So sehen junge Hannover-Designer die Modezukunft

Die „Fashion Show“ am 14. März stand unter keinem guten Stern: Als Teil ihrer Prüfung mussten die Absolventen der Modeschule Fahmoda ihre Entwürfe im Rahmen einer professionellen Modeschau auf dem Laufsteg präsentiere – nicht nur die präsentierten Kleider, sondern auch Arbeit unter Zeitdruck, Umsetzung und Inszenierung der Modelle flossen in die Endnote ein. Das Coronavirus hatte da schon die Stadt in seinen Bann gelegt. Die Fahmoda-Show ging über die Bühne, die Verantwortlichen mussten aber Kritik einstecken, weil zu viele Zuschauer, zu nah beieinander saßen.

Zu sehen gab es spektakuläre und elegante Visionen der Mode der Zukunft. Stoffe, Farben, Inspirationen – die Kollektionen boten eine große Bandbreite. Die NP stellt die interessantesten Entwürfe der Fahmoda-Absolventen vor.

Stina Peters ’ Ästhetik der Arbeitskleidung

Baustellen. Viele empfinden sie als störend. Stina Peters (21) fotografiert und dokumentiert sie seit zwei Jahren. „Es sind Orte von Neuerschaffung und Veränderung“. Aus diesem Faible wuchs ihre Idee für die Männerkollektion „Beton“, inspiriert von Arbeitsbekleidung und von Farbgegensätzen, die man auf Baustellen findet – aufgebrochene Steine, Schmutz und Dreck, blinkende Lampen. „Es ist die Ästhetisierung von Arbeitsbekleidung“. Entstanden sind Daunenjacken, auf deren Rücken wie gestempelt das Wort Beton prangt, Schals und Brillenbänder mit Gliedketten wie Absperrbänder. Orangefarbene Westen mit Reflektoren standen Pate für Manschetten an Kastenjacken.

Ahmet Cerit bekommt Preis für „Innovation & Kreativität“

Ahmet Cerit hat für seine Kollektion „Kemet“ (fruchtbarer Boden) in der Archäologie Inspiration gesucht – die Gewänder eine Nofretete, die Farben einer Kleopatra. Doch Cerit hat die Opulenz vergangener Herrscher minimalistisch interpretiert. Weiß, helles Mint und Safran sind seine Farben. Kleider aus Wollstoffen in A-Linie werden über Blusen aus Seide mit Hemdkragen und zu Sneakern getragen, hellblaue Mäntel zu weißen Shorts und weißen Stiefeletten (einer der Trends dieses Sommers). Cerit spielt mit Bändern, verwendet Leinen – „eine Reminiszenz an die Mumien“. Die Fahmoda-Jury verlieh ihm den Preis für „Innovation & Kreativität“.

Victoria Seide macht Outdoor-Kleidung stylish

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Victoria-Valerie Seide für ihre Kollektion „The Highland Way“. Die Studentin ließ sich vom „Back to the Roots“-Trend und dem Wunsch nach Flucht aus dem Alltagsleben leiten. Zehn Tages Roadtrip nach Schottland haben ihr dabei geholfen. „Die Schotten sind einfach so entspannt“. Mitgebracht hat sie funktionelle Stoffe und Schnitte gepaart mit hochwertigen Naturmaterialien wie Seide und Wolle. Ihr Antrieb war es, Kleidung zu erschaffen, die sich auf Wanderungen und Ausflügen den Bedürfnissen anpasst. Einen längeren Mantel kann man hinten hochklappen und als Weste tragen, zwei Kleidungsstücke in sich verpacken und als Rucksack verwenden. Eine andere Jacke kann man zu einem Mantel verlängern. Gefüttert sind die Wunderwerke mit Carbonfaser – einer der leichtesten, die es gibt. Seide nimmt einen Trend auf: Qualitativ hochwertige Outdoormode darf heute nicht nur funktional, sondern auch stylish sein.

Marine Finke geht auf Reisen im Orient Express

Auch eine Reise wert sind die Entwürfe von Marine Finke: „Voyage WL“ hat sie an Eleganz und Ästhetik der Kleidung in Luxuszügen der 20er Jahre angelehnt. Inspiration dafür waren auch die zahlreichen Zugreisen ihrer Großmutter. Herausgekommen sind bodenlange, leicht transparente schwarze Kleider kombiniert mit Strohhüten, aus Leder geflochtene Minikleider über einem Rollkragentop aus himmelblauer Seide, eine Seidenhose mit Mustern, die an Ornamente im Orient Express erinnern. Marine Finkes Zug ist längst noch nicht abgefahren. Er fährt gerade erst los.

Gina Ewert surft auf der Modewelle

Das Maximum aus jeder Welle rausholen – das ist die Leidenschaft eines jeden Surfers. Was bedeutet das für die Mode? Aus ethischer und gesellschaftlicher Verantwortung heraus, den Sprung auf eine neue Welle wagen, gegen den Strom der Konsum-Gesellschaft schwimmenFür Ihre Kollektion „Pointbreak“ wurde Gina Ewert von dem jungen Start-up Ayessis angesprochen, ob sie nicht Lust auf eine Kooperation mit dem Kite-und Surfwear-Label hätte. Obwohl die 22-Jährige selbst gar nicht surft. „Aber ich wollte gern Sportbekleidung machen für meine Abschlussarbeit und so hat es sich angeboten, in diese Sportrichtung einzutauchen.“

Herausgekommen ist eine wunderbare Swimwear- und Surfkollektion, die aus recyceltem Plastik und Naturkautschuk hergestellt wird. Wie man sich das vorstellen kann? „Das alte Plastik wird klein geschreddert und zu Pellets verarbeitet, die kann man wieder zusammenschweißen und zu unterschiedlichen Produkten weiterverarbeiten – in diesem Fall zu einer Faser“, so Gina Ewert. 16 Outfits gehören zu ihrer Kollektion. Die meisten bestehen aus Hose und Oberteil, es sind aber auch Badeanzüge, Trainingsanzüge mit Neoprenkorsagen dabei, außerdem kuschelige Frotteeteile, die man nach dem Surfen überwerfen kann. Ein Blickfang auf dem Laufsteg ist ein 80er-Jahre-Overall: Er schimmernd wie Licht, das sich auf der Wasseroberfläche bricht.

Auf vielen Entwürfen sieht man Ewerts Signature-Print: schäumende Brandung auf smaragdgrünem Wasser. Dieser Gedanke steckt hinter der Kollektion der Fahmoda-Absolventin: „Dem Ozean seine Schönheit zurückgeben.“

Lara Güner zitiert Dada-Künstler Schwitters

„Rakete rinnzekete bde bö fö“ – so klang die Ursonate des Künstlers Kurt Schwitters, diese typische Wortspielerei spiegelt die Lebensphilosophie des berühmten Dadaisten wider. Fahmoda-Absolventin Lara Güner zeigt in ihren Abschlussarbeiten Material- und Mustermix und sehr hochwertige Stoffe. Ihre Kollektion „DIE DADA“ ist bunt und laut und ein bisschen eigen – genau wie die Dadaisten in ihrer Zeit.

Für ihr Thema hat Lara Güner die Vielfältigkeit der verwendeten Materialien ausgekostet: Wie die Dadaisten in ihrer Kunst hat sie geprüft, was man alles mit einem Material machen kann, um gegen den Kommerz zu arbeiten – erneut eine Parallele zur Dada-Inspirationsquelle. Wie sie das macht? In Güners Modellen wird Wolle nicht nur gestrickt, sondern auch geknüpft oder durch ein anderes Material gewebt. Übergroße Pom-Poms aus Wolle verwendet sie auf Hüten und Mützen. Auffällig: Dreiecke oder Rechtecke werden in vielen Teilen angedeutet – auch Schwitters ließ in seinen Bildern und Bauten immer wieder Linien spitz zusammen laufen. Einen Pulli hat die Studentin eng an ein Schwitters-Bild angelehnt: „Dafür habe ich Webformen und Bewegungen seiner Bilder aufgegriffen – alles geht aufeinander zu“, erklärt Güner. „Man erkennt den Dadaismus – hoffentlich“.

Akustisches Schmankerl bei der Präsentation der Abschlussarbeiten bei der großen Modenschau in der Orangerie Herrenhausen vor zwei Wochen: Auf dem Laufsteg erklang Kurt Schwitters’ Ursonate, Fahmoda-Absolventin Güner hatte für die Show eine filmische Untermalung zusammengestellt.

Melissa Kunz hat das Hip-Hop-Gefühl

New York, South Bronx, Anfang der 70er: Rap, DJing, Breakdance, Graffiti, der Beginn einer Kultur. Die Kollektion „HYFLEXX“ von Fahmoda-Absolventin Melissa Kunz vereint lässige Attribute des Old-School-Hip-Hops mit trendorientierter Streetwear aus der polarisierenden Hip-Hop-Kultur der Gegenwart. Posen und Selbstdarstellung, aber auch Selbstfindung und Identität durch Musik und Fashion prägen den Lifestyle ihrer Generation.

Für die Kollektion „Grow up“ der Fahmoda-Absolventin hatte der Bremer Rapper PzudemO gemodelt – der Beginn einer Freundschaft. PzudemO trug kurz darauf Melissas Anzug in einem seiner Musikvideos – die Designerin beschloss daraufhin, ihre Abschlusskollektion voll und ganz dem Hip-Hop und einer Kollaboration mit dem Rapper zu widmen. Herausgekommen ist eine sehr tragbare Kollektion. Bomberjacken angelehnt an den 90er-Jahre-Hip-Hop, Latzhosen (sie erinnern an die 80er Jahre), Accessoires, kurze sowie lange Hosen, Windbreaker und Hüte.

„Für alle Teile habe ich ein eigenes Stoffmuster designt. Alles ist sehr bunt und orientiert sich an aktuellen Trends“, erklärt Kunz. Die Farben Neongrün und Flieder dominieren in ihrer Kollektion „HYFLEXX“. Für ihre Recherche hat sich die 22-jährige Studentin bis in die 70er Jahre und zum Ursprung des Hip-Hop zurückbewegt. „Damals kamen die ersten Block-Partys auf“, hat sie herausgefunden. „Aber auch die 80er und 90er Jahre bieten eine große Inspirationsquelle für mich“.

Von Luisa Verfürth