“Mein Hannover Hotel – Zu Gast in Deiner Stadt“ heißt es am letzten Oktober-Wochenende zum fünften Mal. Hannoveraner und Umlandbewohner können dann in einem von 26 Hotels für 19 Euro pro Stern übernachten – eine Nacht oder auch länger. Auch die Edel-Herberge Luisenhof macht wieder mit. Die Anmeldung läuft seit Mittwoch.