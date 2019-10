So lief die Show mit Joko & Klaas in der Wedemark

Hellendorf

„Strafversetzt“ nach Hannover: Yoko Winterscheidt (40) und Klaas Helfer-Umlauf (36) wurden von ihrem Haussender Pro7 nach einer verlorenen Wette zum Einsatz bei der „Live-Show bei dir zuhause“ verdonnert. Die beiden Entertainer machten aber nicht den Eindruck, als würden sie das als Höchststrafe empfinden. Gut gelaunt mischten sie Sonnabend beim Nachbarschaftsduell in Hellendorf mit.

Gymnasiallehrer André Timme (32) und seine Freundin Elisa Witek (26) traten an gegen ihre Nachbarin Monika Gentz (29) und deren Freund Dave Hülsner (28). Letztere haben sich beim Job im Kindergarten kennen und lieben gelernt, sind erst seit sieben Monaten ein Paar – aber ein geniales Gespann, wenn Pro7 zu skurrilen Spielchen einlädt. Um maximal 90.000 Euro ging es im Showmarathon, der erst nach Mitternacht beendet war.

Timme, der am Geschwister-Scholl-Gymnasium Biologie und Sport unterrichtet, war zusammen mit seiner Freundin und deren Stiefbruder Michael (39) selbstbewusst in den Wettbewerb gegangen: „Mit Scheitern beschäftigen wir uns nicht.“ Sein Team blau hatte aber gleich in der ersten Runde das Nachsehen: Dartpfeile sollten von einer Strickleiter auf eine überdimensionale Scheibe geworfen werden – aus luftiger Höhe. Dave Hülsner (“Ich habe Höhenangst“) holte lässig die ersten 1000 Euro in 23 Meter Höhe.

Auch beim Autoscooter-Ball schoss das Erzieher-Pärchen souverän fünf Tore (“Ihr seid Messi und Ronaldo“, schwärmte Moderator Matthias Opdenhövel, 49), doch nach 10.000 Euro auf dem Konto kam der Stillstand – das Team um Timme zog davon, verdoppelt die Gewinnsumme im Finale sogar. Denn Elisa Witek hatte Zielwasser, lochte mit dem zweiten Schlag auf der Minigolfbahn ein – 70.000 Euro gehen an das Paar, das einen eineinhalbjährigen Sohn hat.

Das mit 6000 Euro dotierte sechste Spiel „Tönlein Brillant“ brachte die Wende ab 22 Uhr: Die „strafversetzten“ Pro7-Stars sprangen ein. Klaas Heufer-Umlauf erkannte am schnellsten die Songs, die Silbermond mit Sängerin Stefanie Kloß (34) anspielte, die Punkte gingen an Timmes Team. „ Joko hat die Wende eingeleitet“, freute sich der Lehrer diebisch über die musikalischen Fehlschläge des Blondschopfs, der für die Gegner in rot die Titel erraten sollte.

Sport, Geschicklichkeit, Allgemeinwissen, Mut und Vertrauen. Mit der „Live-Show“ tastet der Sender viele Talente ein. Eines war an diesem Sonnabend auch die Kochkunst: Rainer Calmund (70) spielte Vorkoster für das perfekte Zwölf-Minuten-Steak, das in beiden Wohnungen während einer der vielen Werbepausen zubereitet wurde. Das Zünglein an der Waage war Elisa Witeks Kartoffelpüree – der Ex-Fußball-Manager ist halt ein Gourmet.

Auch Prominente aus der Wedemark wurden vom Sender eingespannt: Der hiesige Schützenkönig, die Besitzerin einer Bowlingbahn, der beliebteste Friseur vor Ort – und Songwriter-Poet Heinz Rudolf Kunze (61). Der sang ein Loblied auf seine Heimat seit 31 Jahren: „Ich liebe, dass die Wedemark keine Großstadt ist. Es ist die schönste Ecke der Region. Süden, Westen, Osten – der Norden zählt!“ Auch an seiner Kreativität hätten Land und Leute Anteil – demnächst veröffentlicht er ein neues Album und sein 14. Buch. Kunze kennt den Grund: „Hier gelingt so viel.“ Zum Beispiel eine TV-Show, die aus dem Hellendorfer Bauhof eine Arena für Spiel und Spaß macht!

Von Andrea Tratner