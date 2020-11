Uetze

Rückblende. Pat Müller (heute 31, als Influencer Patjabbers bekannt und im Mai Finalist von „Big Brother“ gewesen) ist ein Teenager. Er ist übergewichtig, seine Klassenkameraden mobben ihn. Sie nennen ihn „Schwabbel“ oder „Fette Sau“. Der einzige Weg, den Pat sieht: dünn werden. Also beginnt er, sein Essen zu erbrechen und schlittert geradeaus in eine Bulimie.

Als der homosexuelle Junge seine erste große Liebe kennenlernt, wird alles nur noch schlimmer. Denn nach wenigen Monaten verlässt ihn sein Freund „für einen perfekten Kerl. Ich dachte, ich muss mithalten, um meinen Ex zurück zu gewinnen.“ Pats Essstörung wird immer dramatischer, die Beziehung zu seinem Ex immer toxischer. Denn während dieser in einer neuen Beziehung ist, hält er sich Pat trotzdem warm, benutzt ihn für Sex – und da Pat ihn für seine große Liebe hält, macht er mit. Jahrelang.

Mobbing, eine toxische Beziehung und Bulimie

Der Höhepunkt des Dramas passiert kurz vor seinem 18. Geburtstag, er prostituiert sich, um Geld für seine Geburtstagsparty zusammen zu bekommen – mit der möchte er seinen Ex beeindrucken. Die Essstörung frisst sich in all den Jahren in seinen Körper, fünf Jahre lang.

Dann lernt Pat einen neuen Mann kennen, einen guten Mann. Sie werden ein Paar und bleiben sieben Jahre zusammen. „Ich hatte das erste Mal das Gefühl, gut zu sein, wie ich bin.“ Müller bekommt als mit der Hilfe seines Freundes Hendrik Werner (heute 32, tritt bei der Bundestagswahl für die Grünen an) seine Essstörung in den Griff.

Der Braunschweiger zieht mit ihm nach Uetze, sie haben den Traum, einen Gnadenhof zu gründen und Tiere zu retten. Hier finden sie ein geeignetes Anwesen und leben dort mit ihrem geretteten Hund, zwei Kühen– eine ist blind –, zwei Eseln, zwei Zwergponys, drei Stachelschweinen, einem Nandu und einem Känguru.

Müller beginnt, Journalistik in Hannover zu studieren, doch das Studium zieht sich lange hin. Denn seine Mutter erkrankt an Brustkrebs – ein Monat, nachdem sein Vater an Krebs verstorben ist. Er pflegt sie bis zu ihrem Tod.

„Danach wollte ich unbedingt ein Volontariat machen, um Journalist zu werden“, erzählt er. „Doch ich habe trotz eines guten Abschlusses nur Absagen bekommen, weil ich so lang für mein Studium gebraucht habe. Die Hintergründe kennt ja keiner.“ Dass er doch noch Autor werden würde, ist bis dahin nur ein Traum. „Ich hatte mein Buch bereits im Studium geschrieben, doch meine Dozentin, die ich um ein Feedback bat, hat es quasi zerrissen.“

Also begräbt er sein Buch – und lernt nach der Trennung von Werner, der heute sein bester Freund ist, seinen heutigen Partner, den Uetzer Sebastian Rosmus (42), kennen. Er besitzt eine Veranstaltungshalle, Müller unterstützt ihn, indem er Brautpaaren die Location zeigt. „Sie fragten immer wieder nach freien Traurednern, der Bedarf war groß“, erinnert sich der 31-Jährige. „Irgendwann sagte Sebastian: Hey, du kannst gut schreiben, gut reden und die Menschen lieben dich – werde doch Trauredner.“

„Big Brother hat mich schwul gemacht“

Aus der Idee wird ernst, Müller bildet sich zum Trauredner weiter und ist rasch ausgebucht. 2020 geht er in den Big-Brother-Container von Sat1. „Ich habe eine besondere Verbindung zu dieser Show. Big Brother hat mich schwul gemacht“, sagt er und lacht. „Ich habe immer mit meiner Mutter die Sendung geschaut. In der zweiten Staffel habe ich mich total in einen Kandidaten, er hieß Walter, verliebt – und gemerkt, dass ich auf Männer stehe.“ Irgendwann wollte der Fan selber Kandidat sein – und bewirbt sich für die Staffel 2020.

"Big Brither"-Finalisten 2020: Philipp Kalisch, Gina Beckmann, Pat Müller, Cedric Beidinger und Rebecca Zöller. Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen

Bis zum Schluss, 100 Tage, bleibt er im Haus, er wird Drittplatzierter. Die Staffel erregt besonderes Aufsehen, sogar die New York Times berichtet über den einzigen Ort auf der Welt, der nicht von Corona bedroht ist. Denn die Bewohner zogen Anfang Februar ein – und nach dem ersten Lockdown wieder aus. „Wir hatten keine Ahnung, was da draußen abgeht. Wir wussten nicht mal wirklich, was Corona ist.“

Der Corona-Schock nach dem Auszug

Der Schock nach dem Auszug ist entsprechend groß. „Es war zu viel auf einmal, wie in einer Horrorshow. Beim ersten Einkauf im Supermarkt war ich total verunsichert und wusste gar nicht, was ich darf und was nicht“, erinnert sich Müller. „Am liebsten wäre ich sofort zurück ins Haus gegangen.“

Doch schon bald sollte sich einer seiner Träume erfüllen: „Ich habe im Big-Brother-Haus erzählt, dass ich drei Ziele habe: In Schulen gehen und über Mobbing aufklären, bei GZSZ mitspielen und mein Buch veröffentlichen.“ Der Buchverlag Piper hört zu und meldet sich nach dem Finale bei Müller. Sie sind bereit, sein Buch zu verlegen. „Wir haben richtig rangeklotzt und das Buch innerhalb weniger Monate fertig gestellt“.

Darum geht es im Buch

Jetzt ist es endlich so weit, „Vielleicht liebst du mich übermorgen“ erscheint am 30. November. Hauptsächlich geht es um die toxische Beziehung zu Müllers erster großer Liebe, der Leser erfährt aber auch viel über sein Leben, das Mobbing, die Essstörung. „Bei Männern ein stark stigmatisiertes Thema – das macht es noch gefährlicher. Die Aufklärung ist sehr wichtig“, sagt der Neu-Autor, der sich auf sein erstes Buch freut.

„Ich kann es immer noch nicht richtig glauben, dass es endlich soweit ist!“ Der Zeitpunkt kommt perfekt: „Corona hat uns beruflich eigentlich ruiniert“, beklagt er. „Von 40 Hochzeiten konnte ich am Ende nur drei Traureden machen. Und Sebastian musste von seinen zwei Reisebüros eins schließen.“

Vom Trauredner zum Trauerredner

Müller orientiert sich sicherheitshalber beruflich um – vom Trauredner zum Trauerredner. „Der Onkel meines Stiefvaters starb vor drei Wochen und ich wurde gebeten, die Trauerrede zu halten“, berichtet der 31-Jährige. Ich wurde schon öfter gefragt, wollte das aber nicht machen. Bei der Familie kann man natürlich nicht Nein sagen.“ Die Rede war ein Erfolg – „soweit man das von Trauerreden behaupten kann.“

Der Beruf liegt nahe. Denn die Trauer hat den jungen Mann lange begleitet, ist für ihn ein bekanntes Thema. Seine Bachelorarbeit hat Müller im Bestattungsinstitut geschrieben, dort hat er ein Praktikum gemacht – und eine Hörfunksendung zum Thema Tod produziert, die auf Radio Leineherz ausgestrahlt wurde. „Ich habe unter anderem Reportagen aus einem Krematorium gemacht.“

„Meine Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin“

Doch bei all der Trauer und Schicksalsschlägen, die Müller in seinem Leben verkraften mussten: Er ist glücklich. In seinem Partner Sebastian Rosmus hat er seine Liebe und Familie gefunden, mittlerweile sind sie seit sechs Jahren ein Paar. Zusammen machen sie den Podcast „Schwuler geht’s nicht“.

„ Sebastian war quasi der 15. Kandidat im Big-Brother-Haus, der unsichtbare Bewohner“, sagt Müller und lacht. „Weil ich ständig von ihm gesprochen habe. Danach wollten die anderen endlich diesen Sebastian kennenlernen.“ Die vergangenen Tage war Staffel-Gewinner Cedric Beidinger (26) zu Besuch, davor war Zweitplatzierte Gina Beckmann (20) in Uetze. Und sie alle freuen sich heute, das erste Buch ihres Freundes lesen und auch seine Vergangenheit kennenlernen zu dürfen. „Die gehört schließlich zu mir – und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.“

