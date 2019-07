Hannover

Mist, der Titel eines Liedes will ihm einfach nicht einfallen. Stavros Ioannou (48) plagt sich aber damit nicht lange herum. Er greift zu einer seiner Gitarren, spielt den Song an, singt den Text mit. Und zwar so gut, dass man meinen könnte, der Musik-Identifikationsdienst Shazam könnte das Stück zweifelsohne erkennen. Es ist „Tennessee Whiskey“ von Countrystar Chris Stapleton (41).

Zweifelsohne lässt sich sagen: Musik ist das Leben des 48-Jährigen. Er liebt sie, er lebt von ihr. Und andere profitieren von seinem Talent, Songs auf Papier zu bringen und eingängige Melodien zu kreieren. Neuester Streich: Der 48-Jährige hat mit Jens Eckhoff (44) und Bendix Amonat sechs Songs für den Kinofilm „Die drei !!!“ geschrieben, das Mädels-Pendant des Klassikers „Die drei ???“ läuft am 25. Juli in den Kinos an.

Laura Lato singt seinen Songs im Kinofilm

„Zwei Lieder singt Jürgen Vogel sogar selbst – und das gar nicht mal so schlecht“, erzählt Ioannou, der den Darsteller am vergangenen Sonntag bei der Premiere in Köln getroffen hat. Den Titelsong (und zwei weitere) performt übrigens Hannovers Musikhoffnung Laura Lato (24).

Gutes Team: Laura Lato mit Stavros Ioannou und Jens Eckhoff. Quelle: privat

Die Eltern von Stavros Ioannou setzten in ihr Kind seinerzeit eine ganz andere Hoffnung: „Ich sollte studieren, am liebsten Arzt werden“, erinnert sich der Produzent im Gespräch mit der NP. Doch ein Erlebnis, dass er als Zehnjähriger hatte, ließ den elterlichen Wunsch schon ganz früh zum Ding der Unmöglichkeit werden.

„Ich bekam eine Gitarre in die Hände. Eine echte Fender“, erzählt Ioannou und die dunklen Augen leuchten auch heute noch so, wie sie es damals im Kinderzimmer eines Freundes – es war die Gitarre dessen Bruders – getan haben dürften. „Ich konnte den A-Moll-Akkord sofort greifen. Es hat mich nie wieder losgelassen.“ Er bettelte seine Eltern an, ihm doch dieses eine Musikinstrument zu kaufen, „doch sie sagten: ,Lies Bücher’“.

Gitarre übte er sechs Stunden täglich

Also lieh er sich halt einfach eine, übte sechs, sieben Stunden täglich, viel Zeit investierte er in motorische Übungen. Vorwiegend war es Rockmusik, die ihn interessierte. Bei „I was made for lovin’ you“ von Kiss stand er als Erster auf der Tanzfläche. Die Bands Police, Van Halen, ja auch Künstler wie Elvis und sogar griechische Folklore liebt er. Hauptsache, man hört die Gitarre.

„Deswegen fand ich eine Zeit lang auch Depeche Mode echt doof, das hörte sich so nach Plastik an.“ Heute muss er darüber lachen, nennt sich in dieser Hinsicht „vielleicht etwas zu engstirnig. Ich weiß natürlich längst, dass man in meinem Job die Ohren immer offen halten muss.“ Der 48-Jährige grinst. „Aber wenn keine Gitarre vorkommt, ist es eben nicht ganz so schön.“

Mit Zucchero: Stavros Ioannou arbeitete auch für den italienischen Sänger. Quelle: privat

Und auch wenn er einige Jahre in einer Band spielte und durchaus davon träumte, „auf einer Bühne zu stehen, wo alle einen anhimmeln“, holte ihn die Realität auf den Boden der Tatsachen zurück – „wenn der Sänger nämlich mal wieder weg war, wurde es schwierig.“ Also dachte er sich Folgendes: „Wenn du Musik machen willst, musst du strategisch vorgehen.“ Was bedeutete, dass er sich vornahm, „mit Songwriting und Produzieren gleich mehrere Eisen im Feuer zu haben.“

Eine weise und nachhaltige Überlegung. Vor allem eine, die ihm vergleichsweise leichte Arbeit bereitet: „Mir gelingt es einfach, den Geschmack der Leute zu treffen, einen Song zu produzieren, den man mitsingen kann, der aber nicht beliebig ist.“ Das wissen Musiker wie Zucchero (63), Andrew Roachford (54), Maxi Priest (58) und die Prinzen – für sie hat Ioannou Songs geschrieben. Für internationale Stars wie Missy Elliott (48), Michael Bublé (43) und Bryan Adams (59) hat er Remixe hergestellt, oftmals mit Produzent Mousse T. (52), mit dem der Grieche nicht nur zusammen arbeitet, sondern auch befreundet ist.

Auf ihn springen „göttliche Funken“ über

„Ich habe einfach Glück, dass von irgendwoher jemand kommt und eine geile Idee hat“, beschreibt er die „göttlichen Funken“, die er nicht nur regelmäßig irgendwo sieht, sondern die auch regelmäßig auf ihn überspringen – und aus deren Zauber er mit nicht ganz geringem Anteil einen Hit schafft. So was nennt man wohl Win-win-Situation.

Das Beste: Trotz dieser steten Tätigkeit blitzt sein ganz persönliches Musikerdasein immer wieder mal hervor – man sieht es nur nicht, aber man hört es: Zum Beispiel, wenn man sich den Soundtrack des Kinofilms „Mann tut, was Mann kann“ mit Wotan Wilke Möhring (52), Jan Josef Liefers (54) und Fahri Yardim (38) in den Hauptrollen, anhört. Ioannou hat die 13 Songs auf dem Soundtrack – mit Mousse T. – produziert. „Zwei der Stücke singe ich selbst.“

Mal schauen, was aus dem Projekt „Monkey Bar Music“ wird, das hat der Musikexperte mit seinem Freund Ferry Ghods (51) aus der Taufe gehoben. Es ist ein eigenes Label („House mit Souleinflüssen“), auch ein Album soll kommen. Und das klingt dann wie? Ioannou: „Als wenn Tarantino die Musik als Soundtrack für seine Filme nutzen würde – passt!“ Wir sind gespannt. Sehr sogar.

Von Mirjana Cvjetkovic