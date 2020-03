Was jetzt wirklich gegen trockene Hände hilft

Hannover

Kaum jemand wird sich so oft die Hände gewaschen wie in Corona-Zeiten. Extrem trockene, rissige Haut auf dem Handrücken ist die unschöne Folge. „Man kann kaum dagegen ancremen“, sagt Kosmetikerin Ulrike Kahle, die ihren derzeit geschlossenen Salon an der Limmerstraße 79 betreibt.

Seife und vor allem Desinfektionsmittel entziehen der Haut die Feuchtigkeit. „Und unter der Haut der Handrücken ist kein Fettgewebe, da- durch trocknet sie besonders schnell aus.“ So „dünnhäutig“ sei der Mensch ansonsten nur an Hals, Dekolleté und den Fußrücken.

Seifenstück statt Flüssigseife verwenden

Trotzdem muss eine häufige und gründliche Reinigung der Hände natürlich sein. „Ich ziehe das gute, alte Seifenstück der Flüssigseife vor“, sagt Kahle. Einfacher Grund: „Menschen denken oft, dass nur das reinigt, was schäumt.“ Feste Seife brauche länger, bis sie schäumt als flüssige. „Wir müssen sie oft drehen und wenden, dabei vergeht automatisch mehr Zeit.“ Die Fachfrau rät dazu, auch die Fingernägel zu reinigen und – besonders jetzt – kurz zu halten. „Auch unter den Nägeln können sich Bakterien sammeln.“

So oft es geht: die Hände nach jedem Waschen eincremen – und die Creme mit einem Schuss Öl mischen. Quelle: Schierenbeck

Was aber tun gegen rissige Hände? „Sehr wirkungsvoll ist es, einen Tropfen naturreines Jojobaöl mit Handcreme zu mischen.“ Das sei deutlich fettiger und dauere etwas, bis es einzieht. „Das macht man also besser nicht am Schreibtisch, sondern abends auf dem Sofa. Denn das hilft wirklich.“

Jojoba- und Mandelöl sind echte Geheimtipps

Statt Jojobaöl kann man auch Mandelöl verwenden, sofern man es verträgt. Beides gibt es in Drogerien. Wenn man sich nicht an dem etwas muffigen Geruch störe, kann man auch Olivenöl zur Handpflege verwenden. „Das sollte aber einigermaßen hochwertig sein.“

Kahle rät dazu, sich nach jedem Händewaschen einzucremen. „Am besten verteilt man Cremetuben an verschiedenen Orten in der Wohnung, damit sie immer griffbereit sind.“ Ist man damit nicht sorgfältig, kann die Haut zwischen den Fingern einreißen. „Und das tut richtig weh.“

Gute Pflege: Gesicht und Hals freuen sich über eine Maske. Quelle: dpa

Auch der Rest des Körpers kann jetzt Pflege vertragen. Ulrike Kahle ermuntert dazu, einen richtigen Schönheitstag einzulegen. „Während eine Haarkur einwirkt, können wir eine Gesichtsmaske auftragen.“ Die wirkt am besten, wenn man Gesicht, Hals und Dekolleté zuvor eine Ampulle, eine Art Intensivkur, gönnt.

Peeling mit Zucker und Duschgel selbst herstellen

Den Körper sollte man jetzt nach Bad oder Dusche von oben bis unten sorgfältig eincremen, „das macht man in der Eile des Alltags ja oft etwas nachlässig.“ Auch ein Peeling für den Körper ist ratsam. „Das kann man auch selbst herstellen“, sagt die Kosmetikerin. Dazu mischt man Salzkristalle mit Duschgel oder, als feinere Variante, Zucker mit Duschgel. „Drei Esslöffel Zucker mit so viel Gel verrühren, dass eine sämige, aber keine flüssige Masse entsteht.“

Vor allem, wer jetzt mit Bräunungscreme für ein frischeres Aussehen sorgen möchte, sollte die Haut zuvor mit einem Peeling behandeln. „Nur dann wird die Tönung gleichmäßig.“ Und: Wer sich anschließend nicht sehr gründlich die Hände wäscht, wird sich ärgern. „Reste der Creme verfärben sich zwischen Fingern dunkelbraun.“

Die wichtigsten Tipps für die Haare: Bloß nicht selber färben!

Keine Experimente: Die Haare selbst zu färben, kann schief gehen. Quelle: Intercoiffure

Was tun, wenn der Haaransatz dunkel nachwächst? Ruhe bewahren – das ist der klare Tipp von Linda Lindblom. Die 34-Jährige ist Top Stylistin bei „Trio Hair & Company“ in der Altstadt. Wie alle Friseursalons hat auch Trio geschlossen. Stammkunden können helfen, in dem sie per Mail, Instagram oder Facebook Gutscheine bei dem Friseur bestellen.

Lindblom warnt ausdrücklich davor, die Haare im eigenen Badezimmer nachzufärben. „Dabei arbeitet man mit chemischen Produkten, das muss man beherrschen. Und die Haare brauchen anschließend auch professionelle Pflege.“ Auch von Aufhellersprays rät sie ab. „Das ist eine schleichende Blondierung und bedeutet eine Schädigung auf Zeit.“ Außerdem seien farbliche Entgleisungen möglich, „das Blond kann schnell zu gelb oder zu gold geraten.“ Und bei häufiger Verwendung solcher Sprays könne das Haar auch abbrechen.

Expertin warnt vor „Kompromissfrisuren“

Der Schnitt wächst raus – sollte man ruhig beherzt zur Schere greifen und etwas nachschneiden? „Jemand, der sehr lange Haare hat, kann sich vorsichtig die Spitzen schneiden, mehr aber nicht“, sagt Lindblom. Sich in der Quarantäne einen Kurzhaarschnitt zu verpassen oder die Haare durchzustufen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach schiefgehen. „Daraus können wir Friseure anschließend nur versuchen, das Beste zu machen“, spricht sie für die Branche. „Und was dabei entsteht, nenne ich gerne Kompromissfrisur.“ Sogar den Pony auf eigene Faust zu schneiden, kann daneben gehen. „Viele Menschen wissen ihre Wirbel nicht richtig einzuschätzen.“

Pausieren: Glätteisen, Lockenstab und Co. sollte man eine Weile nicht benutzen. Quelle: dpa

Wie aber sieht die richtige Haarpflege zu Hause aus? „Am besten nutzt man diese Zeit, um den Haaren eine Pause zu gönnen“, rät die 34-Jährige. Hitzetools wie Glätteisen, Föhn und Lockenstab sollte man vorerst in der Schublade verstauen. „Lassen Sie die Haare mal wieder an der Luft trocknen.“ Auch auf Lack und Spray zum Fixieren sollte nun verzichtet werden. Das Haar freut sich stattdessen über eine Maske, die man 15 bis 20 Minuten unter einem Handtuch einwirken lässt. Die Haare anschließend gründlich ausspülen und eine Spülung benutzen. „Die Maske öffnet das Haar und der Conditioner regelt den ph-Wert und sorgt für Pflege.“

Menschen mit akkuraten Schnitten und Kurzhaarfrisuren legt Linda Lindblom nahe, sich nun lässiger zu stylen. „Man kann Stylingprobleme einfach mit Mützen kaschieren. Wer einen kurzen Schnitt trägt, der jetzt nachwächst, kann die Frisur ordentlich durchwuscheln und mit einem starken Wachs in Form bringen.“ Das Motto der Top Stylistin: „Je ungezwungener das Styling, desto weniger sieht man von Schnitt und Farbe.“

Auch Männer setzen jetzt auf den lässigen Look

Akkurate Mittelscheitel und strenge Zöpfe dagegen betonen die Stylingprobleme. Langhaarige können sich mit dem angesagten „Messy Bun“, dem unordentlich gebundenen Dutt auf dem Kopf, über die friseurlosen Zeiten retten. „Das gilt nach wie vor auch für langhaarige Männer“, betont Lindblom. Ihre Beobachtung: Kurzhaarigen Männern sei das Haar oft schon zu lang, wenn es die Ohren berührt. „Aber eine leicht herausgewachsene Länge kann auch lässig und sogar seriös wirken.“

Lässig: Männer können ihren Schnitt ruhig etwas herauswachsen lassen. Quelle: Trio

Und was ist mit Kindern? „Kinder mögen es meistens nicht, wenn man ihnen die Haare schneidet“, weiß Linda Lindblom, „vielleicht gönnt man ihnen jetzt auch mal eine kleine Pause.“ Vor allem viele Jungs fänden es auch lässig, etwas längere Haare zu tragen. „Das lässt sie aussehen wie coole Skater-Kids.“

Lesen Sie auch:

Pflegetipps: Das braucht die Haut im Winter

So haben Augenfalten keine Chance

„Wir waren jung und naiv“: Friseurkette Trio feiert 25. Bestehen

Von Julia Braun