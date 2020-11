Aufwendige Musikvideos, tiefgründige Songtexte: Tim O.K. alias Timo Kurmeier (26) ist der Newcomer in Hannovers Musikszene. Und er gibt Gas: Im November erscheint sein zweites Album, nur fünf Monate nach dem Debüt.

Tim O.K.: Das ist Hannovers Musik-Newcomer

