Vanessa Münstermann hat Ja gesagt

Hannover

Ein Traum aus cremefarbener Spitze, dazu ein Schleier im hochgesteckten dunklen Haar – und ein Lächeln, das so strahlte, dass kaum noch Blicke auf die Narben im Gesicht und am Hals fielen. Säureopfer Vanessa Münstermann hat am Sonnabend Ja gesagt: Sie heiratete ihre Jugendliebe Paul.

Die ganz große Feier durfte es nicht sein. Ihr Ex-Freund Daniel, der Vanessa Münstermann vor gut dreieinhalb Jahren bei einem Säureattentat beinahe getötet hatte und zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, sinnt auf Rache. Angeblich soll er in der Justizvollzugsanstalt einen Mordauftrag erteilt haben. 20.000 Euro sollte derjenige bekommen, der Münstermann tötet.

Der Ort der Trauung bleibt deshalb aus Schutz für die 30-Jährige ein Geheimnis – wie auch der Nachname ihres Mannes. Bereits mit 13 Jahren hatte Vannessa Münstermann Paul kennengelernt. Erste Liebe, erster Kuss – zwei Jahre waren die beiden in der Schule ein Paar.

Dann die Trennung. Beide verloren sich aus den Augen, fanden erst nach dem Anschlag wieder zusammen. Seit 16 Monaten haben sie eine Tochter. Das Mädchen saß bei der Trauung auf dem Schoß des Papa, daneben als Trauzeugin Vanessas Münstermanns hochschwangere Schwester Melanie.

Höhen und Tiefen

Sogar die Standesbeamtin brach in Tränen aus, als sie mit Blick auf die Braut darüber sprach, dass das Leben nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen hat. „Ihr hättet wohl nicht wieder zusammengefunden, wenn es die dunklen Stunden in Vanessas Leben nicht gegeben hätte“, sagte sie. „Lebenswege verlaufen nicht immer gerade, man schaut auch mal in Abgründe. Wer weiß das besser als ihr beide.“

Trotz der Narben, trotz des Sterns, der anstelle des linken Auges (fast erblindet durch die Säure, Auslöser unvorstellbarer Schmerzen und dann entfernt) funkelt – Vanessa Münstermann war eine bildhübsche Braut. Ihr Mann Paul, die Familie und alle Gäste mussten schlucken, als Hochzeitssängerin Jennifer Hanke das Lied „Wie schön Du bist“ von Sarah Connor anstimmte. Die Textzeile „Doch wenn du lachst, kann ich es sehen, Ich seh' dich, mit all deinen Farben und deinen Narben“ passte perfekt.

„Es war eine kleine aber feine Hochzeit, sicherlich einer der emotionalsten Tage für uns alle“, sagte Vanessa nach der Trauung. Ihr Vater Martin konnte es kaum glauben. „Vor etwas mehr als dreieinhalb Jahren war sie fast tot, und nun stehen wir alle hier und feiern.“

Von Vera König