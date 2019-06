Hannover,

Der Bass ist laut aufgedreht, Menschen sitzen im Kreis auf der Tanzfläche im Jugendzentrum an der Peiner Straße in Hannover. In ihrer Mitte tanzt Sydney Amoo (20). Passend zu den treibenden Hip-Hop-Beats bewegt sich der große junge Mann in seinem weiten weißen Pulli und der dunklen Hose, seine wuscheligen Haare hat er mit einem Tuch aus seinem Gesicht gebunden. Amoo „battelt“ sich gerade mit einem anderen Tänzer. „Battle“, das bedeutet tänzerisch gegeneinander anzutreten. „Das ist Kampf, aber davor und danach ist alles wieder gut“, erklärt der 20-Jährige, der in der Szene den Spitznamen „LilSyd“ hat.

Mehrmals im Monat ist er bei Battles und anderen Wettbewerben unterwegs, seit er klein ist, gehört das Tanzen zu seinem Leben. Trotzdem hatte er als Kind noch andere Ziele. „Ich wollte mal Polizist werden, dann Fußball-Star, dann Boxer. Und auf einmal bin ich Tänzer.“ Etwas anderes vorstellen kann er sich heute nicht mehr.

Sydney Amoo wird 2018 Weltmeister im Hip-Hop-Battle

So hat er sich nach seinem Realschulabschluss vollständig auf den Sport konzentriert und sich weltweite Bekanntheit „ertanzt“ – 2018 wurde er Weltmeister im Hip-Hop-Battle. Im August fliegt er zu einer WM in Phoenix ( USA), zwei weitere stehen an, zwei Europameister-Titel hat er in diesem Jahr bereits geholt. Hintergrund: Beim Hip-Hop gibt es viele verschiedene Organisationen, die alle eigene Meisterschaften austragen

GEFRAGT: Amoo wird auch als Trainer gebucht – und muss sogar schon Autogramme geben. Quelle: Heusel

Der Hannoveraner ist auch gefragter Experte bei Workshops. An seine Premiere erinnert er sich noch gut, als „LilSyd“ unterrichtete er in London – und war baff, dass andere Tänzer auf ihn warteten, nur um einmal mit ihm zu trainieren. „Man kommt sich vor wie ein kleiner Star“, erzählt er. „Das ist einfach unfassbar“. Bei Autogramm- und Fotowünschen kann Amoo seine Bekanntheit immer noch gar nicht fassen, bleibt aber bescheiden: „Ich sehe mich selbst nicht als Person, die auch nur mäßig berühmt ist.“

Als Teenager hatte er einen „schlechten Freundeskreis“

Parallel zu dieser Aufmerksamkeit sieht er aber auch Verantwortung – besonders bei seinen Aktivitäten im Social-Media-Bereich achtet er darauf, sich gewissenhaft zu verhalten. Dazu fühlt er sich verpflichtet, „wenn Kinder mich als Vorbild sehen.“

Der 20-Jährige weiß, wovon er spricht: Als junger Teenager hatte er selbst zum Teil einen „schlechten Freundeskreis“. In dieser Phase traf er bei einem Wettbewerb auf seinen heutigen Mitbewohner Sidney Macauley (22). Die beiden hatten schon als Kinder zusammen trainiert, sich dann aber aus den Augen verloren.

KLEINER UNTERSCHIED: Sydney Amoo (links) und WG-Kumpel Sidney Macauley trennt nur ein Buchstabe. Quelle: Stella-Sophie Wojtczak

Einiges hat er mittlerweile von dem zwei Jahre älteren Tänzer gelernt und in ihm nicht nur seinen besten Freund, sondern auch eine Art großen Bruder gefunden. Auch das Zusammenwohnen klappt, in ihrer Wohngemeinschaft spielt das Tanzen natürlich eine große Rolle. „In unseren Zimmern stehen tausende von Pokalen, außerdem Urkunden und Medaillen“, schwärmt Amoo . Sydney und Sidney haben auch schon gemeinsam einige Erfolge feiern können.

Beide gehören zu „GangstaSoul“, einer Tanz-Crew, bestehend aus mehr als 20 Männern und Frauen. „Wir werden mit A geschrieben“, betont Amoo und lacht. Die Mitglieder der Gruppe haben sich bei Wettbewerben kennengelernt, kommen aus verschiedenen Ländern – alle verbindet das Tanzen. „GangstaSoul ist mehr so eine Familie“, die Crew hält zusammen.

Vater Olando Amoo hat ihn zum Tanz gebracht

Auch in seiner leiblichen Familie hat er viel Rückhalt bei seiner Entwicklung als Tänzer. Seine Mutter Angeli (sie ist Sängerin) freut sich immer über seine Erfolge. „Sie postet das direkt überall“, freut sich Amoo über den Support.

Vater Olando (41) stammt aus Ghana und hat sich dort als Tänzer hochgearbeitet. Mittlerweile ist er Besitzer und Trainer von „ Olando‘s Dynamic Dance“ am Raschplatz, hat eine zweite Tanzschule in Norderstedt eröffnet. In beiden ist auch der Sydney Trainer, arbeitet mit seinem Vater zusammen. „Wir verstehen uns jetzt sehr gut, wir haben uns echt lange nicht mehr gestritten“, erzählt der 20-Jährige, der mit seinem Vater früher häufiger aneinandergeraten ist und sich zwischendurch auch andere Trainer und Leitfiguren gesucht hatte. Trotzdem hat er nie vergessen, dass es sein Vater war, der ihn zum Tanzen gebracht hat. „Ich habe ihm noch nie gesagt, wie dankbar ich ihm bin. Ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft.

VATERSTOLZ: Olando Amoo (rechts) hat Sohn Sydney zum Tanz gebracht. Quelle: Heusel

Sydney Amoo ist stolz auf das, was er bereits erreicht hat, dass er sich einen eigenen Namen gemacht hat. „Ich trainiere viel dafür, jeden Tag, mehrmals“, betont er. Was ist „LilSyds“ Ziel für die Zukunft? „Eines Tages wäre es dann schon schön, meine eigene Tanzschule zu haben.“ Bis dahin ist aber noch Zeit. Zeit, die Sydney Amoo sowohl als Trainer als auch als Freestyler nutzen möchte. „Beides ist Tanzen, beides macht mir Spaß, aufgeben will ich nichts davon“, strahlt er. „Tanzen ist Leben“.

Von Stella-Sophie Wojtczak