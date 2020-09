Hannover

Herbstzeit ist Spielzeit: Lesen Sie, welche Brettspiele unser Experte empfiehlt. Es gibt Tipps für Strategen, für Kinder, für Spezialisten und Familien.

Für Strategen: „Small World of Warcraft “

Was ist das? Zivilisationen entstehen und vergehen. Im Weltenlauf sind sie nur Wimpernschläge. Man könnte ganz sentimental werden angesichts der Endlichkeit des Seins. Führen es einem allerdings seltsame Völkchen wie angelnde Orcs, seefahrende Zwerge oder bäurische Blutelfen vor Augen, wird das eine recht heitere Angelegenheit – so in „Small World of Warcraft“, das zwei bekannte Spielwelten miteinander verschränkt.

Wie spielt es sich? „Small World“ ist ein Klassiker unter den strategischen Brettspielen, ein bisschen wie „Risiko“ in Schlau. Völker breiten sich über Landschaften wie Wälder, Hügel und Sümpfe aus, und das tun sie einfach, indem sie Plättchen hineinlegen. Zwei müssen es mindestens sein; befinden sich dort Konkurrenten oder andere Hindernisse, umso mehr. Irgendwann haben sie sich so weit ausgebreitet und ausgedünnt, dass sie zur leichten Beute werden und zum Untergang verdammt sind. Dann wechselt der Spieler zur nächsten Rasse. „Sic transit gloria mundi“ – so geht der Ruhm der (kleinen) Welt – würden lateinische Goblins wohl sagen.

„Small World of Warcraft“. Quelle: Hersteller

Aber lateinische Goblins gibt es nicht, weder im originalen „Small World“ noch in dieser „ World of Warcraft“-Variante, die sich der Figuren des bekannten Online-Rollenspiels (siehe Info) bedient. Das Raffinierte an dem Spiel von Philippe Keyaerts ist, dass man es nicht nur mit 15 verschiedenen Völkern mit jeweils eigenen Sonderregeln zu tun hat, sondern dass diese auch immer neue Spezialfähigkeiten zugelost bekommen. Deren Stärken zu erkennen und schnellstmöglich in Siegpunkte umzusetzen, ist die Herausforderung. Denn nach zwei oder drei Runden (von insgesamt acht) lohnt sich schon ein Wechsel zur nächsten Kombination.

„Small World“ erschien erstmals im Jahr 2009; es basiert auf einem älteren Spiel des Autoren Philippe Keyaerts, „ Vinci“ (von 1999). Obwohl es nie mit einem der ganz großen Branchenpreise bedacht wurde, hat es sich zu einem vielfach erweiterten Klassiker entwickelt. Blizzards „ World of Warcraft“ von 2005 hält seit 2009 den Guinness-Weltrekord für das beliebteste Multiplayer-Online-Rollenspiel. Hier gehen die Spieler als Angehörige unterschiedlicher fantastischer Rassen in der Welt Azeroth auf Abenteuerjagd.

Wie spielt es sich? „Small World of Warcraft“ ist wie eine Art Best-of des Originalspiels und seiner Erweiterungen. Mit seinen variablen Insel-Spielplänen und einer sehr soliden Auswahl an Völkern und Fähigkeiten ist es auch für Menschen interessant, die sich in der Online-Welt von Azeroth nicht auskennen. Fans von „ Warcraft“ freuen sich dafür über die Team-Variante: In ihr wird der große Konflikt zwischen Allianz und Horde nachvollzogen.

Philippe Keyaerts: „Small World of Warcraft“. Days of Wonder, für zwei bis fünf Spielende ab zehn Jahren, etwa 55 Euro.

Für Kinder: „Kugelgeister“

„Kugelgeister“. Quelle: Hersteller

Was ist das? Der französische Autor Roberto Fraga mag Laufspiele. Und er mag es, sie in den dreidimensionalen Raum zu versetzen. Bei „Spinderella“, seinem Kinderspiel des Jahres 2015, stürzte sich eine drollige Spinne auf flitzende Ameisen. Bei „Kugelgeister“ nun laufen sehr sympathische Gruselgestalten eine Ruine hinauf.

Wie spielt es sich? Im Schachtelboden entsteht die Ruine, als üppiger in die Höhe strebender Bau, schön stabil, stattlich und auch nach mehrmaligem Auf- und Abbau ohne größere Abnutzungsspuren. Seitlich verlaufen Brüstungen für den Weg nach oben: Bis auf den Turm geht es – doch der hat einen Dreh. Denn als Würfelergebnisse sieht Fraga eben nicht nur Werte von 1 bis 3 vor (die zeigen, wie viele Felder sich der Geist des Spieler bewegen darf), sondern auch je eine 1 und eine 2 mit einem Pfeilsymbol drumherum.

Wenn das erscheint, wird die Turmspitze gedreht, und aus einer der Öffnungen fällt eine Kugel, die die Ruine hinab rollt, ohne dass man hätte vorhersagen können, wo genau sie erscheint. Da besteht akute Absturzgefahr für die Geister, die danach weiter unten neu anfangen müssen. Für Spieler, die es nicht so riskant mögen, gibt es neben einem gefährlichen Weg immer auch eine sichere Alternative – die ist aber länger. Und weil Nummer sicher auf Dauer langweilig wird, gibt es noch ein Würfelergebnis: den Geist. Dann bewegt man die Figur eines Mitspielers – natürlich gerne in riskante Gefilde.

Was taugt es? Roberto Fraga ist mit „Kugelgeister“ ein lustiges Laufspiel gelungen, das der Zielgruppe viel Spaß bereitet. Für Ältere nutzt sich das schneller ab.

Roberto Fraga: „Kugelgeister“. Drei Magier, für zwei bis vier Spielende ab fünf Jahren, Kosten: etwa 39 Euro.

Für Spezialisten: „So nicht, Schurke!“

„So nicht, Schurke!“ Quelle: Hersteller

Was ist das? Vom Kinderzimmer ins Reich der Fantasie ist es nur ein winzig kleiner Schritt. „So nicht, Schurke!“ macht sich das zunutze: Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, das sich an Kinder ab fünf Jahren und deren Familien richtet. Ein überfälliger Schritt, sind Kinder doch die Meister des So-tun-als-ob.

Wie spielt es sich? Schauplatz ist die Welt Fabula. Viele Abenteuer warten dort: „Im Schrank“ (Märchen), „Aus dem Fenster“ (Science Fiction), „Hinter dem Bücherregal“ (Superhelden und Spione“) und „Unter dem Bett“ (Grusel). Fantasy-Rollenspiele sind immer kollektives Erzählen. Ein Leiter führt durch eine Geschichte. Die Spieler verkörpern die Hauptpersonen und greifen – nur durch Wort und Fantasie – ins Geschehen ein. Bei Klassikern des Genres wie „Dungeons & Dragons“ und „Das Schwarze Auge“ ist das eine sehr regelintensive Angelegenheit.

„So nicht, Schurke!“ reduziert den Aufwand auf ein Minimum, lässt dadurch den Ideen der Spieler viel Raum und bedient ziemlich gut den Humor seines Zielpublikums. Man muss dazu nur mal eine Spionin im Prinzessinnenkleid erleben, die eine Spaßbremse mit Häschenbomben besiegte.

Was taugt es? „So nicht, Schurke!“ ist ein ideenreicher Baukasten der Fantasie. Das Problem ist die eingeschränkte Zielgruppe: So heiter Regeln und Abenteuer auch beschrieben sind, bedarf es großer elterlicher Leidenschaft fürs Rollenspiel, um sich auf 108 Seiten Anleitung einzulassen.

Shanna Germain, Monte Cook: „So nicht, Schurke!“. Pegasus/Uhrwerk, für zwei bis fünf Spielende ab fünf Jahren, etwa 30 Euro.

Für alle: „Zen Garden“

„Zen Garden“ Quelle: Hersteller

Was ist das? Der Kaiser beliebt zu entspannen. Sein Leben sei so stressig. So gelüstet es ihm nach einem Ort der Ruhe, Muße und Schönheit. Er hat ja gut reden. Die Arbeit haben nämlich die Spieler: Sie müssen sich in dem Legespiel „Zen Garden“ den immer neuen royalen Wünschen beugen.

Wie spielt es sich? „Zen Garden“ kommt sehr stimmungsvoll illustriert und mit passenden Holzmarkern daher – ansonsten auf den ersten Eindruck spielerisch ziemlich altbacken. Es gibt halt ein Geländetableau (dieses umfasst vier mal vier Felder) und Geländeplättchen, die man darauf verteilen muss. Diese Plättchen zeigen immer eine von sechs Landschaftarten, eine von vier Weg-Vierteln und eines von fünf Dekoren. Eine Runde besteht darin, ein Plättchen aus der allgemeinen Auslage zu nehmen, die Kosten (null bis zwei Münzen) zu bezahlen und es auf sein Plateau zu legen, immer hübsch angrenzend zu bereits liegenden Plättchen.

Nach 16 Runden ist die Partie vorbei, und der Kaiser begutachtet die Werke. Heißt: Wir zählen Siegpunkte ab. Und da wird es interessant. Woran die Majestät Freude hat, ändert sich nämlich von Partie zu Partie. Wege selber Art, die sich schließen, mag er immer, ebenso möglichst viele Dekore einer Art. Aber ansonsten: Mal sind ihm Kiesel besonders lieb, dann hölzerne Wege oder möglichst viele Buddha-Statuen. Vier kaiserliche Wünsche – und damit Möglichkeiten zu punkten – gibt es schon in der Grundversion. Aber „Zen Garden“ enthält noch vier weitere Levels mit weiteren Extrawürsten für Ihre Majestät. Und so trägt irgendwann jede kleine Entscheidung Bedeutung.

Was taugt es? Die große Stärke von „Zen Garden“ ist seine Zugänglichkeit: Es ist in keiner Minute erklärt. Die große Varianz erweist sich auf Dauer nicht unbedingt als Vorteil. Wer alles bedenken möchte, kommt ins Grübeln, was die Spieldauer deutlich verlängert. Oder man legt achselzuckend nur noch, was einem selbst gefällt – hübscher als die Erfüllung der kaiserlichen Schrullen ist das allemal. Oder man greift zum thematisch ähnlichen Legespiel „Miyabi“ – das ist einen Tick raffinierter.

Mike Georgiou: „Zen Garden“. Queen Games, für zwei bis vier Spielende ab acht Jahren, etwa 42 Euro.

Von Stefan Gohlisch