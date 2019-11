Tine Wittler ist „die Muddi von dat Janze“

Hannover

Von Hamburg an die einsame Elbe: TV-Star Tine Wittler betreibt in Jabel ihr Lokal „Wittlerins Wohnzimmer“. Mit der NP sprach sie über Entschleunigung und Tresengespräche.

Frau Wittler, wann haben Sie zuletzt eine Lokalrunde geschmissen?

(Lacht laut auf) Gerade erst vergangenen Samstag! Ich bin ja auch Veranstalterin und bei einer Programmpremiere bei mir in „Wittlerins Wohnzimmer“ ist einiges schief gelaufen. Um die Gäste milde zustimme, bin ich mit einem Tablett rumgegangen.

Was stand drauf?

Gläser mit „Pelvis“. Das ist ein selbstgemischter Kurzer, so schwarz wie Elvis’ Koteletten.

Und Sie, wer hat Sie zuletzt auf einen Drink eingeladen?

Gute Frage ... Das war in „Elianes Speakeasy Bar“ in Hamburg, da hat mich der Barkeeper eingeladen. Ist aber schon ein paar Wochen her.

In ihrer Kneipe ist sie auch Psychotherapeutin

Als Gastronomin haben Sie bestimmt schon vieles am Tresen gehört. Gibt es eine besonderes packende Geschichte?

Also, das höchste Gut und die höchste Tugend einer Wirtin ist ihre Diskretion. Natürlich höre ich auch wilde Geschichten: Mal bin ich dann Psychotherapeutin, mal Kindergärtnerin. Aber es ist meine Aufgabe, nach außen die Klappe zu halten und nicht darüber zu richten. Was an meinem Tresen passiert, bleibt auch an meinem Tresen. Eine Kneipe ist schon so etwas wie ein Kommunikationszentrum. In meinem Programm habe ich dem Thema auch einen eigenen Chanson gewidmet – er heißt „Gerüchteküche“.

Im Wendland: Hier betreibt Wittler ihre Dorfkneipe. Quelle: Facebook

Ist es der Alkohol, der die Leute dazu verleitet, ihre Seele auszuschütten?

Das kann natürlich eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Kneipen sind ein soziales Biotop, können sogar ein Familienersatz sein. Leider sterben immer mehr solcher Läden aus, in der Stadt und auf dem Dorf. Und wenn sie alle weg sind, werden sie uns fürchterlich fehlen. Deshalb habe ich in meinem jetzigen Heimatdorf die alte Dorfkneipe wiederbelebt und dort auch eine Kleinkunstbühne installiert. Da bin ich die Muddi von dat Janze. Es ist das Vertrauen, was dort zählt. Man muss es sich allerdings erst erarbeiten. Und dann lernst du die Gäste kennen. Sie sitzen, sie reden, sie lachen und manchmal wird auch geweint.

Bei uns treten Sie in der Ronnenberger „Lütt Jever Scheune“ auf – mögen Sie es lieber urig?

Absolut! Ich bin kein Beton-, Stahl- und Schickimicki-Typ. Werde ich auch nie werden. Ich liebe alte Fachwerkhäuser, Häuser mit Geschichte, die dir etwas erzählen, wenn du nur zuhörst. Ich sitze manchmal in meiner 200 Jahre alten Deele und denke darüber nach, wie viele Generationen hier schon gelebt haben und was sie erlebt haben könnten. Da herrscht für mich persönlich einfach mehr Atmosphäre als in einem Neubau.

Wenn es kalt ist, „muss ich halt Feuer machen“

Sie sind nach 25 Jahren Hamburg aufs Land gezogen. In einen Mini-Ort, der noch nicht mal Straßennamen, sondern nur Hausnummern hat. Lebt es sich entschleunigt besser?

Es lebt sich anders. Und ja, es ist entspannter. Jedenfalls für mich. Es ist aber auch eine andere Art von Leben. Du hast hier mehr mit Gegebenheiten zu tun, die in der Stadt selbstverständlich sind.

Zum Beispiel?

In der Stadt macht man einfach die Heizung an – hier muss ich halt Feuer machen, um es warm zu haben. Das Wetter ist hier generell ziemlich alltagsbestimmend, und grundsätzlich ist es ein direkteres Leben mit dem Umfeld und der Umwelt. Ich finde das toll, kann da aber nicht für alle sprechen. Diese Sehnsucht nach dem Dörflichen kam auch erst vor Kurzem auf. Ich habe ja nicht umsonst vorher 25 Jahre in Hamburg gelebt.

Sie haben heute noch nicht mal mehr ein Smartphone, wollen auch nicht zurück ins Fernsehen.

Genau. Ich sehe einfach keinen Anlass dafür. Und genug zu tun habe ich auch. Ich liebe mein Künstlerinnen-Dasein, bin viel auf Tour mit aktuell drei Bühnenprogrammen, habe nächstes Jahr20-jähriges Bühnenjubiläum, schreibe fleißig an einem Buch, das im Jahr drauf erscheinen soll. Und dann betreibe ich auch noch „Wittlerins Wohnzimmer“ als Deelen-kneipe und Kulturbar. Kunst macht wirklich viel Arbeit.

In Vorträgen gibt sie Tipps zum Renovieren

Wie oft bitten Leute aus Ihrem Umfeld Sie noch, Ihnen Tipps fürs Renovieren zu geben?

Leute, die mich kennen, gar nicht mehr. „Einsatz in 4 Wänden“ ist nun sieben Jahre her. Außerdem sage ich auch nicht zu meinem befreundeten Zahnarzt: Kannst du mal gucken und deinen Bohrer gleich mitbringen?! Allerdings existiert die Wohnexpertin noch, ich halte Vorträge. Die zielen aber darauf ab, dass ich die Leute in die Lage bringe, das selbst zu können. Ich gebe ihnen einen Leitfaden an die Hand, inspiriere sie, ihre eigene „ Tine Wittler“ zu werden. Mich müssen sie dann gar nicht mehr vermissen.

Jahrelang im TV präsent: Hier besucht Tine Wittler die „Harald Schmidt Show“. Quelle: Archiv

Was können Sie über Ihr Programm verraten?

Es ist eine Mischung aus Musikkabarett und Chanson; ich berichte singend und erzählend aus meinem Leben als Wirtin, die ich ja nun schon seit über 15 Jahren bin. Es gibt viel zu lachen, aber auch melancholische Momente. Ein schönes Programm für all diejenigen, die den Tresen als Sehnsuchtsort empfinden. Auf diese Art möchte ich auch die alte Kneipenkultur wieder ins Bewusstsein rücken. Ich bin mir nämlich sicher: Wenn jeder eine Stammkneipe hätte, wäre die Menschheit glücklicher!

Tine Wittler tritt mit ihrem Programm „Lokalrunde – Tresenlieder schlückchenweise“ am 16. November ab 20 Uhr in der Ronnenberger „Lütt Jever Scheune“ (Hinter dem Dorfe 12) auf. Karten kosten 24,25 Euro.

* 2. April 1973 in Rahden, Westfalen. Sie studiert Kultur- und Kommunikationswissenschaftenin Lüneburg und im walisischen Glamorgan und arbeitet als Redakteurin unter anderem für „ Bravo TV“. 2002 kommt ihr Debütroman „Die Prinzessin und der Horst“ auf den Markt. Ihr sechster Roman heißt „Wer schön sein will, muss reisen“, der Film dazu wird mit dem Prädikat „wertvoll“ ausgezeichnet. Bekannt wird sie mit derRTL-Doku „Einsatz in 4 Wänden“( Deutscher Fernsehpreis 2004). 2013 ist nach zehn Jahren Schluss. Wittler gründetdie Bewegung „ReBelle“, einen Zusammenschluss von Frauen, die sich für „Körperakzeptanz und -vielfalt“ einsetzen. Sie lebt in Jabel im Wendland, betreibt dort „Wittlerins Wohnzimmer“. www.tinewittler.de

