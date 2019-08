Hannover

Ein wenig ist er so etwas wie der Geheimclub Hannovers, obwohl es ihn schon seit 20 Jahren gibt und er mit seinem karitativen Engagement schon viel Gutes getan hat: der Luisenclub zu Hannover. Heute feiert er sein Jubiläum mit einer großen Charity-Sommerparty mit 400 Gästen im Gartensaal am Maschpark.

„Wir sind eigentlich gar nicht die Typen fürs Rampenlicht “, begründet Nils Meyer (53), einer der Männer, die den Club vor 20 Jahren gegründet haben, die Zurückhaltung gegenüber der Öffentlichkeit. „Wir haben uns bisher lieber im Verborgenen engagiert. Aber jetzt haben wir eine Größe erreicht, wo es unseren Vorhaben hilft, wenn wir bekannter werden – und das hat Vorrang.“ Dabei haben die 20 Mitglieder besonders die Sponsoren im Auge – der Verein lebt davon, dass Menschen von seinen Ideen so begeistert sind, dass sie sie finanziell oder in Form von Sachspenden unterstützen.

Hauptgewinn: Hanns-Werner Staude mit Kerstin und Klaus Scharf. Der GTU-Chef hat die Vespa für die Tombola gespendet. Quelle: Wallmüller

So hat der Luisenclub rund 30.000 Euro im vergangenen Jahr gesammelt, um damit Projekte zu unterstützen, die Kindern in Hannover helfen. Allein 15.000 Euro spendeten die Männer an das „Brückenteam“, einen Verein für krebskranke Kinder. „Unsere Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich mit. Keiner nimmt Geld für sein Engagement – auch die Auslagen bei unseren Treffen oder den Eintritt zur unserer Sommerparty zahlt jeder selbst“, betont Schatzmeister Mirco Girteit (37), im Berufsleben vermittelt er Baufinanzierungen.

Hilfe für Kinder steht im Vordergrund

Das karitative Engagement stand schon bei der Gründung im Jahr 1999 im Vordergrund: „Wir waren jung, wild und wunderbar“, sagt Meyer, der mit Fliesen-Meyer ein deutschlandweit bekanntes Fliesengeschäft führt, und lacht. „Wir waren miteinander befreundet und wollten uns über die üblichen Stammtischtreffen hinaus engagieren, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten“, erklärt er. Peter-Valentin Klein (59), ebenfalls eines der sieben Gründungsmitglieder und heute Ehrenvorsitzender, ergänzt: „Wir hatten alle gerade Familien gegründet oder wollten es – von daher kamen wir schnell auf die Idee, uns für Kinder einzusetzen.“

Große Autoliebhaber: Bentley- und Maserati-Autohauschef Marcus Kahler (links) und Immobilienmann Jörg Henschel. Quelle: Wallmüller

Dieses Jahr hilft der Luisenclub mit seiner Hauptspende dem Projekt „Sporttherapie für krebskranke Kinder“ an der MHH. Da Krankenkassen die Kosten hierfür nicht übernehmen, ist das Projekt rein auf Spenden angewiesen. Wer unterstützt wird, das beschließen die Mitglieder bei ihren Treffen. „Wir überreichen nicht nur die Spende, sondern schauen uns die Projekte auch an und bleiben meist auch in Kontakt“, erzählt Johannes Krüger (35), Chef einer Vertriebsagentur, der im Verein für die Öffentlichkeit zuständig ist. Begeistert spricht er von all den Hilfsprojekten – darunter „Handball kennt kein Handicap“, die „ DLRG Jugendhilfe“, der Reittheraphieverein „Glücksmomente“ oder „Domiziel“, das Projekt, dass sich um Jugendliche kümmert, die am Rande der Gesellschaft stehen.

Namenspatronin ist Viktoria Luise Prinzessin von Preußen

Mit ihrem Engagement sehen sich die Unternehmer ganz im Sinne ihrer Namenspatronin Victoria Luise Prinzessin von Preußen († 88), die selbst reges soziales Engagement gezeigt hatte. „Bei der Gründung saßen wir im Hotel Luisenhof. Hans-Alfred Terner, der damals sein Modegeschäft in der Luisenstraße hatte, stellte auch die Postadresse zur Verfügung – das passte“, erzählt Meyer und fügt stolz hinzu: „Wir haben uns extra von Prinz Ernst Augst von Hannover die Erlaubnis eingeholt, den Namen verwenden zu dürfen.“

Gern gesehene Gäste: Hotelier und Immobilienmann Alex Schreiber mit Frau Svenja und Sohn Leonard (17). Quelle: Wallmüller

Der Luisenclub ist ein reiner Männerclub. Neumitglieder werden nur auf Vorschlag durch Mitglieder aufgenommen. Insgesamt ist die Zahl aber auf 20 Männer begrenzt – dazu gehören Moderator Hinnerk Baumgarten (51), Jörg Henschel von Henschel Immobilien, Architekt Stephan Guder, Hanns Werner Staude (58), FDP-Mann Jörg Bode (48) und Rudolf Sander, Chef von Horstmann & Sander.

„Wir wollen nicht zu groß werden, damit dieser Freundschaftscharakter erhalten bleibt“, sagt Meyer. So treffen sich die 20 Freunde regelmäßig, mal abends in wechselnden Lokalitäten, oder sie wandern, fahren mit ihren Mountainbikes oder unternehmen etwas.

Luisenclub: Freunde feiern mit Freunden

Auch die Eintrittskarten für die Sommerparty (111 Euro) werden nur an Freunde der Mitglieder verkauft – so feiert man unter Freunden mit Freunden und hofft auf viele Spenden. Hauptgewinn der Tombola in diesem Jahr ist eine Elektro-Vespa – gespendet vom neuesten Vereinsmitglied Klaus Scharf, Geschäftsleiter der GTU Ingenieurgesellschaft. Damit dürfte er sich gleich angemessen in den Luisenclub eingeführt haben ...

Von Maike Jacobs