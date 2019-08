Hannover

Worum geht es? Das Tai Chi Chuan der Familie Yang, das in der Schule von Michael Wille gelehrt wird, wurde vor über 200 Jahren durch den Großmeister Yang Lu-Chan begründet. Seitdem wird das Wissen an Familienmitglieder von Generation zu Generation bis zum heutigen Tage weiter gereicht. Die Lehrmethode ist persönlich und individuell. Sie berücksichtigt das Lernniveau sowie die körperlichen Fähigkeiten des einzelnen Schülers. Tai Chi will Elastizität und Ausgeglichenheit sowohl körperlich als auch emotional fördern. Es ist aufgegliedert in vier Säulen: Einzelübungen (Softening Exercises), Formen, Qi Gong und Partnerübungen.

Die Vorbereitung: Als Ausrüstung reichen bequeme, ruhig auch etwas weitere Kleidung und Turnschuhe. Sinnvoll ist, nicht aus der totalen Hektik heraus in die Stunde zu kommen, sondern sich die Zeit zu nehmen, erst einmal anzukommen und sich einzufinden.

Das Training: Die Tai-Chi-Schule von Michael Wille liegt in der Nähe der Lister Meile in einem Hinterhof. Schon während man das Gebäude betritt, wird man von einer großen Ruhe eingenommen, fast so, als streife man alle Geräusche des Tages ab. Kameradschaftlich und sehr persönlich geht es auch in der Schule zu. Man kennt sich, man mag sich, alle duzen sich. Die Teilnehmergruppe ist sehr gemischt, auch vom Alter her. Doch alle reden miteinander, tauschen noch Neuigkeiten aus, bevor man sich gemeinsam sammelt, im Kreis aufstellt, offiziell begrüßt und erst einmal den ganzen Körper mit leichten Übungen lockert.

Lernen durch Mitmachen

Anschließend führt der Kursleiter Michael Wille einen Bewegungsablauf vor, den wir alle mitmachen – so gut es geht und es unserem Level entspricht. Die einzelnen Bewegungen gehen fließend ineinander über, die Arme und Beine folgen einer festen Choreografie. Als Anfänger ist es nicht ganz leicht, dabei überhaupt mitzukommen, so bin ich zwar grob in den Bewegungen drin – aber zu erfassen, wann welcher Arm sich zu den Fußschritten wohin bewegen soll, ist gar nicht so leicht. „Ihr lernt durch Mitmachen“, ermutigt Wille Anfänger, „lasst Euch ein, jeder lernt in seinem Tempo.“ Softening Exercises heißt der Start in die Stunde, es sind Übungen, die geschmeidig machen. Danach ist erstmal eine Pause, alle trinken gemütlich zusammen Tee. „Auch in der Pause arbeitet der Körper weiter – sie dient dazu, das Gelernte zu verwurzeln.“

Neue Bewegung: Michael Wille erklärt Maike Jacobs die Figur „Hände kreisen“ und zeigt, welche Bewegung die rechte Hand aus führen soll. Quelle: Frank Wilde

Doch dann teilt sich die Gruppe in diejenigen, die als Anfänger die erste Bewegung des ersten Teils lernen und eine fortgeschrittene Gruppe, die bereits Bewegungen aus dem zweiten Teil üben. Langsam zeigt Michael Wille die Bewegung, die wir als Anfänger jetzt lernen sollen. Da die Beine bei diesem Teil ruhig stehen, können wir uns ganz auf die Armbewegungen konzentrieren. Jeder übt für sich und Wille geht von Schüler zu Schüler, erklärt, hilft und korrigiert. „So kann ich jeden dort abholen, wo er ist.“ Sehr schön sind die Bilder, die zu den Bewegungen passen: „Hebe die Hände hoch, als ob sie von Seidenfäden nach oben gezogen werden“, erzählt Wille. „Doch dann reißen die Fäden. Da kommt ein Ball auf dich zu, du stoppst den Ball, die Hände weichen zurück zur Brust, so dass die Ellenbogen einen Winkel bilden.“

Jeder übt in seinem Tempo: NP-Redakteurin Maike Jacobs ist auf dem Weg zum Bild „Abwehr mit links“ Quelle: Frank Wilde

Derweil lernt die zweite Gruppe die Bewegung „Den Tiger umarmen und zurück auf den Berg treiben“. Dabei ist ein sehr freundschaftliches Miteinander zu beobachten, man fragt, hilft sich gegenseitig, arbeitet zusammen an den Abläufen. Beim Tai Chi geht es nicht um schneller, stärker oder gar besser, sondern allein um die Bewegungsarbeit. Manche Kursteilnehmer versinken in völliger Konzentration, arbeiten für sich an ihren Schritten. „Wir sind die Anti-Stress-Schule“ erklärt Wille.

Schließlich kommt er zu den Teilnehmern und verdeutlicht noch einmal den Bewegungsablauf: „ Tai Chi ist eine Kampfkunst, mit dieser Bewegung wehrst du den Tiger ab“, erklärt er das Bild für die Teilnehmer.Schließlich ist die Stunde zu Ende. Wir verabschieden uns im Kreis, gela ssen tritt jeder aus der Schule hinaus, bereit für seine eigenen Wege.

NP-Interview: Der Körper bleibt geschmeidig

Die Inspiration kam früh: Michael Willes (49) Chorlehrer in der Schulzeit war begeisterter Anhänger von Tai Chi. Wille hat Musik studiert und fand in Tai Chi einen idealen Ausgleich. Ab 1996 lernte er als Privatschüler bei Tai-Chi-Lehrer Stephan Hagen in Hamburg, seit 2012 ist er Schüler von Jim Uglow in London. Außerdem reist er zu Seminaren nach Hongkong zu Sifu Yang Ma-Lee, einer direkten Nachfahrin des Begründers des Yang-Stils.

Was ist die Stilrichtung Tai Chi Chuan?

Tai Chi Chuan ist eine alte chinesische Bewegungskunst mit meditativem Charakter und philosophischem Hintergrund. Sie wurde ursprünglich als Kampfkunst und Selbstverteidigung von chinesischen Mönchen entwickelt.

Was lernt man?

Nach den Lockerungsübungen, den Softening Exercises, lernen die Schüler die Form. Die ist unterteilt in drei Teile, diese wiederum haben unterschiedlich viele Bewegungen, insgesamt sind es 37 Bewegungsbilder, durch Wiederholungen kommt man auf 124 Bewegungen. Die Ausübung der Form dauert etwa 20 Minuten, ein Schüler braucht ungefähr zwei Jahre, um den Ablauf zu erlernen. Außerdem gibt es Einzelübungen und Partnerübungen, Fortgeschrittene können auch Waffenformen erlernen.

Gibt es einen festen Rahmen?

Nach den Softening Exercises üben wir die Form, je nach Stand der Gruppe.

Kann man etwas falsch machen?

Ja, aber das korrigiere ich dann. Wenn man beispielsweise die Beinarbeit falsch macht, könnte es zu Gelenkproblemen kommen, zum Beispiel in den Knien. So achte ich sehr darauf, dass die Arbeit aus dem Oberschenkel kommt.

Welche Muskeln werden trainiert?

Grundsätzlich alle, auch wenn man das Gefühl hat, ausschließlich die Oberschenkel zu trainieren. Hier kann man durchaus – je nach Intensität des Trainings – auch Muskelkater bekommen.Warum gibt es in den Stunden keine Musik – nicht einmal im Hintergrund?Wir wollen uns ganz auf unsere Bewegungen konzentrieren, Musik würde nur nach außen zu sehr ablenken.

Wie oft sollte man trainieren?

Im Idealfall sollte man als Schüler jeden Tag trainieren. Aber in der Realität üben die meisten nur hier. Sie brauchen die Atmosphäre und Stimmung der Schule. Die Schüler zahlen einen Monatsbeitrag und können so oft kommen wie sie wollen.

Kann man sich mit Tai Chi allein denn körperlich fit halten?

Ja, so bleibt der Körper geschmeidig, innere Blockaden werden abgebaut, das Körpergefühl und die Wahrnehmung werden trainiert. Klar, wenn man nur einmal pro Woche trainiert, reicht es nicht. Aber ich halte mich beispielsweise ausschließlich mit Tai Chi fit. Wenn ich mal mit meinem Sohn Fußball spiele, dann halte ich durchaus noch mit den Jüngeren mit.

Der Check Für wen geeignet? Tai Chi ist ein Übungsprogramm, das sich sehr persönlich an dem Können des Teilnehmers orientiert. Von daher gibt es keine Beschränkungen. Oder wie Michael Wille sagt: „Jeder, der auch gehen kann, kann kommen!“ Was bringt das? Tai Chi ist die Kunst der gleichmäßigen fließenden und langsamen Bewegung. Dadurch entsteht ein Energiefluss, Körper, Geist und Seele werden ausgeglichener, die Übungen fördern die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit. Spaßfaktor: Tai Chi ist eher eine ruhige Sportart. Man geht gelöst aus der Stunde.Kalorienverbrauch: etwa 200 bis 280 Kalorien. Das Studio: Die Tai Chi- und Qi Gong-Schule Hannover (In der Steinriede 7) bietet Tai Chi- und Qi Gong-Kurse in der List. Es gibt Präventionskurse, die die Krankenkassen übernehmen. Mitglieder zahlen 50 Euro im Monat, eine Zehnerkarte kostet 150 Euro.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Fitness in Hannover:

Fitness in Hannover: Power-Pump für alle Muckis

Hannover: Fit mit der Kraft der Maoris

Dieses Pilates fordert alle Muskeln

Maikes Probestunde: Im Auge des Hurricanes

Dieses Power-Training hat es in sich

Von Maike Jacobs