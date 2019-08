Hannover

„Ein Kreis schließt sich“ – für die Lindenerin mit den knallig-orangefarbenen Haaren ist der 23. August ein bedeutsames Datum. Denn die erste Burlesque-Nacht im Restaurant „ Gondel“ im Untergeschoss des GOP-Varietés ist etwas Besonderes fürBurlesque-Tänzerin Tronicat la Miez (38) – hier trat in den goldenen 20er und 30 er Jahren nämlich Josephine Baker (†68) auf: „Für die Szene ist sie eine historische Figur, eine Ikone“, schwärmt die Künstlerin. „Sie war die erste erfolgreiche schwarze Varieté-Künstlerin.“

GOP-Direktor Dennis Bohnecke (40) kann ihr nur beipflichten. „Wir lassen mit der Reihe die gute, alte Zeit wiederaufleben, es gibt eine Sehnsucht nach diesem Stil der 30er.“ Die Zeit habe die „ Gondel“ entscheidend geprägt – das Lokal im Untergeschoss entwickelte sich vom Restaurant zum angesagten Jazz-Schuppen, der Georgspalast war feste Adresse für die Showgrößen der damaligen Zeit.

Ausverkauft: 90 Tickets für „Tronicat & Friends“ sind weg

Burlesque war damals selbstverständlich. Und scheint heute wieder im Trend – die 90 Tickets für die Premiere von „Tronicat & Friends“ waren jedenfalls schnell ausverkauft. „Ich hatte schon lange ein Auge auf diesen Ort geworfen“, sagt Tronicat la Miez über die „ Gondel“. „Das Lokal hat Geschichte, es macht mich stolz, dass ich die Kunst von Josephine Baker dorthin zurückbringen kann.“

Theaterstar: Tronicat la Miez trat im Schauspielhaus auf. Quelle: Frank Wilde

Mit billigem Striptease hat Burlesque nichts zu tun: „Es geht auch um Emanzipation und Gleichberechtigung“, betont La Miez, die sich bei Auftritten nur bis auf String und „Pasties“ (so heißen die Puschel auf den Brustwarzen) entblättert, totale Nacktheit sei ein Tabu.

Mit dieser Kunst hat sie in der vergangenen Spielzeit auch die Besucher des Schauspielhauses überzeugt: In „Der schwarze Obelisk“ nach dem Roman von Erich Maria Remarque spielte sie eine verführerisch-laszive Nachbarin, die im Inflationsjahr 1923 die Kriegsheimkehrer betört.

„Tradition trifft Moderne“, so beschreibt Tronicat la Miez das Konzept der Burlesque-Nacht, die um 23 Uhr am Freitagabend beginnt. „Es ist ein historischer Stil, der von modernen Frauen interpretiert wird.“ Zum Beispiel von Schwertschluckerin Missa Blue (43) – in der aktuellen GOP-Show „Freaks“ schluckt die Tänzerin Klingen, deren Spitzen bis in den Magen reichen.

Die Premiere im GOP-Varieté (Georgstraße 36) ist ausverkauft, für die zweite Ausgabe „Tronicat & Friends“ am Freitag, 10. Oktober, ab 23 Uhr kosten Karten 20 Euro. „Alle sechs bis acht Wochen soll es im kleinen, feinen Rahmen Burlesque geben“, so GOP-Direktor Bohnecke.

Die ZDF-„Drehscheibe“ hat Tronicat la Miez und ihren Burlesque-Tanz in einem ausführlichen Porträt vorgestellt:

Von Andrea Tratner