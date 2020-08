Hannover

Das Imperium wächst: In der kommenden Woche eröffnet Felix Förster sein siebtes „Duke“-Lokal in Hannover, dieses Mal am Altenbekener Damm 11. „Wir haben schon lange eine Location in der Südstadt gesucht, jetzt ist es endlich soweit“, freut sich der Burger-Meister von Hannover.

Rund drei Monate dauerte der Umbau der ehemaligen Tierarztpraxis, in Kürze stehen Gästen etwa 30 Plätze innen und mindestens noch einmal so viel auf der Terrasse zur Verfügung. Schon jetzt ist klar: Die Südstadt ist heiß auf „Duke“-Burger. „Wir habe täglich Anfragen, wann es endlich losgeht.“

Neue City-Filiale hat 200 Quadratmeter

In der Südstadt geht es los, in der Innenstadt geht es weiter. Förster und sein Team bereiten aktuell die Eröffnung der bislang größten „Duke“-Filiale von Hannover vor. An der Rathenaustraße hinter der Oper entsteht ein rund 200 Quadratmeter großes Lokal. „In etwa zwei Monaten legen wir los“, sagt der 28-Jährige, der seit 2006 auf steilem Investitionskurs ist – damals eröffnete die „Duke“-Keimzelle an der Langen Laube. Ganz nebenbei stehen in Göttingen zwei „Duke“-Lokale kurz vor der Öffnung, eine weitere Burgerbar plant Förster in Düsseldorf.

Fast fertig: Förster in der Filiale in der Südstadt. Quelle: Christian Behrens

Wie reagiert der Erfolgs-Gastronom auf Stimmen, die sagen, langsam reiche es auch mal mit „Duke“-Burgerbars in Hannover? „Wenn der Bedarf danach nicht da wäre, wären wir pleite“, so Förster. „Da der Bedarf offenbar da ist, sind es auch nicht zu viele Läden.“ Auch die Kritik, der Burger-Trend habe sich erledigt, kontert er entspannt. „Burger ist kein Trend, sondern inzwischen Standard“, findet Förster. „Genau wie Pasta oder Pizza – es sagt ja auch niemand, es gibt zu viele Italiener.“

Förster arbeitet an einem Frühstückskonzept

Er eilt von Neueröffnung zu Neueröffnung – und findet trotzdem noch Zeit, um bestehende Konzepte zu verfeinern. Für die „Duke“-Bar an der Weißekreuzstraße in der Oststadt tüftelt Förster derzeit an einer Frühstückskarte. Es soll etwas Innovatives entstehen. „Mit Cafés wie ,Mezzo’, ,Extrablatt’, ,Bar Celona’, dem neuen ,Seven Sundays’ und inzwischen auch ,Reimanns Eck’ sitzt in dieser Ecke eine geballte Frühstückskompetenz.“ Also sucht der 28-Jährige die Lücke im Angebot. Und kündigt schon mal an: „Das wird richtig geil.“

Von Julia Braun