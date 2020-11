Hannover

Eine Premiere in der aktuellen „ The Voice of Germany“-Staffel: Beim ersten „ Allstars-Battle“ trafen Maciek Świętosławski (27) und Dimi Rompos (30) aufeinander – der Hannoveraner war 2019 bis ins Viertelfinale gekommen, die Sängerin mit dem Wuschelkopf ist sogar schon zum dritten Mal bei der Casting-Show dabei. „Ein Battle auf allerhöchstem musikalischen Niveau“, schwärmte Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (36), entschied sich mit Teamkollegin Yvonne Catterfeld (40) dann aber für Macieks Konkurrentin.

Doch der Hannoveraner hatte keine Zeit, enttäuscht zu sein: Zweimal wurde für den „Steal Deal“ gebuzzert – nicht nur Mark Forster (37), sondern auch das Coach-Duo Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) wollten das ausgemusterte Talent in ihr Team holen. Dabei hatte der Ire nach dem Auftritt noch gemeckert: „ Maciek, ich weiß immer noch nicht, wer du bist – die Signature fehlt.“ Der Ire sah keine Handschrift in Świętosławskis Interpretation des Hits „Mit Dir“ von Max Herre (47) und Joy Denalane (47). Das brachte Forster auf den Baum: „Mehr Signature geht gar nicht!“

Der Kampf der Coaches entbrennt

Der Juror mit dem Käppi hat beim Hannoveraner etwas gut zu machen: 2019 hatte er ihn bei den „Sing offs“ rausgewählt. Eine Entscheidung, die immer noch an ihm nagt: „Ich bin ein Riesen-Fan, ich würde ihn nicht gehen lassen“, appellierte er an Kloß und Catterfeld. Als die nicht hören wollten, buzzerte Forster zum Talente-Klau.

Allerdings musst er schwere Geschütze auffahren, um Świętosławski zu überzeugen. Denn auch Samu Haber und Rea Garvey warben um den Hannoveraner: „Das ist deine Chance, versau das nicht!“. Das Battle der Talente, wurde zum Kampf der Coaches. „Ich habe das Gefühl, unser Weg ist noch nicht zu Ende“, schmeichelte Forster dem Hannoveraner, der derzeit als Kellner im Restaurant „Deins“ im HCC in Kurzarbeit ist. Und versuchte den „bösen, alten, irischen Mann“ Garvey in die Schranken zu weisen.

„Polnische Geheimsprache“ überzeugt Maciek

Forster letzte Waffe: Welpenblick und „polnische Geheimsprache“. Er und Świętosławski haben Wurzeln im osteuropäischen Land, die Überzeugungsarbeit in der Muttersprache brachte den Hannoveraner zurück ins Team Forster. Was der Juror ihm da geflüstert hat? Konnte Świętosławski nach der Show gar nicht so genau sagen: „Das war höchstens zu 80 Prozent Polnisch.“

Von Andrea Tratner