Hannover

Caro, kommst du mal bitte kurz mit dem Messer vorbei“, sagt Ricardo Savia (46) zu einer Kursteilnehmerin. Sie greift sich eins und geht zu ihrem Trainer. „Versuch mal den Bauchstich“. Sie setzt an und dann geht alles ganz schnell. Ein Schlag hier, eine ruckartige Bewegung dort und das Messer fliegt durch den Raum. Es knallt krachend auf den Boden. Das alles hat gerade einmal eine Sekunde gedauert. Savia hat seine Kontrahentin entwaffnet.

Eine Gefahr bestand natürlich nicht. Das Messer ist stumpf und auch Caro wusste, was gleich passieren wird. Savias Schlag, der normalerweise ihrem Auge gelten sollte, traf sie sanft an der Stirn. Es war einer von vielen Bewegungsabläufen, die der Selbstverteidigungscoach mit seinen Schülern immer wieder trainiert. „Wenn man die ungefähr 25.000-mal gemacht hat, dann könnte man sie auch im Ernstfall ausüben“, sagt Savia.

In seinem Kurs zeigt Trainer Ricardo Savia, wie man Angrefer entwaffnen kann. Quelle: Frank Wilde

Damit ist klar: Ein Wochenendseminar reicht nicht aus, um sich wirklich wehren zu können. „Wer Trainingsfleiß an den Tag legt, der schafft es, drei bis vier Anwendungen nach ungefähr einem Jahr zu beherrschen“, sagt Fitnessguru Savia.

Bei den Anfängern sieht alles deutlich unspektakulärer aus. Die etwa 20 Übungspartner stehen sich gegenüber, greifen langsam die Arme, probieren Hebel aus und visieren schmerzhafte Punkte an. Freilich ohne richtig zuzulangen. Noch sieht alles sehr nach Zeitlupe aus. „Die Geschwindigkeit kommt hinterher. Denn im Ernstfall habe ich nur eine Sekunde Zeit“, sagt Savia.

Nicht nur Abschreckung wird gelehrt

Er hat früher für zahlreiche Prominente aus Politik, Film und Musik als Personenschützer gearbeitet. Sein Fitnessstudio Villa Vitale hat der gebürtige Sizilianer Anfang des Jahres plötzlich aufgegeben, um sich ganz der Selbstverteidigung zu widmen.

Großen Wert legt Savia darauf, dass er eine Form der „realistischen“ Abwehr trainiere. „Es gibt Angreifer, die lassen sich von einem Stop-Ruf nicht beeindrucken.“ Bei ihm lernen die Schüler deshalb den Gegner nicht nur zu abzuschrecken, sondern auch zu verletzen. „Der Angreifer will mich ja auch nicht schonen. Wenn ich mich da an Regeln halte, könnte ich schnell verlieren“, sagt Savia. Aber: Wer mit dem Erlernten nicht verantwortungsvoll umgehen könne, den schmeiße er umgehend raus.

An der Puppe wird die Kraft trainiert

Und wie sieht es mit Blessuren beim Training aus? Schließlich lernen die Schüler, wie sie einem Menschen den Arm brechen. Vor jedem Training schwören die Schüler in einer Zeremonie keinen anderen zu verletzen. Bislang habe das gereicht. „Die nötige Kraft trainieren wir an einer Puppe“, sagt Savia.

Tessa Meinen (17) ist über eine Schul-AG in Savias Kurs gekommen. „Ich bin selbstbewusster geworden und fühle mich sicherer“, sagt sie. Meinen ist bereits seit zweieinhalb Jahren dabei. Savia nimmt sie häufiger zu Vorführungen mit, um Bewegungen besser demonstrieren zu können. „Es macht viel Spaß.“

Frauen sind in Savia Kursen in der Überzahl. Quelle: Frank Wilde

Frauen sind in Savias Kursen deutlich in der Überzahl. „Die immer wieder kehrenden Bewegungen sind für sie wie kleine Choreografien“, meint Savia. Es sei fast ein bisschen wie tanzen – ein Tanz für die Sicherheit.

In seiner kleinen Halle in der Badenstedter Straße 130 bietet Savia viermal die Woche Training an. Dienstags von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr, donnerstags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, samstags von 11 Uhr bis 12 Uhr und sonntags 13 Uhr bis 14 Uhr. Die Mitgliedschaft kostet zwischen 40 Euro bis 50 Euro im Monat. Für mehr Infos klicken Sie hier.

Ricardo Savia: „Die Person, die mehr weiß, gewinnt.“

Herr Savia, Angreifer sind meist körperlich überlegen und womöglich auch noch bewaffnet. Wie soll es da denn klappen, sich zu wehren?

Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Man muss sich immer denken, dass man schwächer als der andere ist. Denn dann ist man konzentriert und nimmt den Gegner ernst. Ob Mann oder Frau, das ist egal. Die Person, die mehr weiß, gewinnt.

Ziel ist es, den Gegner zu entwaffnen. Quelle: Frank WIlde

Aber ist es nicht sinnvoller einfach wegzulaufen?

Wir wollen keine Gewalt, deswegen ist es sinnvoll einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Aber das ist nicht immer realistisch. Manchmal kann man nicht weglaufen. Dann hat man keine andere Option und da ist es gut zu wissen, wie man sich verhalten soll.

Spielt die Fitness nicht doch eine Rolle?

Es ist egal, wie viele Muskeln und Kraft du hast oder wie viel Gewicht du auf der Bank drückst. Entscheidend ist das System und die Technik. Natürlich schadet eine gewisse körperliche Fitness nicht, sie bringt dir aber auch nichts. Perfektion ist das Geheimnis.

Die Handgriffe muss lange einstudiert und oft wiederholt werden. Quelle: Frank Wilde

Und warum bringen mir meine Muskeln nichts?

Weil wir sehr viel über die Anatomie des Körpers wissen und Hebeltechniken anwenden können. Dafür braucht man nicht viel Kraft und sie sind für den Angreifer dennoch sehr schmerzhaft.

Wahrscheinlich ende ich das Gelernte nie an. Warum soll ich trotzdem Zeit investieren?

Es ist eine Präventionsmaßnahme. Man sollte das können bevor ein Ereignis passiert. Aber auch so macht das Lernen viel Spaß. Die Teilnehmer werden selbstbewusster und dies führt zu einem ganzen anderen Auftreten. Man kann sich in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Alltag besser zurechtzufinden. Zudem macht das jeden auch für potenzielle Täter unattraktiver. Denn sie suchen ihre Opfer nach äußerlichen Merkmalen gezielt aus. Und niemand von uns möchte ein Opfer sein.

Von Sascha Priesemann