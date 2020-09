Hannover

Hannover in den 1920er Jahren: Lieselotte ist eine ehrgeizige Schülerin an der Gymnastikschule von Berta Habenicht. Ihre Bewunderung für die charismatische Lehrerin geht weit über das normale Maß hinaus – als sie es schließlich wagt, der Lehrerin ihre Gefühle zu gestehen, weist diese sie brüsk zurück. Geschockt versucht Lieselotte, ihre Emotionen unter Kontrolle zu bekommen. Tief verletzt wartet sie auf den richtigen Moment – bis sie schließlich aus Rache ihr einstiges angehimmeltes Vorbild an die Nazis verrät.

Lieselotte und Berta sind die Hauptfiguren aus Dorit Davids (51) fünften Roman „Unter ihren Augen“ (Querverlag, 412 Seiten , 18 Euro). Sie haben echte Vorbilder: Mitte der 20er Jahre eröffnet Doris Reichmann, die 1973 in Hannover stirbt, eine Gymnastikschule, die schnell auch über Hannover hinaus einen hervorragenden Ruf genießt. Reichmann entwickelt neue und eigene Methoden auf rhythmischem, bewegungsbildendem und tänzerischem Gebiet. 1933 wird Doris Reichmann von einer ehemaligen Schülerin denunziert.

Fotos und Unterlagen inspirierten sie zu der Story

Auf diese spannende Geschichte gekommen ist David, da sie an der Doris- Reichmann-Schule einige Jahre als Dozentin unterrichtet hat. Als die Schule 2015 geschlossen wurde, vermachte die letzte Leiterin, Jutta Welge, David alle Unterlagen, Fotos, darunter viele Bilder von Pressefotograf Wilhelm Hausschild (†81): „Sie wusste, dass ich mich für solche Dinge interessiere. Sie schenkte mir sogar den Schrank, den die Schwester von Doris Reichmann handgeschnitzt hat.“

Schrank mit Geschichte: Dieses Stück gehörte der Hannoveranerin Doris Reichmann. Quelle: Nancy Heusel

Unter den Unterlagen war auch der Brief jener „Frau Daube“, die Doris Reichmann bezichtigte, in einer „sexuell perversen Verbundenheit“ mit Tilda Grabbe, der zweiten Schulleiterin, zu leben. Außerdem sei Reichmann früher Mitglied in der Kommunistischen Partei gewesen und jetzt unrechtmäßig in der NSDAP. Sie unterrichte Juden und habe „innige Kontakte“ zu Ada Lessing, der Frau des Schriftstellers Theodor Lessing.

„Mich beschäftigte die Frage, wie jemand dazu kommt, so einen Brief zu schreiben“, erzählt Dorit David. Fünf Jahre habe sie für ihr Buch recherchiert und daran gearbeitet – und damit ein interessantes Geschichtsstück über Hannover geschrieben, das neben Fiktion auch viel Wahrheit hat. Tatsächlich erlebten in den 1920er Jahren die Gymnastik- und Tanzschulen einen wahren Boom.

Tanzkultur: Junge Frauen bei einer Aufführung in Herrenhausen. Quelle: Archiv

Junge Frauen verdienten ihr eigenes Geld, entdeckten ein neues Selbstgefühl und in avantgardistischen Kreisen oftmals auch eine gewisse sexuelle Befreiung. Trotzdem gab es soziale, berufliche und gesellschaftliche Grenzen – über all das schreibt David. Bekannte historische Personen wie Ada und Theodor Lessing tauchen auf, Kurt Schwitters und andere Dadaisten, die hannoversche Fotografin Aenne Heise. Das Anzeiger-Hochhaus am Steintor wird gebaut und es ist die Zeit, als die Morde von Fritz Haarmann die Stadt entsetzten.

Die Figuren lassen die Autorin nicht los

„Normalerweise kann ich das Schreiben meiner Bücher in meinem Alltag integrieren“, sagt David, „aber dieser Stoff hat mich so gefesselt, dass ich mich für neun Wochen in ein Dorf verzogen habe, ohne Funkanbindung und Kontakt – damit ich mich voll auf die Geschichte konzentrieren konnte.“

Die Personen haben sie bis heute in ihren Bann gezogen. „Die Figuren sind mir näher als alle aus den anderen Büchern, die ich geschrieben habe“, sagt David. „Wenn ich durch Hannover gehe, sehe ich sie an manchen Orten, über die ich geschrieben habe. Wie in einem Film.“

„Unter ihren Augen“: Das Buch ist im Querverlag erschienen und kostet 18 Euro. Quelle: Verlag

Was ihr auffällt: Viele Themen aus dem Buch sind bis heute – oder heute wieder – aktuell. Zum Beispiel Rollenmuster, die bewusst oder unbewusst gelebt werden, Frauenrechte, Coming-outs: „Prüderie zum Beispiel ist nach wie vor existent. Ich habe das Buchcover bei Facebook gepostet und sofort eine Verwarnung bekommen, weil die Frau auf dem Cover ihre Brüste nicht bedeckt“, sagt sie. „Auch bei uns gibt es immer noch ein starkes Rollendenken, verbunden mit vielen Unfreiheiten und Vorurteilen.“ Deshalb mag sie die queere Szene wegen ihrer unkonventionellen und freien Art.

In Hannover: Junge Frauen werden an der Doris-Reichmann-Schule zu Gymnastiklehrerinnen ausgebildet. Quelle: Archiv

Nach der intensiven Zeit des Schreibens zeichnet Dorit David wieder mehr, derzeit arbeitet die 51-Jährige an einem Bilderbuch für Kinder: „Opas Bart“ heißt es und handelt von einem vergesslichen älteren Mann, der in seinem Bart lauter Erinnerungen findet – auch das ist ein Herzensprojekt der Autorin.

Dorit David liest im Rahmen der Sonntags-Lesungen am 6. September von 12 bis 13 Uhr im Gartentheater Herrenhäuser Gärten (Alte Herrenhäuser Straße 1). Karten (acht Euro) gibt es bei Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39) und an der Kasse der Herrenhäuser Gärten.

Am Dienstag, 8. September, liest Dorit David mit anderen bei der Kleinkunst-Wanderbühne „Da lacht der Bär! Volksweisheiten und andere Komiker?“ in der Marlene (Prinzenstraße 10). Einlass ab 19 Uhr, Eintritt: frei.

Von Maike Jacobs