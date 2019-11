Stevies Frau ist Fotografin: Mandy Cherundolo macht sich ein Bild von Menschen

Hannover

Wenn Mandy Cherundolo (38) auf Reisen geht, muss sie ganz genau überlegen, was sie mitnimmt. Die Rede ist aber nicht von einer dritten Jeans im Gepäck, dem eigenen Föhn und massenweise Pflegeprodukten. „Ich habe mindestens drei Objektive dabei, im besten Fall ein Stativ und meine Kamera“, sagt sie lachend.

Cherundolo hat sich nämlich voll und ganz ihrer größten Leidenschaft verschrieben, der Fotografie. Mittlerweile ist aus dem Hobby ein Beruf geworden, seit gut einem halben Jahr betreibt sie am Lister Platz ein eigenes Fotoatelier, in dem sie Auftragsarbeiten umsetzt.

Das zeigt Cherundolo beim NP-Besuch sichtlich stolz vor. Gemütlich sind die hellen Räumen, sie sind nicht nur stimmig eingerichtet, sondern bieten einen wunderbaren Blick auf das Treiben im Herzen der List. Von der oftmals geschäftlich-kalten Fotostudio-Stimmung kann hier überhaupt keine Rede sein, es erinnert eher an eine hübsche Stadtwohnung.

Die Kamera war schon in Jugendjahren immer dabei

„Ich war schon zu Jugendzeiten diejenige in der Clique, die immer eine Digitalkamera dabei hatte“, erzählt sie bei einer Tasse Tee. Wie die Partys früher gewesen sind, weiß sie heute noch genau – „schließlich habe ich die lustigsten Fotos gemacht.“ In der Tasche hatte Cherundolo meist ganz aktuelle Exemplare, „ich war so stolz, als meine Kamera über eine Million Megapixel verfügte.“

Lange Jahre geriet ihre Leidenschaft in den Hintergrund. So wie es nun mal ist, wenn man erwachsen wird, eine Ausbildung absolviert, heiratet, Kinder bekommt. Mit ihrem Mann Steven Cherundolo (40), Ex-Profi und ehemals Kapitän von Hannover 96, hat die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation zwei Kinder, die Mädels Liv (6) und Bella (4). „Als ich Fotobücher von den beiden machen wollte, hat es mich gestört, wenn ich Handybilder nehmen musste und die dann auch noch verwackelt waren.“

Sie besinnt sich wieder auf die Fotografie – und legt sich eine Spiegelreflexkamera zu. Zunächst widmet sie sich der Landschaftsfotografie. Aufgrund vieler Reisen hat sie schnell das Bedürfnis nach einem handlicheren Kamera-Exemplar. Sie tauscht die Nikon gegen eine spiegellose Sony ein, „die liegt einfach besser in der Hand.“ Und die Fotos, die die 38-Jährige seitdem in vielfacher Anzahl macht, werden auch immer besser.

Als die Familie 2018 nach Stuttgart zog – ihr Mann wurde Co-Trainer des VfB – verschlang Mandy Cherundolo immer mehr Fotomagazine, besuchte Kurse bei Profis. Als der Zuspruch der Fotografen immer größer wurde, nahm die zweifache Mutter sich mit immer mehr Ernsthaftigkeit des Themas an: „Ich begann, mich noch mehr auf ganz vielen Feldern auszutoben.“ Im wahrsten Sinne: Nachts machte sie sich allein auf, platzierte sich auf Ackern, um Mond und Milchstraße zu fotografieren.

Bei ihrer Arbeit kann sie richtig abschalten

„Ich merkte außerdem, dass ich während des Fotografierens so ganz in meinem Element bin, richtig abschalten kann und nicht 85 andere Gedanken in meinem Kopf herumschwirren“, so die Fotografin. „Es war einfach schön, mein ganz eigenes Ding zu haben.“

Als 2015 plötzlich ihre Mutter (Töchterchen Bella war da gerade einmal zwölf Tage alt) und ihre geliebte Omi im vergangenen Jahr starben, stellte sich Cherundolo eine ganz existenzielle Fragen: „Wie will ich mein Leben weiter gestalten? Was will ich tun, das mich glücklich macht und zufrieden stellt?“ Die Antwort hatte sie zügig parat: „Ich will professionell fotografieren.“

Ihr wurde bewusst wie nie, „dass man für seine Träume losgehen muss und nicht ewig auf den richtigen Zeitpunkt warten sollte“. Nicht nur ihr Blick auf das Leben, sondern auch auf die Fotografie hat sich verändert: „Meine Bilder sind emotionaler und tiefer geworden.“ Mittlerweile ist Porträtfotografie ihr Steckenpferd, in ihrem Studio gehen Geschäftsleute, Künstler und Familien ein und aus. „Es kommen Leute, die einfach Lust auf andere Porträts haben.“

Großen Spaß hat sie, wenn Kinder vor ihr sitzen: „Manche sind anfangs ängstlich, aber ich gehe ganz spielerisch an die Sache heran“, erklärt sie. „Und manchmal schicke ich die Mamas einfach in die Küche. Die Kinder finden das meistens cool.“ Und die Fotografin findet es toll, wenn sie Menschen ein schönes Foto mitgeben kann, das für immer bleibt.

Auch Teresa Enke ließ sich von ihr fotografieren

Viele Hannoveraner, etwa Gastronom Sascha Casado (46), die DJs Aleksey (42) und Revil O. (46), sogar Teresa Enke (43) und selbstverständlich ihr eigener Mann Steve haben sich schon von der 38-Jährigen ablichten lassen. Die meisten Fotos postet Cherundolo auf ihrer Instagramseite.

Es gibt viel Zuspruch von Nutzern, und kürzlich ist das englische „Lensational Magazine“ auf ihre Arbeiten aufmerksam geworden. Für eine Ausgabe rund um Teenager verwendete das Heft eines ihrer Fotos, „ein wirklich schönes Gefühl, das anderen meine Interpretationen gefallen.“ Auf die Frage, wo sie ihre Bilder außerdem gerne wiederfinden würde, sagt sie: „In der ,Vogue’? Der ,Vanity Fair’ vielleicht?“ Sie lacht, die Augen strahlen: „Wenn man keine Träume, keine Visionen hat, dann macht der Alltag doch keinen Spaß.“ Wie wahr.

