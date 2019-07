Hannover

Wie es dann so ist mit Gerüchten – am Ende kann immer doch irgendwas dran sein. So ist es nun mit dem „HeimW“ an der Theaterstraße: Die Szenebar hat nach 17 Jahren zugemacht. „Ich bin einfach müde gewesen“, sagte Mohsen Ghotbi (46) gestern der NP. Schon seit Längerem hatte er mit dem Gedanken gespielt, das...