes Wasser

Für die Honigkuchen vom Blech erwärmen wir in einer großen Schüssel Honig mit Zucker, Vanillezucker, Butter und Milch.

Tipp: In vielen Rezepten steht auf der Zutatenliste ein Päckchen Vanillezucker. Der Profi hat in seiner Küche eine große Dose mit Zucker, in die er alle ausgeschabten Vanilleschoten, die von anderen Gerichten in seiner Küche übrig sind, hineinlegt – so wird der Zucker in der Dose aromatisiert. Und ist besser und günstiger als die Tütchen im Supermarkt! Für dieses Rezept könnte man also das Päckchen Vanillezucker weglassen und die gesamte Zuckermenge aus der Aromadose nehmen.

Aus der warmen Honigmischung und den übrigen Zutaten entsteht durch kurzes Kneten der geschmeidige Teig, den ich auf ein gefettetes Backblech streiche. Etwas abkühlen lassen und dann die Stücke einteilen – das gelingt, wenn man ein zweites Blech auflegt und quasi als Lineal benutzt, um mit dem Messer die Kanten festzulegen. Dies Felder verzieren wir mit halbierten Mandelkernen, geviertelten Datteln oder Belegkirschen.

Das Bleck backt bei 160 bis 180 Grad etwa zehn bis 20 Minuten (je nach Dicke des Teiges). In dieser Zeit bereite ich mit kochendem Wasser eine Zuckerlösung, mit der wir die Kuchen glasieren, wenn sie aus dem Ofen kommen. Auskühlen lassen, in Stücke schneiden, fertig.

Zutaten 500 Gramm Honig 75 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 100 Gramm Butter 2 Esslöffel Milch 2 Eier 1 Prise Salz 1 Esslöffel Zimt 1 Esslöffel Lebkuchengewürz 1 Teelöffel Kaffeepulver (lösliches!) 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Backpulver Zum Verzieren: Mandeln, Belegkirschen, Datteln Zum Glasieren: 50 Gramm Zucker 2 Esslöffel kochendes Wasser

Von Andrea Tratner und Jörg Lange