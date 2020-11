Hannover

Für den Dreh einer Kochsendung war Tim Mälzer (49) am Mittwochabend in der Markthalle in Hannover unterwegs – für welche Sendung genau, wollte der Sender Vox jedoch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung werden“, sagte der Aufnahmeleiter geheimnisvoll.

So richtig geheim konnten die Dreharbeiten allerdings nicht gehalten werden. TV-Koch Mälzer, der aus Sendungen wie „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“ oder durch seine Kochbuchserie „Born to Cook“ bekannt ist, zog die Blicke der anderen Kunden auf sich und sorgte für munteres Rätselraten. „Ich schätze, dass er ,Kitchen Impossible’ dreht“, vermutete einer der Kunden. Die Vox-Show geht im Frühjahr in die fünfte Staffel – ab Februar soll es acht neue Folgen der Kochsendung geben, laut Sender soll sie nicht in exotischen Ländern, sondern in Deutschland spielen.

In der Markthalle nimmt sich Tim Mälzer Zeit für die einzelnen Stände. Quelle: Michael Thomas

Bereits seit 2016 liefert sich der TV-Koch sonntags um 20:15 Uhr kulinarische Wettkämpfe mit prominenten Kollegen. In dem Format weiß Mälzer nie, gegen wen er im Kochduell antreten wird und wohin er gefahren wird.

„Bei uns hat er seinen Speiseplan geändert“

Am Mittwochabend war die Markthalle das Ziel. Mälzer schlenderte an der „Frucht-Oase“ vorbei und stoppte bei „Mama’s Wild und Geflügel“. Der Promi-Koch nahm sich Zeit für die einzelnen Stände, diskutierte auch mit den Verkäufern. „Bei uns hat er seinen Speiseplan nochmal umgeändert“, verriet Inhaberin Elke Tombrink stolz. Ein weiterer Halt war die „Grüne Insel“ von Muzaffer Seyrek. Der 65-Jährige hatte sich auf den prominenten Besuch gefreut: „Wir haben extra ganz viel Kurkuma besorgt.“ Am Stand begutachtete Mälzer die Ingwergewächse ausführlich – kaufte jedoch nichts.

Die Sendung ist fürs Frühjahr 2021 geplant

Dass Mälzer samt Kamerateam in der Markthalle unterwegs war, sorgte für Freude unter den anderen Kunden: „Er ist ein toller, ehrlicher und selbstkritischer Koch“, lobte ein Hannoveraner, der die Dreharbeiten gespannt verfolgte.

Und ein bisschen etwas konnte der Aufnahmeleiter dann doch verraten: „Die Sendung ist für Februar oder März geplant“, sagte er. Eventuell doch ein Indiz für die fünfte Staffel von „Kitchen Impossible“?

Bei „Mama’s Wild und Geflügel“ überlegt Mälzer, seinen Speiseplan zu ändern. Quelle: Michael Thomas

Dass Tim Mälzer ausgerechnet in Zeiten der Corona-Pandemie seine Zutaten in der Markthalle kaufte, freute auch Markthallen-Chef Gerhard Schacht: „Damit leistet er einen Beitrag dazu, die Gastronomie aufrecht zu halten.“ Mälzer ist aktuell das Sprachrohr der Gastroszene in der Corona-Krise: Er hat gemeinsam mit 30 weiteren Wirten, prominenten Köchen, Restaurantbetreibern und Caterern zwei Brandbriefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) geschickt. Wie alle Restaurants müssen auch Mälzers Lokale „Die Gute Botschaft“ und „Bullerei“ in Hamburg sowie das „Hausmann’s“ in Frankfurt während des Teil-Lockdowns geschlossen bleiben.

Von Sophie Peschke