Ab auf die Couch: Diese Mode macht uns richtig locker

Hannover

Ein Kleid für den Serienmarathon? Aber ja! Mit einem Wickelkleid zwickt und drückt garantiert nichts. Model Jo-Ann Bornträger (26) hüllt sich in ein rotes Modell mit Blütenmuster. Dazu passt ein schwarzes Unterkleid. Seit den Siebzigerjahren ist das Wickelkleid ein modischer Dauerbrenner. Das haben wir Diane von Fürstenberg zu verdanken: Die Designerin hatte als Erste die Idee, Wickelbluse und Rock zu einem eleganten Kleid zusammenzufügen.

Das fair produzierte Blumenkleid (Lanius) gibt es bei Earth & Sky für 169,90 Euro. Das Unterkleid (Lanius) kostet 49,90 Euro und die farblich passenden Socken (Dilly Socks) 12,90 Euro.

Faire Sache

Die Marke Degree Clothing verwendet ausschließlich naturbelassene und fair gehandelte Materialien. Diese sind alle vegan, also ohne tierische Bestandteile wie zum Beispiel Leder, Wolle, Pelz oder Daunen.

Quelle: Ilona Hottmann

Model Jo-Ann Bornträger (26) liebt das schwarze Kleid aus Bio-Baumwolle. Der lockere Schnitt sorgt für maximale Gemütlichkeit. Eine kuschelweiche Decke darf dazu natürlich nicht fehlen. Auf dieser tummeln sich die niedlichen Mumins aus der gleichnamigen finnischen TV-Serie.

Sportlich schick

Quelle: Ilona Hottmann

Clever kombiniert

Vom Sofa direkt nach draußen? Das Outfit von Jo-Ann Bornträger kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Zur schwarzen Leggings trägt sie ein orangefarbenes Sweatkleid. Das darf ruhig groß ausfallen. Die Moderegel „Oben weit, unten schmal“ ist zwar uralt, stimmt aber immer noch. Die Leggings bildet das optische Gegengewicht zum weiten Kleid.

Quelle: Ilona Hottmann

Mit Boots, Weste und Cap ist die 26-Jährige im Nullkommanix bereit, dem schmuddeligen Herbstwetter fröhlich die Stirn zu bieten. Das komplette Outfit ist von Adidas. Die Leggings gibt es bei SportScheck für 34,95 Euro. Das Sweatkleid ist für 54,95 Euro erhältlich.

Schöner Schimmer

Rein in den Feierabend, rauf aufs Sofa: Der herrlich weiche Kaschmirpullover von Jo-Ann Bornträger macht sich im Büro ebenso gut wie in der Freizeit. Die goldenen Punkte sorgen für einen glamourösen Schimmer-Effekt. Der kleine Stehkragen ist eine tolle Alternative für alle, die sich von einem Rollkragen eingeengt fühlen.

Quelle: Ilona Hottmann

Ton in Ton mit neutralen Farben oder in Kombination mit knalligen Akzenten macht der Pulli alles mit. Damit das feine Gewebe lange schön bleibt, sollte Kaschmir immer liegend und locker gefaltet aufbewahrt werden. Aufhängen ist tabu, da der Pullover sonst die Form verliert. Der Kaschmirpulli ist bei C & A für 99,90 Euro erhältlich.

Elegant gefaltet

Von Kopf bis Fuß hat sich Model Jo-Ann Bornträger in Kaschmir gehüllt. Zum Faltenrock trägt die 26-Jährige einen Pullover mit Rollkragen. Das dezente, goldene Glitzern lässt die Kombination edel wirken. Außerdem hält das Material warm und ist sehr angenehm zu tragen.

Quelle: Ilona Hottmann

Ein Tipp: Kaschmir kann gewaschen werden, jedoch sollte dies nicht zu häufig sein. Eine Faustregel besagt, Kaschmirmode sollte nach jedem vierten Tragen gereinigt werden. Zwischendurch reicht es, die Kleidung an der frischen Luft gut durchzulüften.

Kuschelige Kombi

Gummibund, weiche Materialien und bloß nichts, was drückt, einschneidet oder ziept: Das sind die Grundvoraussetzungen für das perfekte Sofa-Outfit. Jo-Ann Bornträger setzt deshalb auf eine Kaschmirhose mit weit geschnittenem Bein und einem farblich darauf abgestimmten Pullover mit Goldknöpfen.

Quelle: Ilona Hottmann

Tipp: Kaschmirfasern bevorzugen eine dunkle und trockene Lagerung. Eine Baumwollhülle schützt die Kleidung zusätzlich. So hat man an seinem Lieblingsoutfit ganz sicher noch lange Freude.

Flauschiger Alleskönner

Eigentlich ist es egal, welche Hose oder welches Top man trägt, wenn man einen Kaschmirmantel besitzt. Das flauschige Teil lässt sich wunderbar zu Jeans, Stoffhosen und Kleidern kombinieren. Außerdem ersetzt der Mantel die Kuscheldecke. Kaschmir kann dank der Zwischenräume in der Wolle Wärme speichern.

Quelle: Ilona Hottmann

Wenn wir uns beim Serien gucken mit Snacks vollkrümeln, ist das auch nicht so schlimm, denn Kaschmir ist schmutzabweisend und nimmt kaum Gerüche auf. Besser geht es nicht? Doch: Das Material knittert kaum, sondern findet ohne Bügeln schnell zu seiner Form zurück. Der Mantel kostet bei C & A 149,90 Euro.

Grob gestrickt

Jo-Ann Bornträger hat ihr Wohlfühl-Outfit gefunden. Zur breit gerippten Kaschmirhose kombiniert die 26-Jährige einen pastellgelben Grobstrick-Pullover. Wer seine Kaschmirkleidung reinigen möchte, sollte auf Handwäsche verzichten. Durch die Reibung beim Waschen leiden die Fasern. Besser ist das schonende Wollwaschprogramm der Waschmaschine.

Quelle: Ilona Hottmann

Wichtig: Die Kleidung auf links drehen. Und: Unbedingt auf die Drehzahl im Schleudergang achten. Sie sollte 600 Umdrehungen pro Minute nicht übersteigen. Den gelben Pullover gibt es bei C & A für 99,90 Euro. Die Hose ist für 89,90 Euro erhältlich.

Die Shops C&A, Georgstraße 21 Tel. 05 11/3 03 50 www.c-and-a.com Earth & Sky, Röselerstraße 2 Tel. 05 11/33 63 48 00 earthandskyshop.de SportScheck, Karmarschstraße 31 Tel. 05 11/3 01 51 19 www.sportscheck.com

Von Janina Fesser