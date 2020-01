NP-Koch Hodemacher: Vier Rezepte für Winter-Pasta, die glücklich macht

Hannover

Nudeln machen satt und glücklich, das steht fest. Doch sie sind mehr als ein wertvoller Kalorienlieferant in der kalten Jahreszeit. Oliver Hodemacher, Küchenchef im Mövenpick am Kröpcke, hat vier Rezepte für Winter-Pasta entwickelt. Mit Kalb, Ente, Lachs und Rinderfilet wärmen sie Leib und Seele.

Er hat außerdem einen Tipp, den man sich schon mal für Weihnachten 2020 merken kann: „Diese vier Gerichte eignen sich hervorragend für Mahlzeiten nach den Feiertagen – weil man mit den Rezepten perfekt Reste von Ente, Lachs, Kalb oder Rinderfilet verarbeiten kann.

Strozzapreti mit Entenbrust und Erdnuss-Chili-Sauce. Quelle: Christian Behrens

Strozzapreti mit Entenbrust und Erdnuss-Chili-Sauce

Die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen.

Zwiebel und Knoblauch schälen, beides fein hacken. Chili längs halbieren, entkernen und fein hacken. Zucchini waschen, abspülen und in Streifen schneiden. Die Haut der Entenbrust entfernen, Fleisch in feine Streifen schneiden.

Zwei Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. Entenbrust darin rundherum anbraten, dann herausnehmen und beiseitestellen. Ein Esslöffel Öl in die Pfanne geben. Zwiebel, Knoblauch und Chili darin dünsten. Die Zucchini zugeben und kurz mitbraten. Dann alles zur Entenbrust geben und warm halten.

Gemüsebrühe, Erdnusscreme und den Saft einer Limette in die Pfanne geben und so lange rühren, bis sich die Erdnusscreme aufgelöst hat. Gemüse und Fleisch zugeben, mit Salz, Zucker und Limettensaft abschmecken.

Soße mit Nudeln und Koriander-Blättchen anrichten.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm frische Strozzapreti (oder andere kleine gewellte Nudeln) Salz 1 rote Zwiebel 2 Knoblauchzehen 1 rote Chili 1 Zucchini 400 Gramm Entenbrust 3 Esslöffel Olivenöl 400 Milliliter Gemüsebrühe 80 Gramm Erdnusscreme 1–2 Limetten brauner Zucker 4 Esslöffel Korianderblättchen

Tagliatelle mit Rindfleisch und Radicchio-Walnuss-Sauce

Tagliatelle mit Rindfleisch. Quelle: Christian Behrens

Die Pilze putzen und klein schneiden. Inzwischen die Pasta in kochendem Salzwasser bissfest garen.

Die Walnüsse hacken, Basilikum und Salbei in feine Streifen schneiden. Nüsse und Kräuter mit Schmand mischen, salzen, pfeffern.

Knoblauch und Schalotten schälen, beides fein hacken. Rinderfilet in Streifen schneiden. Radicchio in Streifen schneiden.

Pilze in einer Pfanne anrösten und beiseite stellen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin rundherum anbraten, herausnehmen, salzen und pfeffern.

Butter in die Pfanne geben, Knoblauch und Schalotten darin dünsten. Pilze mit der Sahne-Nuss-Mischung zugeben, alles einmal aufkochen. Rindfleisch zugeben, die Soße etwa vier Minuten köcheln lassen, salzen, pfeffern.

Mit Pasta, Radicchio-Streifen und frisch geriebenem Parmesan anrichten.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm Shitake oder andere Pilze 600 Gramm frische Tagliatelle 60 Gramm Walnusskerne je 1 Handvoll Basilikum und Salbei 200 Milliliter Schmand zum Kochen Pfeffer, Salz 2 Knoblauchzehen 2 Schalotten 1 Esslöffel Sonnenblumenöl 200 Gramm Rinderfilet (in feinen Streifen) 2 Esslöffel Butter 150 Gramm Radicchio (in Streifen), 50 Gramm Parmesan (gerieben)

Schwarze Tagliatelle mit Rote Bete und Lachs

Schwarze Tagliatelle mit Lachs. Quelle: Christian Behrens

Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. Rote Bete in kurze dünne Stifte (ein mal zwei Zentimeter) schneiden. Orangenschale fein abreiben, Orange halbieren, auspressen.

Öl in einer Pfanne erhitzen, Kreuzkümmel und Koriander darin dünsten. Rote Bete, Orangensaft, Gemüsebrühe, Schmand und Meerrettich zugeben und erwärmen. Lachs würfeln, zugeben und etwa vier Minuten darin gar ziehen lassen. Petersilie fein hacken und unterrühren. Die Soße mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Mit den Nudeln anrichten.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm frische Sepia-Tagliatelle Salz 6 Rote Bete (vorgegart, vakuumverpackt) 1 Orange (Bio) 1 Esslöffel Olivenöl 2 Teelöffel Kreuzkümmel 1 Teelöffel Koriander ¼ Liter Gemüsebrühe 100 Gramm Schmand zum Verfeinern 1–2 Teelöffel Meerrettich (aus dem Glas) 300 Gramm Lachs 1 Bund Petersilie Pfeffer Zucker

Spätzle mit Kalb-Roquefort-Ragout mit Birnenspalten. Quelle: Christian Behrens

Spätzle mit Kalb-Roquefort-Ragout mit Birnenspalten

Das Fleisch in etwa zwei mal zwei Zentimeter kleine Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen, beides fein hacken. Zwei Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin zwei bis drei Minuten bei großer Hitze anbraten, salzen, pfeffern, in eine Schüssel geben.

Einen Esslöffel Öl in den Topf geben und Zwiebeln und Knoblauch darin dünsten. Dann das Fleisch zugeben, den Fond angießen, alles zugedeckt bei mittlerer Hitze eine Stunde kochen.

Frische Spätzle bissfest garen (wer sie selbst zubereiten will, findet die Anleitung unten). Birnen vierteln, entkernen, in Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.

Wein, Roquefort und Thymian zum Ragout geben und den Käse unter Rühren darin auflösen. Die Soße etwa fünf Minuten offen köcheln lassen.

Zum Schluss die Birnenspalten zwei bis drei Minuten in flüssiger Butter anbraten und schwenken bis alles sich leicht bräunt.

Spätzle und Soße in einer vorgewärmten Schüssel vermischen, Birnenspalten oben darauf drapieren und sofort in tiefen Tellern servieren.

So bereiten Sie Spätzle selber zu: Eier in einer großen Schüssel verquirlen. Mehl und Mineralwasser zugeben. Mindestens fünf Minuten kräftig zu einem glatten Teig verschlagen – am besten funktioniert das mit einen Kochlöffel mit einem Loch. Der Teig ist fertig, wenn er Blasen wirft.

Reichlich Salzwasser in einem breiten und hohen Topf zum Kochen bringen. Den Spätzleteig entweder portionsweise von einem Spätzlebrett ins Wasser schaben oder durch eine Spätzlepresse hineindrücken. Sobald die Teigflöckchen an der Oberfläche schwimmen, mit einer Schaumkelle herausheben, im Sieb abtropfen lassen.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Kalbsgulasch 2 rote Zwiebeln 3 Knoblauchzehen 3 Esslöffel Olivenöl Salz Pfeffer 400 Milliliter Kalbsfond 600 Gramm frische Spätzle 500 Gramm rotschalige Birnen 50 Gramm Butter 2 Teelöffel Zitronensaft 50 Milliliter Weißwein 200 Gramm Roquefort 3 Esslöffel Thymianblättchen Für die Spätzle: 6 Eier (M) 350 Gramm Mehl 50 Milliliter Mineralwasser (kohlensäurehaltig) Salz Spätzlebrett oder Spätzlepresse

Von Andrea Tratner