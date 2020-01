So präsentiert sich Hannovers Mode-Nachwuchs auf der Fashion Week in Berlin

Hannover/Berlin

In der Modebranche ist das eine Ehre: Zum Auftakt der Fashion Week zeigten neun Modeschulen im Hotel „ Vienna House Andel’s“ die Arbeiten ihrer talentiertesten Absolventen. Svea Behrens (24), die an der Hochschule in Hannover studiert, war eine der auserwählten. Für ihre Kollektion „Razzzle Dazzle“ war sie gedanklich in die Vergangenheit gereist und hatte sich von dem gleichnamigen Muster inspirieren lassen, das im Ersten Weltkrieg auf Kriegsschiffe gemalt worden war, um die Gegner zu verwirren.

Vorbild: Um den Gegner zu verwirren, wurden im Krieg Schiffe im Camouflage-Muster bemalt, genannt „Razzle Dazzle“. Quelle: Siefert, Verfürth

Svea Behrens Quelle: Privat

Auf dem langen Laufsteg sah man, wie Behrens die düstere Thematik aufbrach. Das Muster hatte sie adaptiert und in liebliche Pastellfarben verfröhlicht. 26 Meter Stoff hatte die Designerin dafür in London bedrucken lassen. Vier Prints, die sie eigenhändig entwickelt hatte. „In London ging es am schnellsten. Innerhalb von zwei Tagen war der Stoff bei mir.“ Zu Leggins, Blusen, Hemden und Chinos wurde der teure, englische Import verarbeitet. Im Fokus ihrer Kollektion stehen aber die voluminösen Mäntel. „Für die Mäntel habe ich mit Bettdecken gearbeitet und sie an einer Puppe drapiert. So entstand Schnitt und Form“, erzählt die 24-Jährige. „Ich habe sie auseinander genommen und neu zusammen gesetzt. Wenn man sich das Stitching, die Absteppungen, genau anguckt, erkennt man, dass ich mich dabei an der Sinuskurve von Radarwellen orientiert habe.“

Mäntel und Hosen in unisex

Die Mäntel sind wie die Hosen wendbar und unisex. Ein Gedanke der Nachhaltigkeit und Diversität, der auch Sveas Professor Johannes Assig(53) begeisterte, der die Show in Berlin genauso verfolgte wie Martina Glomb(59), Leiterin des Studiengangs Modedesign in Hannover , sowie Sveas Eltern und Paten. „ Svea hat eine Geschlechter übergreifende Kollektion entwickelt, die mit ihrem Oversize-Charakter einen Trend aufgegriffen hat, der in der Luft liegt“, lobte Assig. „ Es ist eine tolle Kollektion und man sieht es an der Resonanz, dass sie damit richtig liegt.“

Es ist nicht verwunderlich, dass sich Svea Behrens der Mode verschrieben hat. Schon ihre Großmutter lernte das Schneiderhandwerk, ihre Mutter ist Modedesignerin. „Ich saß mit fünf Jahren zum ersten Mal an einer Nähmaschine“, erzählt die Kreative.

Sehr stylisch: Die „Banana-Bag“ von Designerin Behrens ist bereits im Handel erhältlich. Quelle: Privat

Praktikum bei den Tiedeken Studios

Vor ihrem Modedesign-Studium hatte sie sich ein Fundament gelegt und eine Ausbildung zur Assistentin für Mode und Design an der Anna Siemsen Schule in Hannover absolviert. Parallel machte sie ihr ihr Fachabitur. Es folgte das Studium, in dessen Verlauf sie ein halbjähriges Praktikum in Berlin bei den Tiedeken Studios leistete und das Kostümdesign des Abenteuerfilms „Rocca verändert die Welt“ mit entwarf.

Filmkostüme sind eine Leidenschaft von Behrens

Filmkostüme sind eine Leidenschaft von Behrens, der sie sich in ihrem Job intensiver widmen will. „Für all die Serien und Streamingdiensten werden wieder mehr Designer am Set gebraucht.“ Seit 2000 entwirft ihre Mutter die Kostüme für die Tanzschule Kressler in Neustadt am Rübenberge. Und die Tochter hat ihr Studium mit den Turnanzügen für die Disco-Dancer der Tanzschule finanziert, arbeitet bis heute mit ihnen zusammen. Die besonderen „Banana Bags“ von Behrens kann man bereits kaufen: über ihre Instagram-Seite oder im Modegeschäft Vallintage am Engelbosteler Damm.

Nach der Fashionshow in Berlin kam ein Talentscout von H&M backstage auf sie zu. Er bat sie, sich per Email an ihn zu wenden – ein Volltreffer. Behrens ist begeistert: „Das hier war eine tolle Möglichkeit, meine Sachen einem Fachpublikum zu zeigen. Ich finde Berlin cool.“ Und Berlin findet Svea Behrens cool. Den Razzzle Dazzle aus Hannover vergisst man so schnell nicht.

Von Luisa Verfürth