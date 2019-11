Für ihre veganen Taschen zieht Svenja Ditto vor Gericht

Hannover

In der Bibel steht der Apfel für den Sündenfall, für Svenja Detto (25) ist er der Wegweiser für ein konsequent veganes Leben. „Nuuwaï“ hat sie ihr Taschen-Label genannt. „Ein Kunstwort“, sagt sie und lacht. „New Way“ steckt darin, denn die Idee, Taschen aus Apfelleder zu produzieren, ist revolutionär. „Ich wollte einen neuen Weg einschlagen.“

Der führte die junge Frau aber erstmal vor das Landesgericht. Der mächtige Verband der Lederindustrie wollte der Hannoveranerin untersagen, für das Material, das auch als „Appleskin“ bekannt ist (und vor allem in Möbelbezügen, Autositzen und Buchdeckeln verarbeitet wird), den Begriff „Leder“ zu verwenden. Doch die 25-Jährige weigerte sich, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, focht den Konflikt aus. „Sprache ändert sich, der Markt ändert sich“, lautete ihr Argument vor der Richterin.

Die Richterin gibt der Hannoveranerin recht

Im September bekam sie Recht. Das Urteil: Dettos Verwendung des Begriffs „ Apfelleder“ sei weder wettbewerbsverzerrend noch irreführend. Die Tierschutzorganisation Peta feierte die Entscheidung, setzte beim Online-Wörterbuch des Duden sogar durch, dass „veganes Leder“ als Stichwort aufgenommen wird.

Detto freut sich über diese Fortschritte: „Man kann sich nicht immer nur an der Vergangenheit orientieren, man muss etwas wagen.“ Dieses Motto lebt sie vor. Denn eigentlich sah ihr Plan für das Leben ganz anders aus. Detto hat einen Bachelor in Sozialwissenschaften, den Master in Bildungswissenschaften an der Leibniz-Uni hat sie ebenfalls abgeschlossen – „ich warte noch auf die Note“. Ihr ursprüngliches Ziel: ein Job im Bereich politische Bildung.

Doch schon vor fünf Jahren deutet sich die Kehrtwende an: Kätzchen Katty lief ihr zu. „Das hat den Prozess angestoßen“, erinnert sich Detto. „Ich konnte nicht Tiere lieben und gleichzeitig Fleisch essen.“ Von einem Tag auf den anderen sattelte sie um auf vegane Ernährung.

Gutes Team: Svenja Detto und ihr Vater Gunnar. Quelle: privat

Den anderen Anstoß gab ihr Vater Gunnar Detto (59), der vor sieben Jahren seinen Job bei einem mittelständischen Unternehmen aufgab. „Er hat seinen Traum verwirklicht, das hat mich beeindruckt. Detto senior stieg beim Taschenlabel Diboni ein, das auch hochwertige Accessoires fertigt – aber aus konventionellem Leder. „Ich habe immer mal wieder im Büro geholfen“, sagt die Tochter, die sich heute mit ihrem Papa die Geschäftsräume im Isernhagener Gewerbegebiet teilt.

So sehen sie aus: die Taschen aus dem „Nuuwaï“-Label von Detto. Quelle: Dröse

Der Schritt ins vegane Business kam aber erst, nachdem die 25-Jährige in der TV-Show „Galileo“ vor drei Jahren einen Bericht darüber sah, wie aus den riesigen Abfallmengen bei der Produktion von Apfelsaft noch etwas Sinnvolles entstehen kann. „Ich war sofort begeistert.“ Detto recherchierte, stieß auf einen Betrieb in Italien, der jedes Jahr Tonnen von Trester zu einem feinen Pulver verarbeitet. Das wird mit Polyurethan vermischt, auf reißfesten Baumwollstoff aufgetragen, die lederartige Oberflächenstruktur wird geprägt.

Das Material ist 100-prozentig vegan

„Das Material ist zu 100 Prozent vegan“, betont Detto, die mit ihren Produkten in diesem Jahr den „Best vegan brand“-Preis eines Branchenblattes bekommen und außerdem den Segen der Tierschutzorganisation Peta hat. Das Innenfutter der Taschen besteht aus recycleten Plastikflaschen und Fischernetzen, die aus dem Meer gefischt wurden. Produzieren lässt Detto in Indien. „Bei einem Familienunternehmen in Neu-Delhi, das faire Löhne zahlt“, betont sie. „Ich war schon zweimal da, der dritte Besuch ist für November geplant.“

Resteverwertung: Das Basispulver entsteht bei der Produktion von Apfelsaft. Quelle: Dröse

Denn Detto arbeitet bereits an neuen Modellen, denkt darüber nach, das Sortiment auszuweiten. Bisher kann man ihre Modelle online bestellen oder in ausgewählten Öko-Läden wie „Earth and Sky“ (Röselerstraße 2) kaufen. Detto will mehr, weiß aber auch, dass sie „Geduld haben muss. Die Leute müssen das Material ja erst kennenlernen.“ Was ihr Hoffnung macht, ist der Zeitgeist: „Das Bewusstsein wandelt sich gerade.“

Der biblische Apfel wuchs ja schließlich auf dem Baum der Erkenntnis.

