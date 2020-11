Hannover

Sie ist erst 25 Jahre alt – doch ihr Herz fühlt sich oft so schwer an wie das einer alten Frau, die schon viele dunkle Zeiten durchlebt hat. Auch Julia Thomas kennt die Dunkelheit, die Schattenseiten des Lebens. Denn als Hochsensible nimmt sie Emotionen stärker wahr als andere. Fremdes Leid spürt sie, als wäre es ihr eigenes – und eigene Probleme sind für sie manchmal nur schwer zu ertragen.

„Das ist seit meiner Geburt so. Meine Mama sagt immer, dass ich schon damals einen sehr wachen Blick und eine dünne Haut hatte“, erzählt die Hannoveranerin. Eine Freundin von ihr formulierte den passenden Satz: „Vergiss nicht, dass du nicht allen Schmerz der Erde in dein etwa Mango-großes Herz aufnehmen kannst.“ Aber das tut Thomas, immer wieder hat die 25-Jährige mit Depressionen zu kämpfen.

Es ist stark, wie offen sie darüber spricht. „Weil es wichtig ist. Psychische Krankheiten sind noch immer nicht in der Gesellschaft akzeptiert. Also müssen wir drüber sprechen, aufklären und für Verständnis kämpfen.“ Das tut die Hannoveranerin – unter anderem mit ihrem Buch „Stillleben“, das im Carl Philipp Roths (23) Resonar-Verlag erschienen ist.

Es ist wichtig, über psychische Erkrankungen zu sprechen

Es besteht aus bunten, mit Ölfarbe gezeichneten Illustrationen und kurzen Texten, manchmal steht auf einer weißen Seite nur ein einziger Satz. Zum Beispiel: „Kann ich mich nur unter außerordentlichen Umständen normal fühlen?“ Daneben ein Selbstporträt, das Thomas mit Mundschutz zeigt. Denn das Buch ist im ersten Lockdown entstanden.

„Auf einmal war man zuhause und musste sich mit den Dingen beschäftigen, die dort zur Verfügung standen. Also habe ich mich umgeschaut – und mein Zuhause mit dem Stift aufgenommen.“ Der Leser findet auf den 76 Seiten Zeichnungen einer Obstschale, einer Buddha-Figur, von Hündin Noula – oder von Thomas. Thomas, wie sie beispielsweise in der Badewanne untertaucht oder sich die Bettdecke über den Kopf zieht.

Illustrationen und Texte: So sieht „Stillleben“ aufgeschlagen aus. Quelle: Petrow

„Isolation ist ein Zustand, den Menschen mit psychischen Erkrankungen immer verspüren. So ein Lockdown kann den psychischen Gesundheitszustand aber weiter verschlechtern“, erklärt sie. „Aber mir ging es besser. Auf einmal war es in Ordnung, sich zurückzuziehen und langsamer zu leben – so wie ich es sonst auch mache, um Psychohygiene zu betreiben.“ Ein Wort, das befremdlich klingen mag, aber eigentlich nur Selbstfürsorge bedeutet.

Hochsensibilität kann eine Superkraft sein

Mit dieser schafft es Thomas, ihre Hochsensibilität, in eine „Superkraft“ zu katalysieren. „Und sie zu etwas Produktivem werden zu lassen.“ Zum Beispiel, indem sie ihre Umgebung hochsensibel wahrnimmt – und nachzeichnet. Eben wie in ihrem Buch – das vorher ein riesiges, dickes Skizzenheft war.

Denn kreativ zu sein kann eine Form von Therapie sein. Und die Kreativität wurde Thomas angeboren: Sie kommt aus einer Künstlerfamilie, der Uropa unterrichtete an der Musikhochschule, es gibt einen Instrumente-Bauer in der Familie, die Mama Stephanie studierte Textildesign. „Über die Kunst haben wir eine sehr enge Bindung.“

Thomas kommt aus einer Künstlerfamilie

Thomas selbst studiert Visuelle Kommunikation, spielt gerne Theater. Sie veröffentlicht ihre Illustrationen im „Stricher“-Magazin, 2018 publizierte sie ihr Risographie-Zine (ein mit einer japanischen Drucktechnik erstelltes Heft, das sie selbst angefertigt, gebunden und herausgegeben hat) „Verjammer nicht die schönsten Zeiten“ und hatte bereits Ausstellungen im Sprengel Museum, in der Kunsthalle Faust und im Keller III.

Bei der Arbeit: Julia Thomas bekommt Unterstützung von Hündin Noula. Quelle: Petrow

Eine äußerst ertragreiche Eigentherapie. „Mit Antriebslosigkeit habe ich tatsächlich keine Probleme“, sagt sie und lacht. „Aber ich bin dafür ständig Burnout-gefährdet, ich habe ein hohes Leistungsmotiv und kenne meine Grenzen da nicht so gut.“

Die Gefühlsschwankungen werden in „Stillleben“ deutlich: Sie gibt sich nachdenklich in Sätzen wie: „Das salzige Wasser rinnt mir über die Lippen und ich bin mir nicht sicher, ob es Regen oder Rotze ist“, sie kuschelt mit ihrem Partner, sie lacht beim Videoanruf mit ihrer Mutter und Schwester Sina.

Thomas lernt, mit ihrer psychischen Verfassung zu leben – und sie spricht mit so viel Weisheit in ihren gewählten Worten, dass sie von einer alten Frau stammen könnte, die schon alles erlebt hat.

Von Josina Kelz