Hannover/Vikersund

Klammheimlich haben sie bereits am 1. August im Laatzener Standesamt bei Sonnenschein „Ja“ gesagt. Nun haben sich Susanne Bothe und Michael Lohmann (66) auch vor Gott das Eheversprechen gegeben – in Norwegen. In der 800 Jahre alten Heggen Kirke von Vikersund im Süden des Landes ließen sich die Tanzschulchefin und der Konzertveranstalter trauen.

„Für uns schließt sich jetzt ein Kreis“, sagten die Frischvermählten der NP, die nach der Hochzeitsfeier am Sonnabend mit 80 Gästen nun noch drei Wochen Urlaub in Skandinavien dranhängen – Flitterwochen quasi. Besser als einen geschlossen Kreis kann man die Beziehung der beiden wohl kaum bezeichnen: Denn bereits vor 47 Jahren – sie war zarte 16, er junge 19 – lernten die beiden sich in der Nordstädter Studentendisko Silo kennen und lieben, „gingen“ schließlich miteinander, wie man damals so schön sagte.

Lohmann macht damals Schluss – schriftlich!

Allerdings zerbrach die Beziehung nach anderthalb Jahren wieder: „Ich habe beim Tanzen offenbar zu viel gemeckert“, erinnert sich Bothe lachend. Lohmann teilte ihr seinen Unmut darüber in einem Brief mit, machte Schluss.

Und wie es dann so ist im Leben, lernten beide neue Partner kennen, gründeten unabhängig voneinander Familien: Susanne Bothe hat die Töchter Barynia (32) und Anissa (30), Marco (35) ist der Sohn von Michael Lohmann. „Wir haben uns immer mal wieder auf Veranstaltungen gesehen“, resümiert das Paar die Jahre ohneeinander – „und vor 13 Jahren sind wir wieder zusammengekommen.“

Ihre Kinder: Barynia (links) und Anissa sind Susanne Bothes Töchter, Marco stammt aus Lohmanns erster Ehe. Quelle: Christopher Busch

Seitdem sieht man die beiden häufig zusammen in der Stadt: Beim Opernball, auf Konzerten, der NP-Sportgala, dem Maschseefest. Und manchmal auch beim Essen in Restaurants – im „Beckers“ an der Bödekerstraße in der Oststadt hat Lohmann seiner Susanne im April vergangenen Jahres übrigens den Heiratsantrag gemacht. Sie sagte „Ja“. Mit der Hochzeit wollte das Paar „zelebrieren, dass wir wieder zueinandergefunden haben“, so Bothe.

Gefeiert wird in einer Blockhütte in Norwegen

Schon am vergangenen Freitag trudelten die ersten Gäste – darunter Frauke Besemer (58, Ehefrau von Lohmanns verstorbenem Partner Wolfgang Besemer, †61), Lohmanns Geschäftspartner Nico Röger (32, „Eine tolle Hochzeit an einem ganz tollen Ort mit ganz wunderbaren Menschen“), Jürgen Hoffmann (60, Projektleiter bei Hannover Concerts) und die ehemalige Fernsehchefin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen, Marlis Fertman (64).

Fröhliche Gäste: Mit dem Brautpaar feierten unter anderem Nico Röger, Frauke Besemer und Benjamin Chatton (von links). Quelle: Christopher Busch

Die Trauung hat übrigens Volkmar Biesalski (63) auf Deutsch und Englisch zelebriert (es waren ja Gäste aus Norwegen, Kanada, China, Türkei und aus Hannover da), er war 32 Jahre Pastor der evangelischen Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf. Ums Essen in der Blockhütte von Lohmann und seiner Frau kümmerte sich Bothes Bruder Winfried junior (61) – dem Gastronomen war es ein Anliegen, das zu tun, er tischte unter anderem Rinderfilet und frische Pfifferlinge auf. Dass sich die Sonne kaum blicken ließ, machte den Gästen nichts aus: „Das Wetter stand nicht auf der Gästeliste“, scherzte Lohmanns Geschäftspartner Benjamin Chatton (38). „Gute Leute. Coole Location. Wetter egal.“

Oliver Perau ist Überraschungsgast

Für einen der musikalischen Beiträge bat das Brautpaar Oliver Perau (49), mit nach Norwegen zu kommen: „Ich habe spontan zugesagt, es war mir eine Ehre, an einem ihrer schönsten Tage im Leben zu singen“, so der Musiker, der bei seinem Überraschungsauftritt natürlich auch ein „Best of“ Juliano Rossi ablieferte. Die Hochzeit war auch für ihn eine faszinierende Erfahrung: „Ich habe noch nie an einem so abgelegenen Ort gesungen.“

Ihr Überraschungsgast: Susanne Bothe und Michael Lohmann baten Oliver Perau um einen Auftritt in Norwegen Quelle: Christopher Busch

Es war ein ausgelassener Tag, eine ausgelassene Woche: Susanne Bothe verbrachte am Dienstag mit ihrer Trauzeugin und Freundin Christiane Alff (die zwei kennen sich seit sagenhaften 48 Jahren) und ein paar Mädels ihren Junggesellinnenabschied in Norwegens Hauptstadt Oslo. Alff führte ihre Freundin gerne vor den Altar: „ Susanne und Michael sind ein Traumpaar, weil sie zwei harmonisierende Persönlichkeiten sind. Es ist schön, dass sich die beiden gegenseitig zum Lachen bringen, aber auch Stille gemeinsam genießen können.“ Lohmann fuhr mit seinem ältesten besten Freund Arwed Herbst auf einen See zum Angeln.

Fröhlich: Christiane Alff und Arwed Herbst (links) sind Trauzeugen, Winfried Bothe junior kümmerte gestaltete die Party kulinarisch. Quelle: Christopher Busch

Herbst hatte Lohmann vor 31 Jahren übrigens das erste Mal mit nach Norwegen genommen, „seitdem bin ich regelmäßig dort. Mindestens einmal, manchmal auch dreimal im Jahr.“ Das Leben da ist das komplette Gegenteil von dem, das er hier führt: „In Norwegen habe ich viel gelernt, zum Beispiel mit der Einsamkeit klarzukommen“, erklärt Lohmann. „Und als Städter und jetziger Inhaber der Blockhütte allein mitten im Wald muss man sich gut zu organisieren wissen, der Strom kommt ja nicht gleich aus der Steckdose, das Wasser nicht einfach aus dem Hahn und Wärme nicht einfach über einen Thermostat.“ Auch seine Frau Susanne hat Gefallen an dieser Lebensart gefunden, mittlerweile haben sie allerdings einen Internetanschluss.

Hütte in Norwegen ist der Rückzugsort

Für beide, die ihren Jahresurlaub dort oben mit angeln ( Lohmann: „Mittlerweile kann ich Fische ausnehmen“), lesen ( Bothe: „Ich verschlinge viele Bücher“) und Pilze sammeln verbringen ( Lohmann: „Allerdings nur Pfifferlinge und Steinpilze – den Rest erkenne ich nicht“), ist Norwegen der ultimative Rückzugsort vom Alltagsstress zu Hause.

Norwegischer Sommer: Susann Bothe und Michael Lohmann war das Wetter bei Ihrer Hochzeit egal. Quelle: Christopher Busch

An ihren Fingern stecken nun Ringe, die sie anfertigen ließen: Die Form ist geschwungen – „das spiegelt unser bewegtes Leben wider“, so Lohmann, „ganz rund kann ja jeder.“ Wobei es bei den beiden rund läuft: „Unsere Beziehung ist eine gute Mischung aus Nähe und Distanz“, beschreibt Susanne Bothe. Beide sind so sehr in ihre Berufe eingebunden, „dass wir uns manchmal zum Frühstück sehen und dann oft erst gegen Mitternacht – wieder in der Küche.“

Lohmann liebt die emotionale und kommunikative Ebene, die er mit seiner Susanne hat, „wir haben immer was zu reden, tauschen uns viel aus.“ Nur am Sonntagabend vielleicht für zwei, drei Stunden nicht – da besuchen sie in Oslo nämlich das Rammsteinkonzert, es dürfte laut werden im Ullevaal Stadion.

Aber danach können sie sich wieder alles erzählen. Wie schön. Alles Gute übrigens auch von uns!

Von Mirjana Cvjetkovic