*22.12.1990 in Hannover. Den Nachnamen hat sie von ihrem englischen Vater. Nach der Schule macht Sie eine Ausbildung zur Kauffrau Bürokommunikation. Im „Anno“ in Pattensen jobbt sie in ihrer Jugend. Den „Krü’s“-Wirt Detlef Knust kennt sie seit 25 Jahren, vor sechs Jahren fing sie im Lokal an. Seit August 2019 führt sie es als „Unschlagbar“ ( Schlägerstraße 1, Telefon 0511/85 58 21). Der Mittagstisch (zwölf bis 14 Uhr) wird über Facebook verkündet, die Abendkarte wechselt je nach Saison. Leachs Leitspruch: „Die Krise als Chance nutzen“.