Hannover

Später einmal Arzt werden oder Dirigent – für die meisten Menschen wäre es ein Traum, wenn sich auch nur einer dieser Berufswünsche erfüllen würde. Und dann gibt es Tammo Krüger (24). Der studiert Medizin. Aber er ist gleichzeitig auch noch auf dem besten Wege, ein großer Dirigent zu werden.

Tammo Krüger sitzt im Café Konrad in der Altstadt. Hierher kommt der Student oft und gerne: „Hier sind viele Kreative.“ Und da passt Krüger gut rein: In Aurich geboren, spielt er schon seit seiner Kindheit Instrumente, beherrscht Horn, Klavier und Orgel, kann singen und auch dirigieren. Letzteres bereitet ihm besonders viel Freude.

Mit 18 Jahren zum Medizinstudium

Doch die Musik ist nicht das einzige, wofür Krügers Herz schlägt: Die Medizin hat es ihm ebenfalls angetan. Er helfe den Menschen gerne, begründet er das. Direkt nach seinem Abitur, das er in Aurich an einem altsprachlichen Gymnasium abgelegt hatte, begann der damals 18-Jährige Medizin zu studieren. Zur Wahl standen damals nur zwei Städte: Lübeck oder Hannover. „Es musste eine Stadt mit guter Musikhochschule sein“, erklärt Krüger. Denn parallel zum ohnehin schon herausfordernden Medizinstudium wollte der Ostfriese auch bei der Musik am Ball bleiben.

Zunächst legte er den Fokus auf die Medizin, studierte drei Jahre lang und sang nebenbei in Chören: „Ich habe mich währenddessen musikalisch stark weitergebildet“, sagt der 24-Jährige. Im Juli 2017 hatte es ihn dann gepackt: Er drückte bei der Medizin erst einmal auf die Pausen-Taste und startete in der Musik so richtig durch, studierte Orchesterleitung und gründete mit Kommilitonen das Ensemble „Geräuschkulisse“.

In diesen zwei Jahren hat sich einiges bewegt: Krügers Mentoren, Jörg Straube (66), Professor für Chorleitung in Würzburg, und Eiji Oue (62), Dirigent und Professor für Orchesterleitung an der Musikhochschule Hannover, haben ihn unter ihre Fittiche genommen. Bei Straube bekommt er sogar Privatunterricht. Wie es dazu kam? „Ich habe ihn einfach gefragt“, antwortet Krüger mit einem verschmitzten Lächeln und betont: „Ohne die beiden wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin.“

Dirigent beim Sommerfest in Berlin

Erst vor kurzem erlebte Tammo Krüger einen seiner bislang größten Höhepunkte: das Sommerfest der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin. Dort dirigierte er das Niedersächsische Jugend-Sinfonieorchester sowie den Landesjugendchor; und zwar vor Politik-Prominenz wie Ministerpräsident Stephan Weil (60), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (46) oder Alt-Bundespräsident Christian Wulff (60). Krüger: „Das war großartig.“

Doch wie bekommt man eigentlich Medizinstudium und Dirigentenkarriere unter einen Hut? Erstmal zählt Krüger da auf sein persönliches Umfeld: „Meine Freundin, meine Familie und Freunde stehen bei mir an erster Stelle“, sagt er. Sie geben ihm auch die nötige Energie. Und das Studium? „Man muss Prioritäten setzen“, weiß das Multitalent. Seit einem halben Jahr schafft er beides parallel. Nur einen Tag nach seinem Auftritt in Berlin musste er bereits wieder eine Klausur an der Medizinischen Hochschule in Hannover schreiben: „Das ist ziemlich gut gelaufen“, sagt Krüger mit Blick auf seine Noten – bei aller Bescheidenheit.

Sein Traum: Eine Oper zu produzieren

Denn nichts liegt ihm ferner als Hochmut. Eines seiner großen Vorbilder ist Albert Schweitzer. Auch der war nämlich Arzt, half den Armen und Schwachen und war gleichzeitig ein großer Musikwissenschaftler (Organist und Bach-Kenner). Er hat immer versucht, auf dem Boden zu bleiben, es ging ihm um die Sache, nicht um sich.“ So möchte Tammo Krüger auch sein. Und mit 24 Jahren ist er bereits reif genug sich einzugestehen: „Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich das schaffe.“

Und was möchte er nun werden? Arzt oder Musiker? Oder kann man auch eine Brücke zwischen beiden Leidenschaften schlagen? „Ich mache mein Medizinstudium fertig, konzentriere mich aber erstmal auf die Musik“, sagt Krüger. Zwei Jahre dauert das noch. Währenddessen will er weiter an seiner Musikkarriere arbeiten.

Sein Traum: eine Oper zu produzieren. Vielleicht sogar zu Themen wie Flucht, Klima, Nationalismus oder Frieden: „Ich würde gerne ein Projekt machen, das sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinandersetzt.“ Niemand, der ihn kennt, würde sich wundern, wenn ihm auch das gelingt.

Von Janik Marx