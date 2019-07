Hannover

Eigentlich braucht Gisela Berneit ja nur eine halbe Stunde Hausaufgaben täglich einzuplanen. Mehr nicht. Aber der 69-Jährigen gelernten Kauffrau aus Barsinghausen bereiten die Hausaufgaben so viel Freude, dass sie die geforderte Zeit „um ein vielfaches überschreitet“, wie sie sagt. „Ich stoße immer wieder auf Anregungen, die mich weiterlesen, weiterhören lassen. Das ist toll!“

Gisela Berneit nimmt an der Studie „Fit im Kopf durch Musizieren“ teil. Sie besucht Montagsmorgens mit Knut Mahitarian (77), Günter Stuke (68) und Walter Leidig (68) das Seminar „Musik erleben & verstehen“ von Anna Dieck. Eine der Aufgaben diesmal: Welche Musik löst welche Emotionen aus? Sie hören sich Heavy Metal an, „ein Beispiel für die Erzeugung von Stress“, findet Walter Leidig. Es folgt der Beatles-Klassiker „Here Comes The Sun“: „Das aktiviert“, lobt Günter Stuke, „ich möchte am liebsten aufstehen und tanzen.“ Seminarleiterin Dieck hört sich alles aufmerksam an, nickt, lobt: „Schön, dass Sie das empfinden. Es zeigt: Musik löst in jedem unterschiedliche Emotionen aus.“

800 Menschen haben sich für Studie gemeldet

Eigentlich, da sind sich die vier einig, hatten sie sich nicht für die Studie gemeldet, um sich mit Musiktheorie zu beschäftigen. „Ich wollte gerne Klavier spielen lernen“, sagt Gisela Berneit. Die drei Herren nicken, ihnen geht es ähnlich, wie vermutlich den meisten der 800 Menschen, die sich für die Studie von Eckart Altenmüller gemeldet hatten, dem Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik, Tanz und Medien. Selbst aus Hamburg oder Visselhövede am Westrand der Lüneburger Heide hatten sich Bewerber gemeldet.

Einige wurden wegen der weiten Anreise abgelehnt, andere, weil sie Linkshänder waren (wegen der Vergleichbarkeit der Studiendaten müssen alle Probanden Rechtshänder sein). Genommen wurde nur, wer zu Studienbeginn zwischen 64 und 76 Jahre alt und gesund war und wer vor allem als Kind nicht länger als sechs Monate lang ein Instrument gelernt hatte.

Aufwärmen am Anfang wichtig

Klaus Pacharzina (älter als 65, genauer möchte er’s nicht sagen) und Reinhard Gorinski (65) sind in der Klaviergruppe. Mit Dozentin Seyda Koprülü sitzen sie in einem Seminarraum am Schiffgraben 48, in dem drei Klaviere in der Form eines Dreiecks einander zugewandt stehen. Zunächst wärmt sich das Trio auf, jeder vor seinem Instrument: Sie dehnen die Handgelenke, die Finger, lockern die Schultern, kontrollieren die Sitzhaltung: Ist der Stuhl so eingestellt, dass die Ellbogen auf Höhe der Tasten sind? Sie suchen sich das „D“ als Aufwärmton aus, schlagen es an, zunächst leise, dann legen sie ein Crescendo ein, werden immer lauter, um im Decrescendo gleich darauf wieder leiser zu werden.

Und dann geht’s richtig los: Die Männer spielen die „Einladung zum Tanz“, „Old MacDonald Had A Farm“ und „Meine Lieblingstiere“. Dozentin Koprülü lehrt sie den Vier-Viertel-Takt: Sie sollen ihn auf der Stelle marschieren, klatschen, dazu summen, sie sollen die Noten an die Tafel schreiben. „Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch alles lerne“, freut sich Klaus Pacharzina, „aber ich finde das ganz wunderbar.“ Reinhard Gorinski nickt.

Intelligenztest für alle Kandidaten

Zu Beginn der Studie sind alle Teilnehmer getestet worden. Dazu arbeitet Musikhochschulprofessor Altenmüller mit Tillmann Krüger zusammen, der als Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Klinischen Psychologie arbeitet. In der Kooperation der beiden Hochschulen werden von allen Probanden Kernspintomographie-Aufnahmen gemacht, um zu sehen, was sich durch die Musikangebote im Hirn verändert. Die Kandidaten unterziehen sich außerdem einem Intelligenztest, in einem Fragebogen machen sie Angaben darüber, wie viel Freude die Musik in ihnen auslöst, in einem weiteren wird ihre Konzentration getestet. Vor, während, zum Schluss und noch einmal sechs Monate nach der Studie.

Sogar Frieden mit Zwölftonmusik geschlossen

Und Gisela Berneit? Ist inzwischen froh, dass sie eben nicht zur Klaviergruppe gehört. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Theorie so spannend ist“, schwärmt sie. „Die Hausaufgaben regen mich oft an, weiterzuhören.“ So habe Seminarleiterin Dieck ihnen eine Komposition des US-Musikers Philip Glass vorgespielt, kurz darauf habe Berneit ein Porträt über den Avantgardisten gelesen und entdeckt, dass Jörg Mannes ein Glass-Werk am hannoverschen Ballett habe tanzen lassen. „Das wäre mir ohne die Studie überhaupt nicht aufgefallen“, ist sich die Barsinghäuserin sicher. Walter Leidig hat durch die Hausaufgaben sogar seinen Frieden mit Arnold Schönbergs Zwölftonmusik geschlossen, die jede Harmonie zerbricht, aber „je nach Interpret völlig anders klingt“, wie er festgestellt hat. Und so sitzen die zwei gern an ihren Hausaufgaben für die Studie, meist sogar länger als die geforderte halbe Stunde täglich. Ganz fit.

Interview: „Die Studie ist ein Traum von mir“

Er ist Vizepräsident der Hochschule für Musik, Theater und Medien: Eckart Altenmüller (63). Der dreifache Familienvater, der aus Rottweil am Neckar stammt und in Ehlershausen lebt, leitet die Studie „Fit im Kopf durch Musizieren“.

Wie kommen Sie auf die Idee, man könne fit im Kopf werden durchs Musizieren?

Diese Studie ist schon seit langem ein Traum von mir, denn ich bin ganz sicher, dass wir diese Hypothese beweisen werden. Vor zehn Jahren hatte ich schon Fördergeld dafür beantragt, nun haben wir es in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an der Universität Genf endlich bewilligt bekommen.

Die Rede ist von mehr als 427.000 Euro. Was machen Sie damit?

Nun, hier in Hannover arbeiten wir aktuell mit 60 Probanden, etwa 30 werden noch dazu kommen. Diese Probanden haben wir in zwei Gruppen eingeteilt: Die eine Gruppe lernt, Klavier zu spielen. Die zweite Gruppe nimmt am Unterricht „Musik erleben & verstehen“ teil. Sie beschäftigen sich mit dem Hören von Musik und mit Musiktheorie. Das Spannende ist, dass das bei uns ganz anders läuft als bei den Genfer Kollegen.

Inwiefern?

Dort läuft der Unterricht sehr viel schulischer ab. Die Dozentinnen und Dozenten sagen den Probanden ganz klar an, wie eine Aufgabe erledigt wird mit wenig Raum für Diskussion. Wir gehen das anders an, ganzheitlicher.

Was heißt das?

Ich glaube, dass man mit Erwachsenen so nicht umgehen kann. Immerhin haben unsere Dozenten da gestandene Leute vor sich, teils waren sie in der Geschäftsführung von Unternehmen tätig. Ich finde, da kann ich nicht hingehen und sagen: Da geht’s lang und sonst akzeptiere ich gar nichts. Beim Klavierunterricht geht es unter anderem auch um Aufwärmübungen, um Notenlernen und -lesen, um Taktgefühl. In der Gruppe „Musik erleben“ setzen wir den Schülern nicht nur Musik vor, sondern wir hören auch darauf, welche Interessen die Schüler haben, was sie gern hören möchten und beziehen das ein. Es soll ein Geben und Nehmen sein, etwas, von dem alle etwas haben.

Klingt, als hätten Sie heimlich noch die Studie hinzugefügt: „Wie funktioniert Erwachsenenbildung am besten“, das hannoversche oder das Genfer Modell?

Das könnte man sagen, ja (lacht). Ich vermute, dass die Genfer Probanden schneller lernen werden, unsere dafür aber vielleicht nachhaltiger. Ich finde wichtig, dass sie Freude daran haben, nur dann bringt es ihnen etwas für die Zukunft, nur dann entwickelt es sich zum lebenslangen Lernen. Und mit wie viel Freude und Begeisterung unsere Probanden dabei sind, welcher Zusammenhalt sich in ihren Gruppen bildet, wie sie sich gegenseitig bei ihren wöchentlichen Hausaufgaben unterstützen, das hat mich selbst überrascht. Ich glaube, von dieser Studie wird noch lange gesprochen werden. Es ist die größte, die es weltweit zu diesem Thema gibt, sie ist extrem innovativ, und sie wird zeigen, wie gut Musik tut.

