Ein sehr persönliches Interview: Elf Jahre nach dem Tod ihres Mannes Robert Enke (†32) ist Teresa Enke (44) wieder glücklich. Nachdem sie einige Jahre mit Tochter Leila (11) in Köln gelebt hat, wohnt sie wieder in Hannover und leitet hier die Robert-Enke-Stiftung.

Im NP-Gespräch: Teresa Enke mit Josina Kelz. Quelle: Heusel

Frau Enke, es ist der elfte Todestag Ihres Mannes. Wie geht es Ihnen an diesem Tag?

Ich versuche, dieses Datum auszublenden und mich eher auf positive Tage wie Roberts Geburtstag zu fokussieren. Aber natürlich taucht man an diesem Tag automatisch wieder in die Erinnerungen an den 10. November 2009 ein. Man erinnert sich an jede Stunde, jede Minute des damaligen Tages. Wie man an dem Tag aufgestanden ist, was um 18:30 Uhr passiert ist, wie man sich um 23 Uhr gefühlt hat. Aber das wird von Jahr zu Jahr weniger schmerzhaft – weil diese Details und Erinnerungen mehr und mehr verblassen.

Also ist da etwas dran, dass die Zeit Wunden heilt?

Ja, sonst könnte der Mensch nicht weiter existieren. Aber die Narbe bleibt.

Glückliche Zeiten: Teresa und Robert Enke im Jahr 2008 – ein Jahr vor dem Suizid. Quelle: Surrey

Wie verbringen Sie den Tag? Besuchen Sie das Grab?

Ja, ich fahre hin – auch wenn mir ein Grab nicht so viel bedeutet wie zum Beispiel Orte und Situationen, die ich mit Robert verbinde. Aber ich bin jedes Jahr wieder gerührt zu sehen, wie viele Menschen noch immer Anteil nehmen und etwas auf seinem Grab niederlegen. Eine Person legt jedes Jahr das gleiche Bild von Robbi mit einer Rose und Kerze hin. Sonst kommt auch jedes Jahr Roberts Mutter für ein paar Tage zu Besuch – dann sind wir aber nicht traurig, sondern genießen die Zeit zusammen. Dieses Jahr geht das zum ersten Mal leider nicht wegen Corona. Das finde ich sehr schade.

Durch die Stiftungsarbeit werden Sie nicht nur am Todestag, sondern tagtäglich mit der Krankheit und dem Suizid Ihres Mannes konfrontiert. Wird das nicht manchmal zu viel?

Ich tue das, um dieser Tragödie einen Sinn zu geben. Aber ich gebe zu: Vergangenes Jahr wurde es mir wirklich zu viel. Zum zehnten Todestag gab es nochmal ein riesiges Medieninteresse. Ich war oft um vier Uhr nachts wach, fand kaum noch Ruhe – und als der Tag vorbei war, konnte ich wieder acht Stunden schlafen. Im selben Jahr ist auch mein Vater gestorben. 2019 war wirklich nochmal eine harte Nummer.

Sie haben Ihr erstes Kind verloren, Ihren Ehemann, Ihren Vater ...

... und meinen Bruder.

... und Ihren Bruder. Müssen Sie nicht unter einer starken Verlustangst leiden?

Verlustangst ist ein großes Problem von mir, sie ist ein großer Bestandteil meines Lebens und daran muss ich ständig arbeiten. Denn ich darf sie nicht auf meine Kinder projizieren. Nach Laras Tod ist es mir schon schwergefallen, bei Leilas Trinkverhalten nicht panisch zu werden und mich daran zu erinnern: Hey, sie ist gesund und sie ist nicht krank wie Lara. Heute darf ich nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, wenn meine Tochter Fahrrad fährt und ich Sirenen höre. Aber das steckt drin, wahrscheinlich muss ich damit leben. Und wahrscheinlich hätten Robert und ich damals eine Therapie machen müssen.

Herzzerreißend: Robert Enke mit der herzkranken Tochter Lara im Stadion. Quelle: Archiv

Machen Sie sich Vorwürfe?

Nicht bezogen auf den Umgang mit Robert. Auch nicht in den letzten Stunden. Aber mit den Dingen, die ich durch die Stiftung über suizidale Menschen gelernt habe, hätte ich wissen können, was Robert vorhat. Ich hätte gewusst, wenn es ihm plötzlich besser geht, dass das kein gutes Zeichen ist, sondern ein typisches Verhalten vor dem Suizid ist. Mit meinem jetzigen Wissen wäre ich da vorsichtig geworden.

War Ihnen die Gefahr des Suizids bewusst?

Ja, wir haben darüber offen gesprochen. Er sagte, wenn er sich umbringt, sind die Schlagzeilen nicht so groß, als wenn er sich öffentlich zu seiner Krankheit bekennt. Die typische verzerrte Wahrnehmung von Schwerdepressiven – das nennt man kognitive Verzerrung. Da kommt man aber nicht ran an die Menschen.

Sie haben jahrelang mit der Depression Ihres Mannes gelebt, mussten diese Verluste verarbeiten. Wie haben Sie es geschafft, selber gesund zu bleiben?

Ich glaube, ich bin von Natur aus sehr resilient. Und ich habe gelernt, eine Schutzmauer um mich zu ziehen und Alarmsignale meines Körpers wahrzunehmen. Zwei Jahre nach Roberts Tod bin ich in eine Klinik gegangen, als ich merkte, es geht nicht mehr. Ich wusste aber immer: Das ist jetzt die ganz normale Trauer – und keine Depression. Das bedeutet aber nicht, dass es mich nicht in ein paar Jahren trotzdem noch erwischt.

Denken Sie das?

Ich musste ja nach Roberts Tod weiter funktionieren für unsere Tochter. Wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre, das hat mich gerettet. Ich musste mich um Leila kümmern, auch wenn ich eigentlich nicht konnte. Ich musste mich um unsere neun Hunde und das Pferd kümmern. Und seitdem ging es immer weiter, auch durch die Stiftung. Aber wer weiß, wenn die Kinder mal groß sind und ich nicht mehr arbeite, ob dann nicht auch bei mir noch der große Knall kommt.

Tierfreunde: Teresa und Robert Enke lebten auf ihrem Hof in Empede mit neun Hunden. Quelle: Surrey

Leila war noch ein Baby, als ihr Papa gestorben ist, sie hat keine eigene Erinnerungen an ihn... Fühlen Sie sich in der Verantwortung, Robert für sie präsenter zu machen?

Es ist zwar wichtig, dass Leila weiß, wer ihr Papa ist, wie er war. Aber Robbi ist tot. Und es wäre falsch, ihn für sie als Vaterfigur künstlich am Leben zu erhalten und sie ständig an ihren Papa zu erinnern. Für Leila muss es weitergehen – und Kinder wollen das auch. Es ist gefährlich, wenn man sie daran hindert, die verstorbene Person gehen zu lassen.

Mamaglück: Teresa Enke mit Tochter Leila. Quelle: zur Nieden

Wie schwer fällt es Ihnen heute, elf Jahre nach dem Tod Ihres Mannes, dieses Interview zu führen?

Es ist wichtig, über Depressionen zu sprechen. Durch die Pressekonferenz am Tag nach Roberts Tod ist ein Stein ins Rollen gekommen. Das hatte ich nicht geplant, ich habe damals nur als Ehefrau und Mutter gesprochen und noch nicht mal an eine Stiftung gedacht. Aber heute ist diese Arbeit wichtiger denn je.

Der Tag danach: Teresa Enke in der Pressekonferenz zum Tod ihres Mannes. Quelle: Steiner

Wegen Corona, der Isolation und Existenzängsten?

Ja, Corona hat einen massiven Einfluss auf die psychische Gesundheit der Menschen, das bekommen wir in unserer Stiftungsarbeit tagtäglich mit. Letztens hatten wir eine depressive Dame in der Hotline (siehe Info), die mir erzählte, wie allein sie jetzt ist, dass sie nicht mal mehr ihre Freunde treffen kann. Das ist mir sehr nah gegangen. Aber wenn mich das nicht mehr emotional packen würde, könnte ich es auch gleich sein lassen. Diese Arbeit funktioniert nur mit Herzblut.

Und wenn es Ihnen doch zu viel wird?

Dafür habe ich mein tolles Team. Anders würde es ja nicht gehen, wir müssen uns ja auch selbst schützen. Jan Baßler steht seit der Gründung der Stiftung an meiner Seite und Tilman Zychlinski ist eine große Unterstützung. Er begleitet mich bei fast allen Terminen und managt unsere Stiftungsarbeit.

Ihr Team: Teresa Enke mit Tilman Zychlinski (links) und Jan Baßler. Quelle: privat

Was macht Corona mit Ihnen?

Ich sorge mich zum Beispiel um meine 78-jährige Mutter, die zur Risikogruppe gehört, die in Franken lebt und die ich jetzt nicht sehen kann. Aber zum Glück gibt es Videotelefonie. Meine Mutter kann mit dem Smartphone mittlerweile besser umgehen als ich und schreibt mir den ganzen Tag (lacht). Und das ist auch mein Rat für Menschen in der Isolation: Sprecht miteinander, bleibt in Kontakt. Die Technik macht es heute möglich.

