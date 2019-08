Hannover

Bei einem Job-Speeddating an diesem Dienstag (17.00 Uhr) könnten Interessierte ungezwungen mit zukünftigen Kollegen sowie Vorgesetzten ins Gespräch kommen. Für den Job müsse man eine gewisse Fitness mitbringen sowie gern an der frischen Luft sein, heißt es auf der Internetseite der aha-Kampagne #megahappy.

Noch immer eine Männerdomäne

Die Müllabfuhr ist in vielen Städten noch eine reine Männerdomäne. Hamburg und Berlin zum Beispiel haben allerdings bereits in der Vergangenheit erfolgreich gezielt Müllwerkerinnen gesucht. Altenpflege, die immer noch als Frauenberuf wahrgenommen werde, sei schließlich auch körperlich schwere Arbeit, sagte die Sprecherin der Berliner Stadtreinigung, Sabine Thümler. In Berlin gebe es unter den etwa 1300 Müllwerkern und Kraftfahrern inzwischen 15 Kolleginnen.

Von dpa/NP