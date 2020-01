Insekten als Lebensmittel: Kriecht hier die Zukunft der Ernährung?

Hannover

Es ist ein Thema, das Wissenschaftler seit einigen Jahren elektrisiert: Können Insekten als Lebensmittel einen Beitrag zum Kampf gegen den Hunger auf der Welt leisten? Dr. Nils Grabowski forscht an Hannovers Tierärztlicher Hochschule mit einem Team an dem Thema, züchtet in einem Insektarium Mittelmeer-Grillen und Riesenmehlwürmer. Die NP sprach mit dem Experten über Barrieren im Kopf, Proteine und Mineralstoffe in 2000 essbaren Arten –und seinen Gemüse-„Deal“ mit der Tiho-Kantine.

Verzehr von Insekten nennt man Entomophagie – wie kamen Sie zum Thema?

Ich habe lange in Mexiko gelebt, das Land hat eine reiche indigene Kultur, dort werden 300 Sprachen und Dialekte gesprochen. Entomophagie hat dort lange Tradition – vor der Entdeckung Amerikas durch die Europäer gab es auf dem Kontinent keine Kühe, Schafe, Pferde oder Ziegen, nur zwei Haustierrassen wurden gezielt gezüchtet und konsumiert. Die Menschen waren Sammler und Jäger, auf dem Speiseplan standen Fische, Hirsche, große Nager, Frösche, Axolotl, aber auch etwa essbare Insekten.

Spielen die heute noch eine Rolle bei der Ernährung?

Nicht nur Indigene schätzen frittierte Heuschrecken, Grashüpfer oder Grillen, die auf Märkten verkauft werden. Ameisenpuppen gelten als Delikatessen, 30 Gramm werden für etwa 50 US-Dollar verkauft – das entspricht dem Wert von Kaviar. Denn die Nester muss man ausgraben und vorsichtig ausschütteln, dafür braucht man Schutzkleidung.

Haben Sie damals in Mexiko auch Insekten probiert?

Während des Studiums in den 80ern haben Kollegen und ich öfter Grashüpfer gesammelt und in Salzwasser gekocht, dann geröstet und mit einem Schuss Limettensaft oder Chili gewürzt. Eine tolle Knabberei!

Nils Grabowski *3. Juli 1969 in Norden (Ostfriesland). Grabowskis Vater arbeitet für Olympia Schreibmaschinen, baut in Mexiko-Stadt ein neues Werk auf. 1983 siedelt die Familie um, Grabowski macht am Humboldt-„Colegio“ sein Abitur, studiert danach Tiermedizin in Mexiko. Zurück in Hannover spezialisiert er sich auf Wiederkäuer, wird Leiter des Fachbereichs Milchhygiene an der TiHo. Grabowski spricht zehn Sprachen: Neben Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch auch etwas Arabisch, Niederländisch, Mandarin, Thai, Khmer und Aztekisch – „und natürlich Plattdeutsch“. Grabowski ist zum Thema „ Insekten als Lebensmittel“ beratender Experte bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ ( EFSA).

Und eine Lösung für den Hunger auf der Welt?

Es kann eine Lösung von vielen sein. So wie es nicht die Säugetiere gibt, gibt es auch nicht die Insekten. Jede Art ist anders. Aber das Potenzial der etwa 2000 essbaren Arten wird erkannt und Forscher weltweit arbeiten daran, es zu nutzen. Denn viele Insekten brauchen wenig Wasser, Platz und Futter, produzieren wenig CO2, außerdem haben sie relativ kurze Lebenszyklen. In ihnen stecken viel Protein, Mineralstoffe, wertvolle Fettsäuren und Vitamine. Die Schwarze Soldatenfliege zum Beispiel liefert hochwertiges Eiweiß, aus ihrem Fett kann sogar Biodiesel gewonnen werden.

Das große Krabbeln: Im Insektarium züchten die Forscher Riesenmehlwürmer. Quelle: Christian Behrens

Aber die Tiere sind winzig ...

Deshalb braucht man große Mengen, das stimmt. Auch, wenn sich – nach unserer subjektiven Beobachtung – beim Insektenkonsum schneller ein Völlegefühl eingestellt. Da Umweltverschmutzung und Landwirtschaft aber immer mehr Lebensraum vernichten, muss Zucht betrieben werden. Wichtig ist aber, keine invasiven Arten zu ziehen, die ein Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen können. Wir fokussieren uns außerdem auf Arten, die auch in der Futtermittelproduktion verwendet werden können. In der Natur fressen viele Tiere ja auch Insekten.

Aber bei Menschen ist die Hemmschwelle meist gewaltig, oder?

Millionen Menschen essen regelmäßig Insekten – bei uns in Europa hingegen gilt es immer noch als „primitiv“, erinnert an Notzeiten wie nach den Weltkriegen, als auch mal Maikäfersuppe auf den Tisch kam. Menschen schrecken eben vor dem zurück, was ihnen fremd ist. Wir haben festgestellt, dass Information und die gleichzeitige Möglichkeit zur Verkostung die eine oder andere Barriere im Kopf durchbricht. Die Menschen sind überrascht, dass etwas, das sie optisch als eklig empfinden, so gut schmecken kann.

Die prämierte Mehlkäfer-Wurst Das ist ein Erfolgserlebnis: Sechs Monate experimentierte Stefan Trögel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Lebensmittelqualität und Sicherheit an der TiHo, an einer Wurst, in der Mehlkäferlarven verarbeitet werden. „Sie sieht aus wie Leberwurst – und schmeckt auch so.“ Dafür hat er einen Beweis: Bei einer sensorischen Prüfung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wurde Trögels Produkt mit einer Silbermedaille ausgezeichnet – es konkurrierte mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln. „Ich arbeite daran, sie auf den Markt zu bringen.“ Die Basis der Wurst sei ein Pulver aus den Maikäferlarven, mit dem man auch Nudeln, Burger oder Schokoriegel herstellen könne.

Garnelen oder Krabben hingegen sind Alltag auf dem Teller. Macht das Hoffnung?

Hoffnung macht, dass wir sehen, dass sich das Bewusstsein ändert. Tierwohl spielt eine immer größere Rolle, nachhaltige Ernährung ist hipper geworden. Der Markt ist in Bewegung: Es gibt Müsli mit Insekten, Burger-Patties, Lutscher, Mehl, auch Proteinpulver für Sportler. Heute sind die Menschen offener als noch vor zehn Jahren.

Das Team: Nils Grabowski (Mitte) forscht mit Birte Ahlfeld und Stefan Trögel. Quelle: Christian Behrens

Stichwort Tierwohl: Auch Insekten müssen sterben für unsere Ernährung ...

Es hieß lange in der Forschung, dass Insekten keinen Schmerz empfinden, weil ihnen entsprechende Rezeptoren fehlen. Man kann heute nur mit Sicherheit sagen, dass einige Insektenarten einige Reize als stressig oder schmerzhaft empfinden dürften. Nach heutigem Stand ist Einfrieren die wohl schonendste Methode. Und auch wenn es grausam klingt: Beim „Musen“ schütten Insekten ebenfalls nicht viele Stresshormone aus. Wir sind da in einem Lernprozess. Aber Tierärzte müssen sich des Themas annehmen, wir wollen das im Sinne des Tiers richtig machen.

Insekten als Lebensmittel – das klingt noch immer etwas befremdlich. Wie weit ist die Forschung?

2014 gab es einen Kongress zum Thema Insekten als Futter- und Nahrungsmittel, das war der Urknall. 500 Wissenschaftler trafen sich im Auftrag der „ Food and Agriculture Organization“ der UN. Und endlich fühlte man sich nicht mehr als Nerd (lacht). Seitdem hat sich viel getan.

Das Insektarium an der Tierärztlichen Hochschule. Quelle: Christian Behrens

Der Weg zum Insekt als Lebensmittel ist schwierig?

Stimmt. In der EU gibt es strenge Kontrollen. Es gibt die „Novel Food Verordnung“ für jedes neue Lebensmittel. Im Januar 2018 wurde zum Beispiel der „Buffalowurm“ als Speiseinsekt eingereicht, der Antrag ist bis heute noch nicht durch. Aber Lebensmittelhygiene und Sicherheit sind enorm wichtig, bei diesen Themen sind wir Europäer vorne. In anderen Bereichen hinken wir hinterher – deshalb ist internationaler Austausch auch so wichtig.

Das machen Sie mit Ihrem Projekt „IFNext“?

Ja, das steht für „Bringing Insect Farming to the next Level“. Essbare Insekten sollen nachhaltig und einfach produziert werden können. In Thailand und Kambodscha gibt es viele unterernährte Mütter und Kinder – an sie richten wir uns. In jedem Land wurden 20 Familien ausgewählt und mit Starter-Kits versorgt, Wissenschaftler vor Ort betreuen sie.

In Asien sind Insekten vor allem in Straßenküchen normale Lebensmittel. Quelle: EPA

Sie sind Koordinator und Chef des Projektes. Welchen Beitrag leistet die TiHo?

Wir sind mit unserem neuen Insektarium beteiligt. In allen drei Ländern wird parallel an der Zucht der Mittelmeer-Grille gearbeitet, denn sie ist von Spanien bis Indien weit verbreitet. In Thailand kommt der Seidenspinner dazu, in Kambodscha eine weitere Grillenart. Wir in Hannover konzentrieren uns neben den Mittelmeer-Grillen auf Mehlwürmer – sie sind bei uns bereits als Lebensmittel bekannt, wir setzen auf den „Aha“-Effekt.

Wie läuft die Zucht ab?

Riesenmehlwürmer gehören zur Familie der Schwarzkäfer. Die legen Eier, daraus entstehen Larven, die verpuppen sich und werden zum Käfer. Der Zyklus dauert 173 bis 186 Tage. Essbar sind die Tiere im Larvenstadium. Für die Zucht haben wir einen Deal mit der TiHo-Kantine (lacht). Die Küche versorgt uns mit Salatblättern und Obst- und Gemüseresten, die nicht verarbeitet wurden.

Für die Zucht: ein ausgewachsener Mehlkäfer. Quelle: Christian Behrens

Wie werden die Insekten verarbeitet?

Wichtig ist, dass man sie einen Tag fasten lässt, bevor man sie in den Schockfroster gibt – so ist der Magen-Darm-Trakt entleert. Nach dem Einfrieren werden sie sorgfältig gespült, anschließend zehn Minuten in Salzwasser gekocht, damit alle Keime abgetötet werden. Danach sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Was sind die besten Rezepte?

Man kann die Insekten über Nacht in Marinaden einlegen, denn in den meisten Fällen ist der Eigengeschmack nicht besonders dominant. Anschließend kann man sie frittieren. Man kann Beine, Flügel oder Antennen entfernen. Ich persönlich fasse Heuschrecken an den Flügeln an und ziehe sie mit den Zähnen davon ab – insofern sind die Flügel bei Heuschrecken eher ein Griff wie der Stängel an der Kirsche.

Wie schmecken Insekten?

Wir haben einem Team von Sensorikern gekochte Insekten vorgesetzt, um den Arten Profile zuweisen zu können. Insekten gelten allgemein als nussig, es wurden bei einzelnen Arten auch Gemüsenoten, Milch-, Kaffee- oder Raucharomen festgestellt. Insekten sollte man nicht als Ersatz für Fleisch sehen – als Nahrungsmittel sind sie etwas ganz Eigenes. jede Art schmeckt anders – so wie Fleisch oder Fisch.

Schockgefrostet: Nils Grabowski zeigt die Larven der Schwarzen Soldatenfliegen. Quelle: Christian Behrens

Kann jeder Insekten essen?

Allergiker müssen vorsichtig sein. Wer sensibel auf Shrimps, Schalentiere oder Hausstaub reagiert, sollte verzichten. Bei Insekten sitzen diese Allergene in den Muskeln.

Von Andrea Tratner