Till Brönner: Warum Weihnachten für ihn manchmal absurd wirkt

Hannover

Wie haben Sie sich für die Weihnachtstournee schon vor dem 1. Advent in Stimmung gebracht?

Als ich 2007 das „The Christmas Album“ produziert habe, musste ich schon im Frühjahr und Sommer damit beginnen, mich zum Weihnachtsengel zu machen. Ich musste mich hineinfühlen, wie sich Menschen ab diesem Moment in sechs Monaten wohl fühlen werden. Lustigerweise hat das aber gut funktioniert: Ich habe erst damit angefangen, Alben zu hören, die andere gemacht haben – und auf einmal wird es lustig. Dann macht man sich erste Kerzchen an, isst Spekulatius, die gibt es ja ganzjährig, zerreibt beim Trompete spielen eine Nelke zwischen Daumen und Zeigefinger und schon fliegt Lametta durch die Gegend. Das geht (lacht).

Was glauben Sie, machen die Feiertage mit Menschen?

Ich denke, dass die Tage eine tiefe Sehnsucht bei Menschen wecken. Sie wollen es nett haben, die Wolldecke ausrollen und es sich vor dem Kamin gemütlich machen. Was man dabei vergisst, ist, für wie viele Menschen auf der Welt Weihnachten der absolute Horror ist. Weil es eine Zeit ist, die auch sehr belastend sein kann. Wenn man beispielsweise keine Familie oder schlimme Dinge erlebt hat, kein Geld hat oder gar auf der Straße sitzt.

Weihnachten ein Fest für Kinder

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Weihnachten?

An mein erstes Geschenk, kann ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich aber noch genau, wie man in ein Zimmer kommt, in dem plötzlich Kerzen brennen und man einen Baum sieht, unter dem Geschenke liegen. Das vergisst man nicht. Für mich ist Weihnachten insbesondere ein Fest für die Kinder. Auch heute noch. Ansonsten reicht mir ein Weihnachtsbaum, coole Musik, Essen mit meinen wenigen, aber sehr, sehr wichtigen Freunden. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich an Weihnachten auch schnell wieder hibbelig werde.

Wieso das denn?

Ich kann einfach nicht so gut länger als zwei, drei Tage nichts tun. Man verwandelt sich optisch in Rekordzeit in einen einzigen Lebkuchen, isst dauernd Reste, die sogar noch besser als am ersten Tag schmecken. Irgendwann ist dann auch gut (lacht).

Warum kommt „The Christmas Album“ jetzt erstmals live?

Das Ganze ist wirklich neu für mich. Es ist ja eine sehr begrenzte Zeit im Jahr, in der das passieren kann, relativ viel Aufwand für eine vergleichsweise kurze Zeit. Mittlerweile ist es aber so, dass mein Weihnachtsalbum das erfolgreichste Album ist, das ich je gemacht habe. Es landet jedes Jahr um Weihnachten in den Charts. Selbst im Sommer findet man es noch in den oberen Rängen. Für mich war das ein Zeichen, dass das Projekt auf die Bühne soll.

Musik ist pure Emotion

Ihre Band ist international. Spricht man da über unterschiedliche Bräuche?

Richtig viel sprechen wir zunächst nicht über Weihnachten. Es geht primär sehr professionell zu und darum, wie man die Musik am besten gestalten kann. Ich bin aber sicher, dass es nur wenige Minuten im Konzert dauern wird, bis mir der erste kleine Schauer der Rührung über den Rücken läuft. Es wäre sogar wünschenswert. Weihnachten wirkt in einer Welt wie unserer derzeitigen ja manchmal leicht absurd.

Wie meinen Sie das?

Wir werden täglich mit so vielen Fragen konfrontiert, hören viele schlechte Nachrichten aus der ganzen Welt, wie könnte man da so plötzlich umschalten? Ein Konzert ist die beste Antwort, denn Musik ist pure Emotion. Dort kenne ich mich am besten aus.

Haben Sie denn ein Lieblingsweihnachtslied?

Das ist eins von Henry Mancini, „ Moon River“. Es ist kein typisches Weihnachtslied, wurde in Deutschland aber immer so zwischen den Jahren im Fernsehen gezeigt, nämlich in „Frühstück bei Tiffanys “. In meiner Jugend lief der Film immer um Weihnachten herum. Mit der unfassbar schönen Audrey Hepburn und George Peppard mit seiner Wahnsinnsfrisur. Ein rührender und tiefgründiger Film. Und deshalb kann für mich auch ein Lied, das gar kein Weihnachtslied ist, eins sein.

Wie verbringen Sie die Feiertage? In kurzen Hosen in Los Angeles?

Heiligabend bin ich in diesem Jahr wahrscheinlich in Berlin, ich komme erst kurz vorher von einer Japan- und China-Tournee zurück nach Deutschland. Meine Hausaufgaben für die Feiertage muss ich dann wesentlich eher machen. In kurzen Hosen habe ich Weihnachten aber auch schon mal verbracht und das war nicht das schlechteste (lacht).

Weihnachten zur Industrie geworden

Wie ist Weihnachten in Japan?

Es hat nicht den christlichen Hintergrund wie bei uns, ist aber, wie in Amerika auch, eine Industrie geworden, aber eher als Fest der Liebe. Paare gehen aus, um sich einander zu versprechen, es hat etwas vom Valentinstag. Ich spreche nicht Japanisch, außer einen Satz. Der lautet ironischerweise: „Ich liebe dich, aber ich kann dich leider nicht heiraten.“ Die Leute haben sich darüber meist kaputt gelacht. Als ich einmal an Heiligabend in Tokio spielen sollte, wurde ich vor dem Konzert höflich vom Clubbesitzer gebeten, diesen Satz heute ausnahmsweise nicht zu sagen: Weil am 24. Dezember japanische Männer wohl traditionell mit ihren Mätressen ausgehen. Das wäre in der Tat unpassend gewesen. Tags drauf habe ich ihn dann wieder gebracht (lacht).

Müssen Sie Heiligabend eigentlich mit Musik ran?

Nein. Aber ich höre wahnsinnig gerne gute Weihnachtsplatten, etwa von Chet Baker oder Harry Connick Jr. Mich hat immer interessiert, welcher Künstler welche Version wie gespielt hat. Es ist ein bisschen so wie mit dem „Vater unser“: Die meisten Menschen können es auswendig, aber wenn es vom richtigen Schauspieler gesprochen wird, klingt es ganz neu.

Können Sie Glühwein etwas abgewinnen?

Ich bin eher totaler Kaffeefan, habe eine tolle Espressomaschine, mit der ich versuche das zu zelebrieren, was ich noch aus Italien kenne, dort habe ich ja meine Kindheit verbracht. Alkohol habe ich auf ein Genusslevel reduziert. Der beste Weg, weniger Rotwein zu trinken, ist, den teuersten zu trinken, den man im Regal findet (lacht). Bei schlechtem hoffst Du unterbewusst mit jedem Schluck, dass er besser wird. Das geht in die falsche Richtung.

Trompete ein cooles Instrument

Ihr Sohn ist 16. Kommt der in Sachen Musik nach Ihnen?

Über meinen Sohn erzähle ich in der Öffentlichkeit nicht so viel, weil ich denke, dass er selber entscheiden können sollte, was man über ihn weiß. Aber so viel sei verraten: Das Kind eines Musikers trägt naturgegeben ziemlich viel Musik in sich. Er muss das nicht beruflich machen, es sei denn, er möchte.

Wie populär ist Ihr Instrument eigentlich?

Früher war die Trompete immer ein cooles Instrument. Mir hat es früher imponiert, wenn ich Louis Armstrong und Chet Baker mit ihren Trompeten gesehen habe. Die waren so handlich wie ein Revolver, passten unter den Arm wie eine Flasche Wein. Heute bekomme ich oft die Frage gestellt, was mich dazu bewegt hätte, ein so unpopuläres Instrument zu wählen. Bei Kindern heute ist es so, dass wohl eher eins gewählt wird, bei dem man schneller ein Erfolgserlebnis hat. Wie etwa das Klavier: Da drückt man auf die Taste und schon kommt ein Ton heraus, bei der Trompete muss man den Ton allerdings schon selbst erzeugen.

Haben Sie eine Lieblingstrompete?

Ich habe das Glück, dass ich mit einem großen internationalen Hersteller eine entwickeln konnte, die ganz auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mittlerweile habe ich seit gefühlt 100 Jahren dasselbe Mundstück, probiere nicht mehr aus.

Warum kommt ihr Stil eigentlich so gut an, was ist der Till-Brönner-Effekt?

Ich hatte zum einen immer Lust, den Menschen von meiner eigenen Begeisterung für Jazz zu erzählen. Mich hat als Junge in der Schule oft umgetrieben, warum die Musik bei meinen Mitschülern nicht so gut ankam, warum sie als so gestrig und so kauzig empfunden wurde. Es hat mich gereizt, die Musik hörbar zu spielen und dann die positiven Reaktionen darauf zu sehen. Darüber hinaus ist mir das Thema Klang sehr wichtig. Es hat sich für mich immer an der menschlichen Stimme orientiert. Die ist für mich das Ideal. Man sagt mir gelegentlich, mein Klang sei menschlich oder warm. Das freut mich dann, denn dafür brenne ich. Ich könnte mir mein Leben ohne etwas, wofür ich brenne, gar nicht vorstellen. Dann würde ich eingehen.

Hannover eine Musikstadt

Freuen Sie sich schon auf Hannover?

Hannover ist für mich schon immer eine Musikstadt gewesen. Und eine, die nicht so viel Quatscherei um sich macht. Mein Freund Mousse T. wohnt hier, es gibt eine Musikhochschule, die sich sehen lassen kann. Außerdem merkt man auch am Publikum immer, ob eine Stadt Musikstadt ist. Hannover gehört dazu. Immer wenn ich hier bin, haben wir volles Haus. Und in Hannover habe ich mal für Armin Holz und Ulrich Khuon am Schauspiel für „Die falsche Zofe“ die Musik geschrieben.

Till Brönner spielt Freitag im Kuppelsaal des HCC. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten zwischen 53,65 und 70,90 Euro. Sie sind erhältlich in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) oder online unter www.np-ticketshop.de

Von Mirjana Cvjetkovic