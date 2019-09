So lecker schmeckt belgische Küche

Hannover

Der Sommerurlaub ist längst vorbei, wir gucken trotzdem gerne mal wieder über den Tellerrand: NP-Koch Jörg Lange vom Hotel LIndenkrug hat sich inspirieren lassen vom Nachbarland Belgien. Und macht Lust auf Lütticher Waffeln, Moules Frites und Stoofvlees.

Natürlich schmeckt es im Urlaub immer am besten. „Aber in anderen Ländern wird auch nur mit Wasser gekocht. Es lohnt sich, im Ferienort nach den Lieblingsrezepten zu fragen und sie zu Hause einfach auszuprobieren“, rät Jörg Lange. „Genießen Sie es – auch wenn es ein wenig anders schmeckt. Mache Sie das jeweilige Urlaubsgericht einfach zu etwas Eigenem.“

Stoofvlees – belgisches Rindergulasch

Rindergulasch auf belgische Art – dieses Rezept mit Geling-Garantie kocht sich fast von allein. Wichtig ist nur, dass Sie sich an die Vorgehensweise halten und Zeit mitbringen.

Ich schäle Zwiebeln und Knoblauch, schneide beides in Würfel. Das Schmalz erhitze ich in einem Schmortopf und brate darin das Fleisch in kleinen Portionen nacheinander kräftig an. Dann Zwiebeln und Knoblauch in den Bräter geben, kurz dünsten, das gesamte Fleisch wieder dazugeben, salzen und pfeffern. Dann mit Bier ablöschen. Belgisches Bier wäre optimal, ich benutze aber auch gern hannoversches Lüttje-Lagen-Bier, dunkles Weizen ist auch eine Alternative.

Je nach Topfgröße kann es notwendig sein, noch etwas mehr Flüssigkeit anzugießen, damit das Gulasch leicht bedeckt ist und prima schmoren kann. Geben Sie ein Lorbeerblatt dazu, eventuell mit Salz, Pfeffer und Zucker nachwürzen. Nun bestreiche ich die Brotscheiben mit dem Senf und lege sie mit dieser Seite nach unten zum Abdecken auf das Gulasch. Deckel auf den Bräter legen und alles knapp zwei Stunden schmoren lassen, bis das Fleisch zerfällt.

Inzwischen die Kartoffeln mit oder ohne Schale zu dicken Pommes schneiden und mit einem Geschirrtuch gut trocken tupfen. Das Öl in einem weiten Topf oder einer Fritteuse auf circa 150 Grad erhitzen. Die Pommes darin portionsweise vier Minuten vorfrittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Das fertige Gulasch durchrühren und mit Essig, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Frittieröl auf etwa 170 Grad erhitzen und die Pommes portionsweise drei bis fünf Minuten knus­prig ausbacken. Abermals auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Meersalz würzen und mit dem Gulasch anrichten.

Zutaten für vier Portionen Für das Gulasch: 1 Kilo Zwiebeln 1 Knoblauchzehe 1 Kilo Rindergulasch 3 Esslöffel Butterschmalz Zucker Salz, Pfeffer 1 Lorbeerblatt 1 Liter braunes Bier 4 Scheiben Graubrot 2 Esslöffel scharfer Senf 2-3 Esslöffel Rotweinessig Für die Fritten: 1 Kilo mehlig kochende Kartoffeln 1 Liter Öl zum Frittieren grobes Meersalz

Lütticher Waffeln

Echte Lütticher Waffeln bestehen nicht aus Rührteig, sondern aus Hefeteig. Ich mische Trockenhefe mit Mehl, Zucker und einer Prise Salz. In einem kleinen Topf erwärme ich die Milch und schmelze die Butter darin. Dann gebe ich die warme Butter-Milch mit den Eiern zur Zucker-Mehl-Hefemischung, und stelle mit dem Knethaken im Mixer einen geschmeidigen Teig her.

Den lassen wir ruhen, bis er das Volumen verdoppelt hat. Nach etwa einer halben Stunde ist es Zeit, das Waffel-Eisen vorzuheizen und den Hagelzucker unter den Teig zu kneten. So löst er sich im Teig nicht auf und gibt den gebackenen Waffeln den unverwechselbaren Charakter.

Ich habe ein großes, schweres Waffel-Eisen, das ich auf 170 Grad stelle, um die Waffeln aus jeweils einem Löffel des festen Teigs in drei bis vier Minuten zu backen. Tasten sie sich an die optimale Menge und die richtige Backzeit heran – beide hängen von Ihrem Waffeleisen ab.

Zu den Waffeln schmecken Honig, Joghurt, Schokoladensoße, Eis oder Kompott.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Mehl 1 Päckchen Trockenhefe 50 Gramm Zucker 1 Prise Salz 2 glückliche Eier 170 Milliliter Milch 100 Gramm Butter 150 Gramm Perl- oder Hagelzucker

Moules Frites

Moules Frites, also Miesmuscheln mit Pommes, zählt unbestritten zu den Lieblingsgerichten auf dieser Belgien-Seite. Es ist wunderbar schnell zuzubereiten, wenn wir frische, küchenfertige Miesmuscheln im Hause haben. Wir spülen sie noch einmal unter kaltem Wasser kurz ab und vergewissern uns, dass alle gut geschlossen sind.

Das gesamte Gemüse in Streifen schnippeln und in einem weiten Topf in etwas Olivenöl anschwitzen, dann mit Wein ablöschen. Danach fülle ich mit der Gemüsebrühe oder einen Fischfond auf und kontrolliere den Geschmack abschließend mit Salz und Pfeffer. Wenn dieser Muschel­sud kräftig kocht, kommen die Meeresfrüchte hinein. Ich rühre einmal durch, verschließe den Topf – nach etwa fünf Minuten sollten sich die Muscheln geöffnet haben.

Schon ist es Zeit, die Teller zu füllen, aber nur mit geöffneten Muscheln (die anderen aussortieren). Dazu Pommes Frites servieren – aus dem Stoofvlees-Rezept oder Tiefkühl-Pommes aus dem Backofen. Sofort genießen!

Zutaten für vier Portionen 2 Kilo Miesmuscheln 4 große Karotten 1 Knollensellerie 4 Zwiebeln 1 Stange Porree Olivenöl 2-3 Knoblauchzehen 0,75 Liter Weißwein 1 Liter Gemüsebrühe oder Fischfond 2 Lorbeerblätter 1 Bund Petersilie Salz, Pfeffer Pommes Frites für den Backofen

Belgischer Schokoladenkuchen

Zuerst schmelze ich Butter und 50 Gramm Zucker mit einer Prise Salz sachte in einem kleinen Topf. Dazu gebe ich die Schokoladenstückchen (ich verwende die dunklen Tropfen von Callebaut). Achtung: Die Wärme von Butter und Zucker reicht locker aus, um die Schokoladenstücke zu schmelzen.

In einer weiten Schüssel schlage ich jetzt mit dem Handmixer die Eier mit 150 Gramm Zucker und dem Löffel Mehl zu Schaum. Dafür nehme ich mir vier bis fünf Minuten Zeit. Während ich weiter mit dem Mixer arbeite, kann die geschmolzene Schokoladenbutter dazu. Als Letztes siebe ich noch den Löffel Kakao hinein. Dann fülle ich den Teig in eine vorbereitete Form mit 20 bis 25 Zentimeter Durchmesser, die entweder gut gefettet oder mit Backpapier ausgelegt ist.

Den Kuchen 20 Minuten bei 170 Grad im vorgeheizten Ofen backen und zwei Stunden auskühlen lassen. Zur Dekoration können Sie ihn mit Kakao oder Puderzucker bestäuben und mit Beeren, Schokolade, oder karamellisierten Nüssen belegen.

Zutaten für vier Portionen 50 Gramm Zucker 150 Gramm Butter 200 Gramm dunkle Kuvertüre (zum Beispiel „Baking Drops“ der Marke Callebaut) 1 Prise Salz 150 Gramm Zucker 3 Bio-Eier 1 Esslöffel Mehl 1 Esslöffel Kakaopulver Kakao oder Puderzucker zum Bestäuben Beeren, Schokostücke oder karamellisierte Nüsse zum Belegen

Von Jörg Lange