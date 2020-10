Hannover

In weniger als einer Stunde ist man da, vom Kröpcke bis zum Steinhuder Meer sind es gerade mal 35 Kilometer. Die Deutschen entdecken Deutschland als Urlaubsland – und die Hannoveraner ihre Region. „Die Leute haben Lust, neue Ecken ihrer Heimat zu entdecken“, sagt Nina Bergmann von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH.

Eine volle Uferpromenade in Steinhude und den Andrang der Tagesausflügler – das ist nicht neu rund um Niedersachsens größtes Binnengewässer. Aber: „Radfahren und Wandern rund um das Meer sind attraktiver geworden“, ist Bergmanns Erfahrung. In Corona-Zeiten bevorzugten die Menschen Orte abseits des Trubels. Davon gibt es rund um das Steinhuder Meer einige zu entdecken. Die NP gibt zehn Tipps für die Herbstferien.

Zehn Tipps rund um das Steinhuder Meer. Quelle: flei

Tipp 1: Hier haben Kinder Spaß

Kletterspaß: „Sea Tree“-Hochseilgarten in Mardorf. Quelle: Schattenspringer GmbH

Hochseilpark „Sea Tree“ (Warteweg 4, Mardorf): Ein Hinderniskurs mit 27 Kletterstationen in drei Schwierigkeitsstufen wartet hier auf Besucher. Aufgrund der Corona-Bestimmungen müssen Plätze und Zeitfenster verbindlich gebucht werden, auf Plattformen und Kletterelementen gelten Abstandsregeln. Geöffnet ist in den Ferien täglich ab zehn Uhr bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang, Erwachsene zahlen 23,90 Euro, Kinder ab acht Jahren 20,90 Euro (nur mit EC- oder Kreditkarte). Ausrüstung und Einweisung sind im Preis inbegriffen.

Minigolf-Anlage „Piratenbucht“ (Lütgen Hagen 8, Hagenburg): Hier werden 18 Bahnen zum Abenteuer. Bis 1. November ist die Anlage noch geöffnet, in den Herbstferien sogar täglich von zehn bis 19 Uhr. Aktuell ist Halloween-Golf mit schaurig-schöner Dekoration zwischen Kürbissen, Strohballen und gruseligen Gestalten angesagt. Eintrittspreise: 6,50 für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder.

Schmetterlingsfarm (Am Knick 5, Steinhude): Frühe Besucher können hier eine besondere Beobachtung machen. Bis 13 Uhr schlüpfen in der Puppenstube die Falter. In der Tropenhalle schwirren etwa 40 verschiedene Arten – von Atlasfalter bis Schwalbenschwanz. Bis Ende Oktober hat die Schmetterlingsfarm täglich von elf bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder 5,50 Euro Eintritt. Es herrscht Maskenpflicht.

Dino-Park (Alte Zollstraße 5, Münchehagen): Nur wenige Kilometer vom Steinhuder Meer entfernt liegt Deutschlands größter wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark. 230 lebensgroße Dino-Rekonstruktionen und 300 versteinerte Saurierfährten vermitteln Einblicke in das Leben der Urzeitriesen. Geöffnet ist täglich von neun bis 18 Uhr, Tickets (13,50, ermäßigt 11,50 Euro) müssen nicht vorab reserviert werden – es kann aber zu Wartezeiten am Einlass kommen. Aktuelle Corona-Infos auf der Homepage.

Tipp 2: Das Naturparkhaus in Mardorf

Das Naturparkhaus in Mardorf informiert in einer Ausstellung über die Bedeutung der Moore. Quelle: Christian Stahl

Lust auf eine Zeitreise durch das Moor am Steinhuder Meer? Die Dauerausstellung im Naturparkhaus in Mardorf (Uferweg 118) zeigt den Weg von traditionellem Torfstich bis zum industriellen Abbau und klärt auf über die Funktion der Moore für den Klimaschutz. Im Multivisionsraum kann man auch die Perspektive wechseln, erlebt das Moor aus den Lüften oder auf Augenhöhe mit einer Moosflechte. Das Passivhaus ist barrierefrei gestaltet, aufgrund der Corona-Bestimmungen sind allerdings interaktive Elemente der Ausstellung zum Teil eingeschränkt. Geöffnet ist das Naturparkhaus mittwochs bis sonntags von elf bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Infos unter www.naturpark-steinhuder-meer.de

Tipp 3: Wassersport am Surferstrand

Waghalsig: Am Suferstrand am Nordufer kann man Kiteer beobachten . Quelle: dpa

Im Sommer heizt sich der durchschnittlich nur 1,35 Meter tiefe Binnensee schnell auf – da macht Baden allen Spaß. Im Herbst kann man an der Weißen Düne in Mardorf von einem 180-Meter-Steg aus das Spektakel am Surf- und Kitestrand verfolgen. Am Nordufer herrscht eine steife Brise (meist Windstärke drei bis vier), aus diesem Grund finden hier oft internationale Wettfahrten statt. Die bunten Segel und Lenkdrachen vermitteln Hawaii-Gefühl, vor allem die Kiter zeigen waghalsige Sprünge – zumindest bis 31. Oktober. Danach ist aus Gründen des Vogelschutzes bis Ende März Pause für die Surferszene. „Surfer’s Paradise“ in Mardorf ( Ladenstraße 19) bietet noch bis Mitte November Kurse an, außerdem kann man täglich von neun bis 18 Uhr Bretter für Stand-up-Paddling leihen.

Tipp 4: Das Tote Moor in Nordosten

Das Tote Moor am Steinhuder Meer. Holzstege für Spaziergänger führen durch die Moorlandschaft. Quelle: Insa Catherine Hagemann

Diese Urlandschaft ist gespenstisch, rätselhaft – und voller Leben. Das „ Tote Moor“ umfasst 2300 Hektar, das Naturschutzgebiet ist Heimat für Libelle, Kreuzotter, Zauneidechse oder Heidegrashüpfer. Dabei besteht der Untergrund zu 90 Prozent aus Wasser, ist so sauer wie Zitronensaft. Hier wurde Torf gestochen und Raseneisenerz zur Metallherstellung gewonnen. Für die Expo 2000 wurde das Hochmoor renaturiert. Sieben Kilometer lang ist der Infopfad (kein Rundweg!), der an der Neuen Moorhütte startet, über Stege führt, an Aussichtstürmen neue Blickwinkel eröffnet, mit Infotafeln Wissens vermittelt. Als reine Gehzeit muss man etwa zwei Stunden und 15 Minuten rechnen, Besucher werden gebeten, stets auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben. Tipp von Nina Bergmann vom Tourismusverband: „Die Wege sind weitgehend barrierefrei.“. Bis 30. Oktober bieten Naturpark-Mitarbeiter mittwochs und freitags unter Coronabedingungen Führungen an, Anmeldung unter Telefon 0511/61626123 (Unkostenbeitrag drei Euro).

Tipp 5: Rundweg für Radler und Wanderer

Mit dem Fahrrad ist die Strecke an einem Tag gut zu schaffen, Wanderer sollten vielleicht überlegen, sie in zwei Etappen zu bewältigen: 32 Kilometer lang ist der Rundweg um das Steinhuder Meer, der durch faszinierende Landschaften wie Totes Moor und Meerbruch führt und kulturelle Highlights verbindet. Der Weg führt nicht an allen Stellen direkt an der Uferlinie (die nur 22 Kilometer lang wäre) entlang, es gibt aber auch nur minimale Höhenunterschiede zu bewältigen. Abkürzen kann man die Wanderung mit Fahrradbussen, die noch bis Ende Oktober an den Wochenenden pendeln, oder mit dem Linienverkehr der Personenschifffahrt zwischen Steinhude und Mardorf. Wer mit der Bahn anreist, startet idealerweise am S-Bahnhof Poggenhagen. „Die gesamte Strecke ist gut ausgeschildert“, sagt Nina Bergmann von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH. Kartenmaterial finden Sie auch hier.

Tipp 6: Steinhuder Rauchaal

Spezialität: Heinz Schweer in seiner Aal-Räucherei in Steinhude. Quelle: Nico Herzog

Einst war Steinhude ein Fischerdorf – doch das alte Handwerk spielt bis heute eine große Rolle. Berühmt ist der Steinhuder Rauchaal, der über Buchenholz seinen Geschmack annimmt. In Reusen, die an Pfählen in Ufernähe befestigt sind, werden die Aale gefangen und in traditionellen Torfkähnen eingeholt. Im Zen­trum von Steinhude gibt es nicht nur diverse Verkaufsstände, bei denen man ein Fischbrötchen auf die Hand bekommt, sondern auch zwei Aalräuchereien. Familie Schweer (Alter Winkel 6) ist seit acht Generationen dabei, 1801 wurde ihnen von der Fürstlichen Hofkammer die Erlaubnis zum Befischen des Gewässers erteilt. Geräuchert wird immer noch nach altem Rezept in „Altonaer Öfen“, heute gehört auch ein Onlineshop, ein Hofladen und eine Modekollektion dazu. Besonders viel geht ins Netz im Frühjahr und Herbst – „wir brauchen Sturm, dunkle Nächte, kühlere Wassertemperaturen“, erklärt Fischer Heinz Schweer.

Tipp 7: Schifffahrt auf dem Steinhuder Meer

Sie legen bei Bedarf ab: Voll besetzt werden die Auswanderer wegen des Coronavirus nicht. Quelle: Beate Ney-Janßen

Zwei Fahrgastschiffe mit Panoramaverglasung kreuzen auf dem Steinhuder Meer, die Kapitäne erklären vor allem bei den Fahrten entlang der Uferzonen viel Wissenswertes. Montag bis Freitag legen die Schiffe um 13 und 15 Uhr in Steinhude ab, an den Wochenenden auch um elf Uhr (Karten: zwölf, ermäßigt sechs Euro). Der Linienverkehr Steinhude-Wilhemstein-Mardorf startet ab zehn Uhr alle zwei Stunden in Steinhude (Hin- und Rückfahrt zur Insel acht, ermäßigt fünf Euro). Für denselben Preis legen „Auswanderer“-Boote je nach Bedarf ab zehn Personen ab. Warum die Holzboote mit Segel und Motor so heißen? Das Nordufer des Meers stand einst unter preußisch-hannoverscher Verwaltung, das Südufer um Steinhude gehörte zu Schaumburg-Lippe. Legte man in Mardorf an, wanderte man also in ein anderes Land aus. Der Bootsverkehr läuft bis 25. Oktober mit halber Fahrgastzahl und zugewiesenen Sitzplätzen – auf dem Weg an Bord gilt Maskenpflicht. Infos unter finden Sie hier.

Tipp 8: Steinhuder Scheunenviertel

Gute Anlaufstelle: Scheunenviertel in Steinhude. Quelle: Andrea Tratner

Es ging darum, den Ort vor Brandgefahr zu schützen: 1756 wurde das „Scheunenviertel“ vor Steinhude errichtet – hier lagerten die Landwirte Stroh und Heu, auf dem zen­tralen Platz wurde das Getreide gedroschen, ab 1871 wurde er auch als Festplatz genutzt. Als Expo-Projekt wurden Ende der 1990er-Jahre die 13 verbliebenen Gebäude restauriert. Heute ist das denkmalgeschützte Fachwerkensemble ideale Anlaufstelle für Urlauber und Tagesausflügler. Hier ist die Tourist-Info untergebracht, aber auch eine Infostelle des Naturparks mit Exponaten zu Tier- und Pflanzenwelt und den Mooren. Um den Platz gruppieren sich in den Scheunen kleine Boutiquen, Cafés und eine Galerie. Auf dem Großparkplatz kann man für fünf Euro ein Tagesticket lösen. Aktuelle Infos finden Sie hier.

Tipp 9: Insel Wilhelmstein

Winzig: Insel Wilhelmstein wurde im 18. Jahrhundert künstlich angelegt. Quelle: Rainer Dröse

1,4 Hektar groß ist die Insel Wilhelmstein, die Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe ab dem Jahr 1761 im Meer aufschütten ließ – mit einer Festung als Fluchtpunkt im eigenen Land. Hier wurde die „Praktische Artillerie- und Genieschule“ gegründet, ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Bastion als Staatsgefängnis genutzt. 1772 wurde hier das erste deutsche Tauchboot konstruiert – der „Steinhuder Hecht“ konnte zwölf Personen transportieren. Es heißt, dass das Boot acht Minuten unter Wasser war. Im Insel-Museum gibt es eine Nachbildung und Kartenmaterial zu sehen. Nicht die einzige Attraktion: „Vom Observatorium hat man einen tollen Blick, die Kunstinstallationen in den Glashäusern auf der Insel wechseln jährlich“, sagt Nina Bergmann vom Tourismusverband. Es gibt eine Tagesgastronomie und zwei maritim eingerichtete Gästehäuser im „Inselhus“ (ab 130 Euro). Mit Frühstück, aber ohne TV-Geräte. „Ideal zum Abschalten“, findet Bergmann.

Tipp 10: Die Meerbruchwiesen im Westen

Ein Seeadler zieht über dem Steinhuder Meer seine Kreise. Quelle: Volmer

Hier tobt das Leben: Die Feuchtwiesen im Westen des Steinhuder Meers bieten Zugvögeln ideale Rastbedingungen im Herbst und Frühjahr. „Wir warten auf den Gänse- und Entenzug“, sagt Frank Behrens vom Naturpark-Infozentrum im Scheunenviertel. „Auch die Kraniche kommen demnächst auf dem Weg nach Süden vorbei.“ Bei klarem Wetter und Wind in Richtung Nord-Süd habe man gute Beobachtungschancen. „Der Seeadler ist immer da“ – allerdings brauche man eine Portion Glück, ihn zu sehen.

Auf dem 600 Meter langen Meerbruch-Erlebnispfad, der zwischen Mardorf und Winzlar vom Rundwanderweg um das Steinhuder Meer abzweigt, stehen Aussichtshütten, die mit Infotafeln helfen, Tiere im Vogelbiotop zu bestimmen. Ein Steg führt durch üppige Ufervegetation zum Winzlarer Turm mit schönem Blick auf die Insel Wilhelmstein. Im Sommer weiden auf den Feuchtwiesen Wasserbüffel als „Landschaftspfleger auf vier Beinen“ – sie halten durch ihr Fressverhalten und ausgiebige Schlammbäder die Ufer der Tümpel offen, kommen dank ihrer gespreizten Hufe auch auf nassen Böden zurecht. Idealer Einstieg ist der Besuch der Ökologischen Schutzstation in Winzlar ( Hagenburger Straße 16). Tipp: Fernglas nicht vergessen!

