Warum Wandern ein Trendsport ist – auch in der Region Hannover

Hannover

Lea Hartmann (25) wandert seit ihren Kindheitstagen. Bei der Sektion Hannover des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat sich die frischgebackene Uni-Absolventin im Bauingenieurswesen deshalb zur Wanderleiterin ausbilden lassen.

Wandern gilt als Rentnersport. Stimmt das, Frau Hartmann?

Nein, das Schöne am Wandern ist, dass es jeder machen kann. Das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Man fängt an, wenn man laufen kann und hört auf, wenn man es nicht mehr geht. Jeder kann sich seine eigenen Ziele setzen.

Es scheint so, dass bei jungen Menschen, das Wandern im Trend liegt.

Das ist richtig. Als ich vor drei oder vier Jahren noch gesagt habe, dass ich wandern gehe, habe mich die Menschen noch angeschaut, als wäre ich vom Mond. Heute ist das nicht mehr der Fall.

Begeistert: Lea Hartmann hat sich zur Wanderleiterin ausbilden lassen. Quelle: Michael Wallmüller

Warum?

Mir selbst ist die Natur sehr wichtig. Wenn man dort unterwegs ist, begreift man eher, warum man sie schützen sollte. Ich wandere gerne in den Bergen. Sie sind neben dem Wattenmeer eines der letzten funktionierenden Ökosysteme. Da hört man keine Autos, sondern nur die Vögel zwitschern. Gerade jüngere Menschen leiden im Alltag unter Leistungsdruck. Beim Wandern kann man abschalten, die Natur genießen. Zudem gibt es vor allem in den Bergen nicht überall Handyempfang. Das zeigt einem auch mal für eine begrenzte Zeit wieder, wie es ohne die ganze Digitalisierung ist.

Wieso macht Wandern Spaß?

Da ist zum Beispiel die vielfältige Natur. Ich sammele gerne auch mal Beeren oder Kräuter während des Wanderns. Zum anderen ist es die sportliche Herausforderung. Man kann sich den ganzen Tag lang verausgaben. Man muss es natürlich aber auch nicht, sondern kann auch eine ganz entspannte Tour machen.

Was sind für Sie schöne Momente während einer Wanderung?

Der Moment, wenn man auf dem Gipfel ankommt, wenn man es geschafft hat. Und dann diese Ruhe dort oben. Oder wenn man in den Bergsee springt oder die mitgebrachte Brotzeit verspeist. Das sind Erinnerungen, die bleiben. In den Bergen gibt es aber auch Situationen, die gefährlich sein können. Deshalb geht die Sicherheit immer vor dem Erlebnis.

Es gibt auch Menschen, die sagen: Warum tut man sich das an?

Das kann ich zum Teil nachvollziehen, weil es manchmal anstrengend ist. Aber man kann für jeden etwas draus machen und muss es nicht übertreiben. Ich glaube aber, dass viele einfach eine falsche Vorstellung haben. Man kraxelt ja nicht 4000 Höhenmeter empor, sondern deutlich weniger. Zudem gibt es wunderbare Erlebnisse auf der Tour: Der Mittagsschlaf auf der Bergwiese, der Kaiserschmarrn auf der Hütte oder ein Bad im See.

Wo wandern Sie gerne?

Mit der Familie sind wir früher immer in der Schweiz bei Zermatt gewesen. Heute bin ich gerne im Allgäu und rund um Innsbruck unterwegs. Auch Vorarlberg finde ich sehr schön. Ich mag es nicht, wenn nur Fels da ist, ich brauche auch ein paar Almkühe auf den Wiesen. Es müssen aber nicht immer die Berge sein. Für Tagestouren wandere ich gerne auch mal an der Küste.

Steinböcke aus 50 Metern Entfernung

Was waren Ihre schönsten Erlebnisse beim Wandern?

Neulich habe ich das erste Mal in Oberstorf Steinböcke gesehen. Vorher habe ich bislang nur Gämse erblickt, nun saßen da zehn Steinböcke. Wir konnten uns auf 50 Meter nähern. Als ich mit meinem Freund die Alpen vom Innsbruck zum Gardasee überquert habe, wurde es für uns einmal richtig schwer, als wir einen Meter Neuschnee bekamen. Für die Tour, die eigentlich sechs Stunden dauern sollte, haben wir zehn gebraucht. Als wir dann ankamen, war das ein toller Moment, weil man stolz auf sich sein konnte.

Was darf bei Ihnen im Wanderrucksack nicht fehlen?

Mein Taschenmesser, mein Wassersack, eine Tafel Schokolade und was Deftiges für zwischendurch. Und natürlich vernünftige Wanderschuhe. Die sind sehr wichtig. Die habe ich aber natürlich an den Füßen und nicht im Rucksack.

Was empfehlen Sie Einsteigern?

Am besten mit einer geführten Tour beginnen. Da muss man sich nicht um das Wetter, den Weg, die Erste Hilfe kümmern, sondern bekommt nur das Erlebnispaket. Und dann gibt es auch in der Region im Harz oder im Deister schöne Wege, bei denen man sich mal testen kann.

Lesen Sie mehr:

Das sind die schönsten Wanderwege 2019

Drei Touren in Harz und Deister

Es müssen nicht immer die Alpen sein. Diese drei Touren sind von Hannover aus ganz leicht zu erreichen.

Grand Canyon des Harzes

Eine landschaftlich beeindruckende Tour führt durch die tiefe Schlucht des Bodetals – dem Grand Canyon des Ostharzes. Der Rundweg startet in Thale und führt nach Tresenburg. Über den berühmten Hexentanzplatz, der eine wunderbare Aussicht bietet, geht es zurück nach zum Ausgangsort. Dabei sind allerdings etliche Höhenmeter zu bezwingen. Wer nicht den kompletten Weg zu Fuß gehen möchte, der kann am Hexentanzplatz die Seilbahn nutzen.

Länge: 18,2 Kilometer. Dauer: etwa 6 Stunden.

Heinrich-Heine-Weg zum Brocken

Zum Brocken führen viele Wege. Einer der schönsten startet in Ilsenburg bei Wernigerode. Der Heinrich-Heine-Weg führt durch die verschlungenen Wege des Ilsetals und seinen Ilsefällen bis auf den höchsten Gipfel des Harzes in 1114 Meter Höhe. Das ist zwar kein gemütlicher Spaziergang, die reizvolle Landschaft lohnt aber und vom Brocken hat man bei schönem Wetter eine wunderbare Sicht auf die gesamte Region. Etwas kürzer ist der Goetheweg ab Torfhaus. Um den steilen Anstieg kurz vor dem Gipfel kommen Wanderer aber auch hier nicht herum.

Länge: 21,8 Kilometer. Dauer: etwa 7 Stunden.

Wanderung zum Annaturm

Wer eine kleine Wanderung unternehmen will, muss dafür nicht in die Alpen fahren. Der Deister in der Region Hannover ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Rundwanderweg führt vom Wennigser Waldkater vorbei an den Wasserädern bis hinauf zum Annaturm, dem höchsten im Deister. Er liegt 405 Meter über dem Meeresspiegel. An der Gaststätte können Wanderer nicht nur gut essen, sondern haben vom Turm mit seiner Wendeltreppe eine schöne Aussicht bis nach Hannover. Wer nicht ganz so gut zu Fuß ist, startet vom Wanderparkplatz Wennigser Mark und geht auf dem direkten Weg zum Annaturm. Hin und zurück sind das zehn Kilometer.

Länge: 17 Kilometer. Dauer: etwa 5 Stunden.

Von Sascha Priesemann