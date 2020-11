Hannover

Es gibt Menschen, denen ist dieser Termin heilig: Sonntag, 20.15 Uhr – am 29. November wird die Krimi-Institution „ Tatort“ 50 Jahre alt, mehr als 1100 Folgen liefen bereits in der ARD. James-Bond-Experte und Autor Siegfried Tesche (63) hat sich in das Thema vertieft, witzige Fakten und skurrile Hintergründe ausgegraben: „50 Jahre Sonntagsmord“ heißt das humorvolle Büchlein (Lappan, 128 Seiten, zehn Euro). Dabei gibt Tesche zu: „Ich bin gar kein Riesen-Fan der Serie.“

Denn sein eigentliches Spezialgebiet heißt Bond, James Bond. Über Agent 007 hat der Garbsener etliche Bücher geschrieben – zuletzt ein Werk nur über die Fahrzeuge, die in den Filmen von Sean Connery (†90) bis Daniel Craig (52) zum Einsatz kamen. 007 ist seine Leidenschaft, zum „ Tatort“ hat er ein gespaltenes Verhältnis. Er sei mit Klassikern wie „Die Reifeprüfung“ mit Nastassja Kinski (59) oder Schimanski-Episoden aufgewachsen, doch die intensive Recherche und Sichtung unzähliger „ Tatorte“ habe bewiesen: „Da ist auch viel Durchschnittsware dabei.“

Anekdoten und Häppchen rund um den „ Tatort “

Eineinhalb Jahre hat Tesche nach Informationen wie dieser geforscht: Rainer Werner Fassbinder (†37) wollte einen „ Tatort“ im Fußballmilieu drehen – lehnte aber das Exposé des Drehbuchautors ab. Maria Furtwängler (54) war ursprünglich gar nicht für die Rolle der Kommissarin Charlotte Lindholm im Hannover-„ Tatort“ vorgesehen, sondern sollte die Ehefrau eines Ermittlers spielen. Steht im Abspann „Drehbuch: W. Anders“ ist das ein Hinweis darauf, dass der Autor wegen diverser Änderungen im Skript seinen Namen dafür nicht mehr hergeben will. Grund: Das „Drehbuch war anders“.

„Das inoffizielle Buch zur Serie“ von Siegfried Tesche und Oli Hilbring. Quelle: Lappan

Tesche geht es um Details, um Feinheiten. „Ich habe einen filmischen Blick, Schlampigkeiten fallen mir auf“, sagt er kritisch. Und er arbeitet akribisch: „Weil ich herausfinden wollte, wie oft das Wort ,Mord’ in den Titeln vorkommt, habe ich meine eigene Statistik erhoben.“ Und derartige Infos in ein Quiz verpackt, in dem Fans ihr „ Tatort“-Wissen prüfen können.

Cartoonist Oli Hilbring (52) hat für das Buch knollennasige Kommissare und Gerichtsmediziner gezeichnet, er illustriert die Texte süffisant und ironisch. Das geht, weil Tesches Buch kein „offizielles“ Jubiläums-Produkt ist („Die ARD hat so viele Anstalten, die da mitreden, da kann man nur scheitern“), sondern eine kurzweilige Häppchensammlung. Aber es sind Häppchen mit Niveau: Der 63-Jährige hat dafür unzählige Interviews mit Regisseuren, Drehbuchautoren und Schauspielern wie Joachim Krol (63) geführt. Sein Ziel: „Ein Blick hinter die Kulissen.“

Darum schaut Siegfried Tesche in die Zukunft

Die Idee für das Buch hatte Tesche, „weil ich immer mehrere Jahre in die Zukunft schaue – nach Jubiläen, runden Geburtstagen, Todestagen.“ Auf diese Weise hat er schon das nächste Projekt abgeschlossen: Ein Buch über die Autos und Motorräder der Schauspielikone James Dean – der wäre im Februar 90 Jahre alt geworden.

Und wie oft kommt nun in „ Tatort“-Titeln das Wort „Mord“ vor? „Nur 39-mal“, verrät Tesche mit einem Schmunzeln. „Tod“ kommt hingegen auf 91 Nennungen.

