Vögel, Eichhörnchen, Kröten: So helfen Sie wilden Tieren im Winter

Im Winter herrscht an vielen Vogel-Futterhäuschen Hochkonjunktur. Aber sollte man wirklich die Vögel füttern? „Um tatsächlich den Rückgang gefährdeter Vogelarten zu stoppen, sind weitreichendere Maßnahmen nötig“, sagt Philip Foth vom Naturschutzbund Nabu, „aber allein aus umweltpädagogischer Sicht ist die Fütterung wertvoll, sie ist ein Naturerlebnis, das für Tiere und Umwelt sensibilisiert.“ Doch bei der Winterfütterung gibt es einiges zu beachten.

Wann füttern? Von November bis Ende Februar ist die Fütterung sinnvoll. Bei Frost und Schnee werden viele Vögel das Angebot annehmen.

Wie soll man füttern? Der Nabu empfiehlt das Aufhängen einer Futtersäule. „Bei einem klassischen Futterhäuschen laufen die Vögel im Futter herum und können es mit Kot verschmutzen“, sagt Philip Foth, „dadurch können Krankheiten übertragen werden. Das Futter in der Futtersäule oder im Futtertrichter kann trocken nachrutschen und wird aus einer kleinen Öffnung gepickt, das ist hygienischer.“ Außerdem: Es gibt hängende Futtersäulen, die nur für kleine Wildvögel sind – Tauben oder andere große Vögel, die die kleineren Arten verdrängen können, kommen ans Futter nicht heran. „Achten Sie darauf, dass die Futtersäule so sicher hängt, dass Sie nicht ungewollt ein Katzenbuffet schaffen“, warnt Foth.

Welches Futter? Als Futter sollte man nur artgerechtes Futter verwenden, keine Speisereste. Artgerechtes Futter sind energiereiche Samen und Nüsse wie Hafer, Maisflocken, Sonnenblumenkerne, Saaten, ungesalzene Erdnüsse, Haselnüsse, Haferflocken und Streu- und Futtersäulenmischungen. Wichtig ist die Mischung, damit man auch alle Vögel, sowohl die Körnerfresser als auch die Weich- oder Allesfresser erreicht. So mögen Amseln oder Meisen zum Beispiel auch gern Äpfel oder Rosinen. „Füttern Sie keine Speisereste und geben Sie auf keinen Fall Brot, es quillt im Magen der Vögel auf“, sagt Philip Roth. Für Meisen werden häufig Meisenknödel angeboten. Achtung: Achten Sie darauf, dass diese nicht in Plastiknetze eingewickelt sind. Vögel können sich mit ihren Beinen darin verheddern und verletzen.

Futterrezept zum Selbstmachen: Um Futter selbst zu machen, erhitzt man 300 Gramm Kokosfett, Rindertalg oder Butterschmalz in einem Topf. Bevor es kocht, zwei Esslöffel Speiseöl und 300 Gramm gemischte Körner wie Sonnenblumenkerne, Hanfsaat, gehackte Nüsse unterrühren. Für Weichfutterfresser wie Amseln oder Rotkehlchen eignen sich statt Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Weizenkleie und Rosinen.

Eichhörnchen : Schlaf im Kobel

Eichhörnchen halten Winterruhe. In der kalten Jahreszeit sind sie wenig aktiv und schlafen viel. So senken sie ihren Energiebedarf und brauchen weniger Nahrung.

Ein Eichhörnchen reißt die Rinde vom Ast eines Baums und sammelt sie in seinem Maul. Quelle: dpa

Überleben im Winter: Schon ab Sommer futtern sich Eichhörnchen Winterspeck an und vergraben Nüsse, Kastanien und Bucheckern. Die unter Artenschutz stehenden Tiere ernähren sich im Winter außerdem von Haselnüssen, Walnüssen, Tannen- und Kiefernzapfen. „Eigentlich kommen sie gut allein zurecht“, sagt Philip Foth vom Naturschutzbund. Manchmal bedienen sie sich aber auch am Vogelfutterhäuschen. Wer Eichhörnchen generell unterstützen will, pflanzt im Garten (Nuss-) Bäume und wilde Hecken, wo die Tiere Nistmaterial für ihren Kobel finden.

Falter: Zuflucht im Gras

Wenige Schmetterlinge fliegen nach Afrika. Die meisten Falter bleiben hier.

Der Zitronenfalter kann bei bis zu Minus 20 Grad überleben. Quelle: dpa

Wie kann man helfen? Am zähsten ist der Zitronenfalter (Bild) – er überlebt Temperaturen bis minus 20 Grad und hängt an Efeublättern, Brombeere, Stechpalme oder im hohem Gras. Gut ist es, Wiesen im Herbst nicht zu mähen und Stauden und Gräser erst im Frühjahr zu schneiden. Andere Falter brauchen frostfreie Verstecke wie Schuppen oder Keller. Wer ein Tier entdeckt, sollte es dort lassen. Viele Schmetterlinge überwintern als Raupe im Boden oder unter Rinden. Manche Falter überleben als Ei, zum Beispiel in abgeblühten Stängeln. Gut ist es, wenn im Garten heimische Pflanzen wachsen, auch „Unkräuter“ wie Brennnesseln oder Spitzwegerich.

Kröten: Schutz in Erdlöchern

21 Amphibienarten leben in Deutschland, darunter Salamander, Molche, Unken, Kröten und Frösche. Amphibien sind wechselwarme Tiere – ihre Körpertemperatur ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Sie überwintern in Winterstarre.

Eine Unke – sie überwintern in frostfreien Löchern. Quelle: Bruno Scheel

Verstecke schaffen: Amphibien brauchen Verstecke, die nicht zufrieren – wie zum Beispiel Komposthaufen, Steinhaufen, Holzhaufen, Sandflächen und Trockenmauern. Die Erdkröte überwintert zum Beispiel in frostfreien Erdlöchern, Laub- und Komposthaufen. Der Grasfrosch überlebt am Gewässergrund: „Ein Gartenteich sollten mindestens ein Meter tief sein, damit er nicht zufriert. Hier überwintert auch der Teichmolch, zumindest im Larvenstadium“, sagt Philip Foth. „Erwachsene Tiere verbringen den Winter an Land.“

Hilfe für Insekten

Viele Insekten überleben im Garten. Wildbienen ohne Staat überwintern als Biene oder verpuppt im Kokon. Sie schlafen in Pflanzenstängeln, hohlen Ästen oder in Insektenhotels.

Die Hummeln sterben im Herbst. Aus der letzten Brutgeneration entstehen aber noch neue Königinnen, die paaren und starr und gut versteckt in Ritzen, Totholz, Laub oder im Boden überwintern. Ameisen verbringen die Wintermonate als Staat in Winterstarre einige Meter unter der Erde.

Backsteine, Holz, Halme und Rohre im Insektenhotel. Quelle: Torsten Lippelt

Marienkäfer verschlafen den Winter an gut geschützten Orten wie Hohlräumen, Mauerritzen, Laubhaufen. In der Stadt überwintern Marienkäfer häufig zwischen den Fenstern. Achtung: Sie sind nicht tot, sondern schlafen nur, man sollte sie einfach dort belassen.

Insektenhotel bauen: Insektenhotels bieten gute Überwinterungsmöglichkeiten. Das Haus sollte nach Süden zur Sonne ausgerichtet werden. Man kann es auch gut selbst mit einfachen Mitteln machen.

Igel: Bis Mitte November noch auf Nahrungssuche

Bei anhaltenden Bodentemperaturen um den Gefrierpunkt suchen Igel ab November ihr Winterquartier auf. Zuerst gehen die Männchen, dann die Weibchen, zuletzt begeben sich die Jungtiere in den Winterschlaf. Während dieser Zeit werden sämtliche Stoffwechselvorgänge zurückgefahren und die Körpertemperatur auf etwa 35 Grad reduziert. Die Tiere atmen nur noch wenige Mal pro Minute.

Damit die Igel gut überwintern können, kann der Gartenbesitzer einiges tun:

Das Winterquartier: „Das ideale Winterquartier für Igel besteht aus einem Haufen aus totem Holz, Reisig und Laub“, sagt Philip Foth vom Naturschutzbund Nabu. Man kann auch Igelhäuschen aufstellen, auf der Website vom Nabu gibt es eine Bauanleitung. Vorsicht: Da die schlafenden Tiere bei Störungen nicht reagieren oder fliehen können, sollte man den Unterschlupf im Winter nicht umsetzen.

Igelschutz: Als Winterquartier bieten sich Reisig-, Laub- und Komposthaufen an. Quelle: Andreas Bobanac

Im Garten: Igel nutzen in Städten Gebiete von einigen tausend Quadratmetern. Daher sollte man Durchschlüpfe in den Zäunen schaffen und auf kleinmaschige Zäune verzichten. Im Garten sollte man keine Insekten-, Pilz- und Unkrautvernichtungsmittel verwenden. Und auch, wenn es schneller geht: Laubsauger bitte nicht benutzen! Kellerschächte, Gruben und Falllöcher sollte man abdecken.

Igelhilfe: Igel sind keine Haustiere, das Einsammeln gesunder Tiere ist Stress für das Tier und gesetzlich verboten. Wer jetzt noch Igel sieht, muss sich keine Gedanken machen: „Bis Mitte November fressen sich die Igel ihre Fettreserven noch an, es ist nicht besorgniserregend, wenn Igel im Garten herumlaufen“, sagt Experte Foth. Igel brauchen nur Hilfe, wenn sie auffallend unterernährt oder krank sind – zum Beispiel von Maden befallen sind, herumtorkeln oder apathisch wirken.

Was tun? Wenn Jungigel Anfang November deutlich unter 500 Gramm, Alttiere deutlich unter 1000 Gramm wiegen, brauchen sie Hilfe. Ebenso alle Igel, die bei Dauerfrost und geschlossener Schneedecke draußen herumlaufen. Die Behandlung verletzter oder sehr schwacher Igel gehört in igelfachkundige Hände, daher sollte man umgehend eine Igelstation kontaktieren und verletzte Tiere zum Tierarzt bringen.

