Seine Kampfzone ist die Tanzfläche: Sydney Amoo (20) tritt bei „Battles“ an, sammelt weltweit Pokale und Medaillen – im August will er in Phoenix (USA) den nächsten Titel bei einer Hip-Hop-WM holen. Mit der NP sprach er über schlimme Phasen als Teenager, der doppelten Sidney-Sydney-WG und den Einfluss von Papa Olando (41).