Hannover

Es ist heiß in der Stadt! NP-Volontärin Josina Kelz (Text) und Christian Behrens (Fotos) haben sich die Sommer-Outfits der Hannoveraner angeschaut – und sie nach ihren Lieblingsteilen der Saison gefragt.

Doris (79): „Schade, dass sich Hosen bei Frauen so durchgesetzt haben“

Doris Brand Quelle: Christian Behrens

Da mag jemand Rot! „Das ist eine weibliche Farbe – und mir ist es wichtig, mich weiblich zu kleiden“, sagt Doris Brand (79). Sie trägt rote Schuhe (Gisy, 130 Euro), eine rote Tasche ( Galeria Kaufhof, 75 Euro), eine rote Sonnenbrille (Becker und Flöge, 1000 Euro, mit Spezialgläsern) und roten Schmuck.

Dazu passt das figurbetonte Wickelkleid mit floralem Muster, in dem ihre Lieblingsfarbe immer wieder auftaucht. „Ich trage fast immer Kleider. Schade, dass sich Hosen bei Frauen so durchgesetzt haben“, findet die Rentnerin, die sehr auf ihr äußeres Erscheinungsbild achtet.

Doris Brands Lieblingsteil Quelle: Christian Behrens

Sogar Brands Nägel sind perfekt manikürt. „Was bleibt einem im Alter denn auch sonst noch, als etwas aus sich zu machen?“, sagt sie scherzhaft. „Ich bekomme oft Komplimente auf der Straße.“ Darüber freue sie sich immer, denn „den Männern zuhause geht sowas ja nicht über die Lippen.“

Brands Lieblingsteil ist übrigens der Ring. „Der ist für meine plumpe Hand geeignet, weil er so groß ist“, sagt die 79-Jährige und lacht.

Drei Fragen, drei Antworten Was ist Ihr Must-have der Saison? Ehrlich gesagt richte ich mich nicht nach Trends. Aber Kleider sind für Frauen im Sommer meiner Meinung nach die beste Wahl. Welchen Trend dieser Saison finden Sie schrecklich? Jeder muss selber entscheiden, was er tragen möchte, jeder hat einen Spiegel zuhause. Wobei ich mich bei manchen Leuten frage, ob sie ihn vielleicht abgehängt haben (lacht). Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten? In der Galerie Luise bei Sönksen. Da bekommt man vor allem tolle Kleider.

Jasper (19): „Ich überlege oft wochenlang, was ich anziehen soll“

Jasper Warmund Quelle: Christian Behrens

„Ich sehe für meine Verhältnisse heute ziemlich langweilig aus“, sagt Jasper Warmund (19) als wir ihn am Kröpcke ansprechen. „Ich wollte heute eigentlich nicht gesehen werden.“ Hat schon mal nicht geklappt! Der Berliner, der nur zu Besuch in Hannover ist, kombiniert dunkle Chucks und graues T-Shirt mit einer lässig gestreiften Schlafanzughose (Asos, 25 Euro). „Aber das sieht ja keiner, dass es eigentlich ein Pyjama ist“, sagt Warmund und lacht.

Der 19-Jährige hat ein Händchen für Mode, hat dieses Talent auch zu seinem Beruf gemacht: Aktuell ist er in der Ausbildung zum Einzelhandels-Kaufmann bei Galeria Kaufhof, danach möchte er gerne in den Einkauf. Mode beschäftigt ihn also viele Stunden am Tag. „Ich überlege mir jeden Morgen genau, was ich anziehen möchte. Und manchmal mache ich mir wochenlang Gedanken, was ich zu einem bestimmten Anlass anziehe“, erzählt er. Für den Christopher Street Day in London fahndete er vier Wochen nach dem „perfekten Outfit.“

Jasper Warmunds Lieblingsteil Quelle: Christian Behrens

Sein Lieblingsstück ist übrigens die Lederjacke von Zara (99,95 Euro), die er auch beim Hannover-Besuch bei über 30 Grad dabei hat. „Die habe ich einem Freund nachgekauft. Wenn wir uns sehen, tragen wir sie beide. Und wenn wir uns nicht sehen, erinnert sie mich an ihn.“

Natalie (38): „Das Kleid sollte eigentlich mein Geheimnis bleiben“

Natalie Quelle: Christian Behrens

Als wir Natalie (38) auf ihr hübsches weißes Sommerkleid ansprechen und sie fragen, wo sie es gekauft hat, sagt sie: „Das sollte eigentlich mein Geheimnis bleiben.“ Sie trägt das Kleid an diesem heißen Sommertag zum ersten Mal, hatte es erst vor ein paar Tagen bei Reserved entdeckt und für 39,99 Euro gekauft. „Na toll, jetzt wissen es alle und laufen dahin, um es sich auch zu besorgen“, sagt sie und lacht.

Natalie trägt oft Kleider – „das ist damenhaft.“ Da sie in ihrem Marketing-Job Uniform trage, versuche sie sich im Alltag so weiblich wie möglich zu kleiden. Zu ihren geliebten Kleidern kombiniert sie gerne persönliche Stücke. Ihre Tasche beispielsweise haben ihr ihre Eltern aus dem Marokko-Urlaub mitgebracht. Und auch die Uhr hat sie von ihrem Vater geschenkt bekommen. „Das Interesse an Mode habe ich von meinen Eltern geerbt. Die kleiden sich noch immer sehr gut.“

Natalies Lieblingsteil Quelle: Christian Behrens

Doch ihre Lieblingsteile hat sie sich selber gekauft: die blau-weiß gestreiften, spitzen Pumps. „Und dabei sind sie nur von Deichmann und waren sehr günstig.“

Drei Fragen, drei Antworten Was ist Ihr Must-have der Saison? Luftige Kleidung, Stoffe aus Leinen – und für die Damen Blümchenmuster. Welchen Trend dieser Saison finden Sie schrecklich? Einen Trend, der sich meiner Meinung nach schon viel zu lange hält: zerrissene Jeans. Ich finde sie furchtbar! Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten? Zu Peek und Cloppenburg im Kröpcke-Center gehe ich immer wieder gerne. Aber jetzt habe ich Reserved für mich entdeckt, wo ich auch mein Kleid gekauft habe.

Lennart (19): „ Badeschuhe federn besser als Sandalen“

Lennart Denneke Quelle: Christian Behrens

Hellblaue Badeschuhe, grün-rosa gepunktete Socken, Sporthose, Blumenhemd, Hut und Jutebeutel. Lennart Denneke (19) fällt mit seinem Outfit auf. Doch er sagt: „Das ist eigentlich nicht extravagant, sondern eher praktisch“, so der Philosophie-Student. „Ich hatte keine Lust, die Socken auszuziehen“, erklärt er die seltsame Kombination und schmunzelt. Warum Badeschuhe? „ Flip-Flops und Sandalen federn mir zu wenig.“ Das Hemd sei nicht gerade ein Lieblingsteil, aber schön luftig. Und den praktischen Jutebeutel mit Aufdruck des hannoverschen Schauspielhauses habe er von seiner Mutter geschenkt bekommen. „Weil ich gerne ins Theater gehe.“

Doch auch wenn Denneke betont, dass das Outfit eher zufällig zusammen gewürfelt sei, weiß er, dass er auf andere manchmal extravagant wirkt. „Vor allem wenn ich meinen uralten langen blauen Mantel trage – der sieht aus wie ein Nachthimmel.“ Seine Freunde seien seine Looks gewohnt – er bekomme durchaus Komplimente für den selbstbewussten Kleidungsstil.

Lennart Dennekes Lieblingsteil Quelle: Christian Behrens

Den Hut hat Denneke übrigens beim „British Weekend“ auf Rittergut Remeringhausen (bei Stadthagen) für 30 Euro gekauft. Die Badeschuhe hat er bei Amazon für acht Euro bestellt. Und das Hemd ist aus einem Vintageladen und hat etwa 20 Euro gekostet.

Drei Fragen, drei Antworten Was ist Ihr Must-have der Saison? Ich bin aktuell auf der Suche nach einem „Bucket Hat“, also einer Art Fischermütze, finde aber keinen. Scheint nicht mehr im Trend zu sein. Der wäre jedenfalls sehr praktisch im Sommer, da er viel Schatten spendet. Welchen Trend dieser Saison finden Sie schrecklich? Zerrissene Jeans finde ich schon lange schrecklich. Ich würde niemand Geld für etwas bezahlen, das schon beim Kauf kaputt ist. Wo shoppen Sie in Hannover am liebsten? In der Nordstadt gibt es einen Second-Hand-Laden namens „Elfie und Ignaz“. Der ist nicht so teuer wie andere Vintage-Läden, hat auch verrückte Sachen – und die Menschen dort sind nett!

Von Josina Kelz