Hannover

Heute wird es romantisch im Fernsehen. Denn die Hannoveranerin Jennifer Stargardt (29) sucht in der Sendung „Zwischen Tüll & Tränen“ ihr Brautkleid aus – 2021 will sie ihren Dominik (31) heiraten. Seinen Namen trägt die Braut allerdings schon, denn das Paar hat bereits im August in Bad Nenndorf auf dem Standesamt „Ja“ gesagt. Im Dezember sollte nun die große Winterhochzeit stattfinden, die Corona zum Opfer gefallen ist. Nun wird im Dezember 2021 die freie Trauung nachgeholt.

„Eigentlich gar nicht so schlimm, schließlich habe ich gerade einen ziemlich dicken Bauch“, sagt Stargardt und zeigt auf ihre Babykugel. Sie ist hochschwanger, im Januar kommt das erste Kind des Paares zur Welt, es wird ein Mädchen. Bei der Wahl des Brautkleids im September dachte Stargardt noch, sie wird mit „dicker Molle“ heiraten, suchte sich entsprechend ein Kleid in einer Nummer größer aus. Jetzt wird es wieder kleiner genäht.

„Es ist mein absolutes Traumkleid, ich fühle mich darin wie eine Eiskönigin“, schwärmt Stargardt. Beim Brautladen „Palais Blanc“ in Hameln ist sie fündig geworden. Nach Terminvereinbarung fragten die Mitarbeiter, ob sie sich bei der Anprobe für die Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ filmen lassen würde. Das Hamelner Fachgeschäft ist einer der Drehorte der TV-Show. „Ich habe sofort zugesagt, Fernsehen ist ja voll mein Ding.“

Jennifer Stargardt kennt man bereits aus dem Fernsehen

Erst im Frühjahr hat sie mit ihrem Mann bei der Sat.1-Handwerkersendung „Mit Nagel und Köpfchen“ mitgemacht. „Das hat Spaß gemacht, Fernsehproduktionen sind spannend“, findet Stargardt. Umso mehr hat sie sich gefreut, dass die „ Tüll und Tränen“-Redaktion mit ihr drehen wollte. Insgesamt fünf Stunden stand sie vor der Kamera, heute bekommen die Zuschauer Stargardts Traumkleid zu sehen.

Gutes Team: Jennifer und Dominik Stargardt bei der Heimwerkersendung „Mit Nagel und Köpfchen“. Quelle: Sat.1

Und ihr Mann? Darf es das Kleid ihrer Wahl sehen? „Der wird den Fernseher heute nicht einschalten“, sagt die 29-Jährige und lacht. „Aber ich glaube gar nicht mal, dass es Unglück bringt. Es werden auch Ehen geschieden, wo der Mann das Kleid vorher nicht gesehen hat – und es bleiben wiederum Paare zusammen, die Anzug und Kleid zusammen ausgesucht haben.“ Wie wahr!

Die Show läuft am 2. Dezember ab 17 Uhr auf Vox, danach ist sie abrufbar in der Mediathek von TV Now.

Von Josina Kelz