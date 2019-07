Freie Trauungen werden immer beliebter. In Zeiten, in denen immer weniger Menschen in der Kirche sind und der Glaube vielen nicht mehr wichtig ist, kommt sie ins Spiel: Marie-Anne Windeck traut als Glücksmarie Menschen, unabhängig von Religion und Geschlechtern – auch in Hannover hat sie ein Team aufgebaut. Die NP hat mit ihr über spezielle Brautwünsche und ungewöhnliche Hochzeitsorte gesprochen.

Frau Windeck, warum sind Sie Traurednerin geworden?

Als mein jetziger Mann und ich unsere Hochzeit geplant haben, suchten wir auch einen freien Redner. Zu dem Zeitpunkt gab es davon noch nicht so viele. Meist handelte es sich um ältere Männer mit theologischem Hintergrund. Ein Redner hat uns beim Gespräch drei Ordner mit Textvorlagen vor die Nase gestellt. Einen für den Anfang der Rede, einen für den Hauptteil und einen für den Schluss. Ich fand das ganz furchtbar und mir war klar: Das kannst du besser.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Trauung?

Oh ja, ich war nämlich so aufgeregt, dass ich in der Tiefgarage eine Beule ins Auto gefahren habe. Es war der einzige Pfeiler in meiner Umgebung und den habe ich wohl irgendwie übersehen. Mittlerweile bin ich routiniert genug, um zwar mit großer Freude, aber ohne Lampenfieber an Hochzeiten heranzugehen.

Für diesen Job muss man brennen

Welche Eigenschaften sollte man als Traurednerin mitbringen?

Es ist ein Job, für den man brennen muss. Denn das spüren auch die Brautpaare. Empathie und Humor sind wichtig. Man muss in der Lage sein, sich auf die unterschiedlichsten Paare einzustellen. Dazu braucht man Flexibilität. Man sollte Spaß am kreativen Arbeiten haben und ein guter Zuhörer sein.

Warum entscheiden sich so viele Paare für eine freie Trauung?

Nicht jedes Paar kann oder möchte kirchlich heiraten. Bei Partnern, die unterschiedlichen Religionen angehören, ist die freie Trauung manchmal der kleinste gemeinsame Nenner. Auch für gleichgeschlechtliche Paare oder Menschen, die nicht getauft sind, ist es eine schöne Option.

Reicht das Standesamt nicht mehr aus?

Wer seine Ehe vor dem Gesetz legitimieren möchte, muss zum Standesamt. Vielen ist jedoch die standesamtliche Trauung als bürokratischer Akt zu wenig. Zudem sind die räumlichen Möglichkeiten begrenzt und die Trauung selbst ist meist wenig individuell. Wer sich eine persönliche und feierliche Zeremonie wünscht, ist mit einer freien Trauung gut beraten.

Mit Emotionen und Humor: Marie-Anne Windeck gestaltet ihre Traureden individuell nach Brautpaarwünschen. Quelle: Glücksmarie

Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat das Brautpaar?

Das hängt auch ein bisschen vom Redner ab. Bei „Glücksmarie“ bieten wir ein sehr facettenreiches Konzept an. Das beginnt schon bei den verschiedenen Möglichkeiten des Ein- und Auszugs. Außerdem können Gastbeiträge oder auch Hochzeitsrituale in klassischen oder modernen Varianten eingebunden werden. Unter den zahlreichen Möglichkeiten sollte für jedes Paar etwas dabei sein. Auch Motto-Hochzeiten sind möglich. Ich versuche, mich danach zur richten. Zu einer Karnevalshochzeit komme ich im Kostüm. Wenn alle Gäste Fußball-Trikots tragen, ziehe ich mir auch eins an.

Windecks großer Auftritt bei Pro7

An welchen Orten haben Sie schon Brautpaare getraut?

Vom heimischen Garten über alte Lagerhallen, von pompösen Schlösser bis hin zu Flusskreuzfahrtschiffen, war alles dabei. Ich habe Reden im Wald oder mit den Füßen im Sand gehalten. Für die Pro7-Show „Die beste Show der Welt“ habe ich 2016 sogar ein Paar bei einer Überraschungshochzeit im Fernsehen getraut.

Sie trauen auch Paare im Ausland. Was war Ihre bisher weiteste Anreise?

Das war 2017 in Taormina auf Sizilien. Es war eine wunderschöne Trauung am Strand mit tollen Blumenelementen. In diesem Jahr reise ich für eine Hochzeit auf ein altes Weingut im Piemont.

Wann sollte ein Brautpaar mit der Suche nach einem Hochzeitsredner beginnen?

Früher ging man von etwa einem Jahr Vorlaufzeit aus. Heute wird das nach meiner Erfahrung knapp. Ich würde empfehlen, etwa eineinhalb Jahre vorher mit der Suche zu beginnen. Zumindest, wenn man an einem Samstag im Frühjahr oder Sommer heiraten möchte. An den Freitagen ist es teilweise noch etwas entspannter.

Wie findet ein Brautpaar einen passenden Redner?

Meist werden die Paare durch Empfehlungen oder Online-Recherche auf Hochzeitsredner aufmerksam. Man sollte drei bis vier Redner kontaktieren und sich ein individuelles Angebot erstellen lassen. So kann man gut vergleichen, welcher Redner welche Leistungen bietet. Im nächsten Schritt sollte man sich mit zwei Rednern treffen, um einen persönlichen Eindruck zu erhalten. Am Ende entscheiden dann Sympathie und Bauchgefühl. Die Chemie zwischen Brautpaar und Redner muss stimmen.

Auch Ablehnungen kommen vor

Haben Sie auch schon Paare abgelehnt?

Ja, obwohl ich versuche, mich auf jedes Paar einzustellen. Wenn ich aber merke, dass das Brautpaar etwas sucht, das ich in der Form nicht geben kann, sage ich das auch offen. Es gab zum Beispiel die Situation, dass sich ein Paar besondere theologische Kenntnisse und eine Generalprobe der Trauzeremonie gewünscht hat. Ich habe nicht Theologie studiert und für eine aufwändige Generalprobe müsste ich auch ein völlig anderes Angebot schreiben.

Ist bei einer Ihrer Trauzeremonien schon einmal etwas richtig schief gegangen?

Allerdings. Ein Paar wollte seinen Hund Romeo in die Ringübergabe integrieren. Romeo trug die Ringe um den Hals. Der Schreck war groß, als der Hund plötzlich los rannte und in den See sprang, weil er dort eine Ente entdeckt hatte. Erst befürchteten wir, die Ringe seien weg. Doch dann schüttelte Romeo sich und man sah es ein wenig glitzern. Ich habe ihm dann schnell die Ringe abgenommen und dem Brautpaar übergeben. Am Ende konnten wir zum Glück alle über den Vorfall lachen.

Gibt es immer noch Trauungen, die Sie überraschen?

Mein Mann hat mich im März mit der Erneuerung unseres Eheversprechens nach zehn Jahren überrascht. Wir waren im Urlaub in Thailand und ich habe absolut nichts geahnt, bis die Zeremonie am Strand begann.

Sind freie Trauungen ein kurzlebiger Trend oder haben sie Zukunft?

Ich denke, freie Trauungen werden in Zukunft noch beliebter. Immer mehr Paare lernen als Hochzeitsgäste diese Möglichkeit der Eheschließung kennen und sind so begeistert, dass sie sie auch für sich selbst in Erwägung ziehen. Zudem unterliegt das Thema Hochzeit einem starken Wandel. Früher ging man zur Trauung in die Kirche und danach wurde in der Wirtschaft mit der Familie gegessen. Mittlerweile ist es ein richtiges Event. Das Herzstück der Feier ist eben für viele eine persönliche und individuelle Trauung.

Mehr Hochzeitsredner ist Hannover und Region Wer für seine Hochzeit in Hannover einen Trauredner sucht, wird auch hier fündig. Eine Auswahl: Andrea Holzbecher aus Hannover bietet Reden für Taufen, Trauerfeiern und Hochzeiten. Für den Raum Hannover liegt ihr Grundlagenpreis bei 777 Euro „Ja ich will – mit Frauke Will“ ist schon mal ein gutes Motto. Die Nienhagenerin betreut seit 2014 Hochzeiten in der Region. Julia Leddin hat ihre Redneragentur Glücksmomente getauft. Die gelernte Ergotherapeutin ist seit 19 Jahren mit ihrem Mann zusammen – und arbeitet seit 2015 als Traurednerin. Sie hat auch größere Teams in München, Bremen und Hamburg. Eventpeppers ist eine Agentur, die Bands, Ensembles, DJs, Tänzer und Redner vermittelt. Für den Raum Hannover sind etwa ein halbes Dutzend Kandidaten gelistet, deren Profile man vergleichen kann. Einen Wedding-Showroom in Lehrte betreibt Janine Tameling, die seit zehn Jahren Paare begleitet. Bei Events stellt sie auch Kontakte zu Floristen, Fotografen und Kuchendesignern her (zum Beispiel am 7. August).

Von Janina Scheer