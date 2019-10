Wedemark: Alles über die „Live-Show“ mit Joko & Klaas

Hellendorf

Ein Vier-Parteienhaus im beschaulichen Hellendorf: Samstagabend ab 20.15 Uhr schauen Millionen Zuschauer bei Pro7 dabei zu, wie hier zwei Familien um 90.000 Euro Siegprämie kämpfen. „Die Live-Show bei dir zuhause“ macht Station in der Wedemark: „So eine Chance bekommt man nicht alle Tage, das ist viel positive Energie“, freut sich André Timme (32), der zusammen mit seiner Freundin Elisa Witek (26) gegen Nachbarin Monika Gentz (29) und deren Freund Dave Hülsner (28) antritt.

In Bochum hatte die neue Spielshow des Senders vor zwei Wochen Premiere gefeiert – und nach Kritik der Zuschauer wurde noch eifrig am Konzept gefeilt. „Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt“, sagt Gentz fröhlich. Sie rechnet aber damit, dass das Lampenfieber spätestens nachmittags steigt. Der Sender verrät nur so viel: Die Familien sollen im Fokus stehen, es wird garantiert keine drögen Butterspiele geben (die Kandidaten hatten bei der Premiere zwei Pfund Butter um die Wette schmelzen lassen), keine Promis im Team.

Joko und Klaas werden nach Hannover „strafversetzt“

Wobei Pro7 diesen Vorsatz bereits wieder über den Haufen geworfen hat: Weil sie in der Show „ Joko und Klaas gegen Pro7“ vor einigen Tagen verloren haben, werden Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) nach Hannover „strafversetzt“ und sollen mitmischen bei der Show, die Steven Gätjen (47) und Matthias Opdenhövel (49) moderieren.

Sie wissen, was kommt: Matthias Opdenhövel (rechts) und Steven Gätjen moderieren „Die Live-Show bei dir zuhause“ . Quelle: Pro7

„Ein toller Einblick in die Arbeit der Medienbranche“ – so lautet Timmes Bilanz schon jetzt. Denn er und Elisa Witek mussten die Teilnahme einerseits lange geheim halten („erst Mittwoch machte die Nachricht die Runde“), haben andererseits bereits intensive vier Wochen Vorbereitungszeit für „Die Live-Show bei dir zuhause“ hinter sich.

Die Referendarin für das Grundschulamt sei „die treibende Kraft“ hinter der Bewerbung gewesen, erzählt Timme über seine Freundin. „Wir finden das Konzept toll – und stehen auf Herausforderungen“, freut sich der 32-Jährige, der am Geschwister-Scholl-Gymnasium Biologie und Sport unterrichtet. „Es geht, darum Ängste zu überwinden, Vertrauen zu zeigen, sich schnell auf neue Situationen einzustellen.“

„Es ist praktisch, dass die Show zu uns nach Hause kommt“

Diese Talente werden sie brauchen. Der Sender ist seit den Tagen von Stefan Raab (53) spezialisiert darauf, die Kandidaten in Spiele zu schicken, die Geschicklichkeit, absurdes Wissen und Alltagstauglichkeit prüfen. „Wir sind ein Team, wir ergänzen uns gut“, sagt Timme über seine Lebensgefährtin, mit der er einen eineinhalbjährigen Sohn hat. „Das ist eine anstrengende Lebensphase. Deshalb ist es ganz praktisch, dass diese Show zu uns nach Hause kommt“, scherzt er.

Sie wollen gewinnen: Monika Gentz und Dave Hülsner. Quelle: privat

Im selben Haus lebt auch die Konkurrentin um die Siegprämie: Monika Gentz ist Kindergärtnerin, ihr Freund Dave sozialpädagogischer Assistent. „Wir sind nicht nur ein Paar, sondern auch Kollegen“, erzählt die 29-Jährige. „Wir sind also gut eingespielt, können uns aufeinander verlassen.“ Dave sei sportlich, sie habe „ein ruhiges Händchen“. Und der Job im Kindergarten habe sie auch für den TV-Auftritt gestählt: „Wir sind stressresistent“, sagt sie mit schelmischen Unterton. Seit Mittwoch wohnen die Kandidaten im Hotel, Pro 7 hat die Herrschaft über beide Wohnungen und den angrenzenden Bauhof der Gemeinde übernommen – seit zwei Tagen entsteht dort eine „Arena“.

Die Gegner wohnen noch nicht lange unter einem Dach

Die beiden Paare wohnen noch nicht lange unter demselben Dach, kennen sich eher flüchtig – schwimmen aber auf derselben Wellenlänge. „Wenn man selber ein bisschen verrückt ist, muss man auch jemanden finden, der sich ebenfalls auf dieses Abenteuer einlässt“, weiß Timme. Er freut sich auf den Wettkampf: „Das wird eine interessante Konstellation.“

Verrückte Spiele: Diese Szene stammt aus der Premierensendung in Bochum. Quelle: Pro7

Wo sieht Timme seine Vorteile? „Bei allem, was mit Bällen zu tun hat.“ Der Sportlehrer hat in den vergangenen Wochen aber auch aufmerksam Zeitung gelesen und Nachrichten geschaut, hat Wissen in sich aufgesogen.

Gute Nachbarschaft wird es in dem Haus in Hellendorf aber auch nach Sendeschluss (geplant ist 00.15 Uhr) geben – unabhängig vom Ergebnis. „Das sind ja auch Werte, die ich als Lehrer vermitteln will.“ Mit Ehrgeiz geht er aber trotzdem an die Sache heran. „Ich will schon sagen können, dass ich alles gegeben habe.“

