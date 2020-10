Hannover

Pfifferlinge, Steinpilze, Maronen: Wer sie von der Wanderung im Deister (oder vom Wochenmarkt) mitbringt, findet hier Ideen von „Vier Jahreszeiten“-Küchenchef Karl-Heinz Friedel. Er kombiniert Pilze mit Süßkartoffeln, Zucchini, Pfannkuchen und Feta.

Pfifferlinge sind filigran, verästelt und nicht leicht zu säubern. Tipp vom NP-Koch: „Am besten wäscht man sie in ,leichtem Mehlwasser’. Man rührt mit dem Schneebesen etwas Mehl ins Wasser ein, so lassen sich die Verunreinigungen besser lösen.“ Pilze eignen sich auch hervorragend zum Einfrieren oder zum Trocknen im Backofen – „als Vorrat für den Winter“.

Anzeige

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Gebackene Süßkartoffel mit Pilzfüllung

Gebackene Süßkartoffel mit Pilzfüllung. Quelle: Christian Behrens

Backofen auf 160 Grad vorheizten (Umluft). Kartoffeln waschen und mit einer Handbürste säubern. In einer Schüssel vier Esslöffel Rapsöl mit etwas Salz vermengen und die Kartoffeln damit einreiben. Backpapier aufs Ofenblech legen und die Kartoffel auflegen. Auf der mittleren Schiene für etwa 40 Minuten backen. Bei der Gabelprobe sollten die Kartoffeln in der Mitte noch ganz leichten Widerstand haben.

Die Pilze verlesen und putzen, die großen vierteln und die kleinen halbieren. Frühlingszwiebeln waschen und in feine Ringe schneiden. Die Kidneybohnen in ein Sieb gießen und mit lauwarmem Wasser abspülen. Rukola waschen und sehr gut mit Küchenkrepp trocknen, dann in sehr feine Streifen schneiden. Saure Sahne, Zitronensaft und Rukolastreifen mit einem Schneebesen zu einem Dip verarbeiten, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zwei Esslöffel Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Pilze kräftig anbraten, die Kidneybohnen und Lauchzwiebeln dazugeben und mit Balsamicoessig ablöschen. Den Honig hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Ofenkartoffel auf vorgewärmte Teller legen, mittig einschneiden und aufdrücken (vorsichtig: heiß!). Pilzmischung und Dip gleichmäßig darauf verteilen.

Zutaten für vier Portionen 4 Süßkartoffeln 6 Esslöffel Rapsöl 600 Gramm gemischte Pilze (Champignons, Pfifferlinge, Kräutersaitlinge, Steinpilze) 2 Frühlingszwiebeln 1 Dose Kidneybohnen (875 Gramm) 2 Esslöffel dunkler Balsamico 2 Esslöffel flüssiger Honig 200 Gramm saure Sahne 2 Teelöffel Zitronensaft 1 Schale Rukola Salz Pfeffer Backpapier

Pfannkuchen mit Pilz-Frischkäse-Speckfüllung

Pfannkuchen mit Pilz-Frischkäse-Speckfüllung. Quelle: Christian Behrens

Die Pfifferlinge verlesen, putzen und halbieren. Die Petersilie waschen, trocken tupfen mit Küchenkrepp und fein hacken. Die Zwiebel pellen und sehr fein würfeln. Den Speck in feine nicht zu lange Streifen schneiden. Aus Mehl, Milch, Mineralwasser und Ei mit einem feinen Schneebesen in einer Schüssel einen glatten, nicht zu dicken Teig herstellen und je eine Prise Salz und Zucker dazugeben.

In einer beschichteten Bratpfanne mit einem Esslöffel Olivenöl die Pfifferlinge kurz anbraten, Speck und Zwiebeln hinzugeben, einmal durchschwenken und mit Gemüsebrühe auffüllen. Das Ganze fünf Minuten bei mittlerer Hitze reduzieren lassen, den Frischkäse mit einem feinen Schneebesen einrühren und vom Herd nehmen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In der Zwischenzeit in einer beschichteten Bratpfanne (28 Durchmesser) mit jeweils zehn Gramm Butter vier dünne goldbraune Pfannkuchen herstellen und im Backofen bei etwa 50 Grad warm halten. Den Rucola waschen und sehr gut mit Küchenkrepp abtrocknen. Die Pfannkuchen auf vorgewärmte Teller legen und mit den Salatblättern belegen (etwas für die Garnitur aufheben) Gleichmäßig die Pfifferlinge darauf verteilen und die Pfannkuchen einrollen oder zusammenklappen.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm durchwachsener Speck 400 Gramm Pfifferlinge 1 große Zwiebel 150 Gramm Frischkäse 1 Bund Petersilie 100 Milliliter Gemüsebrühe 1 Schale Rukola 220 Gramm Mehl 405er 4 Eier, Klasse M 300 Milliliter Milch, 3,5 Prozent 100 Milliliter Mineralwasser 40 Gramm Butter 1 Esslöffel Olivenöl Salz, Pfeffer, Zucker

Gebratener Feta mit Pilzen

Gebratener Feta mit Pilzen. Quelle: Christian Behrens

Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Schalotten schälen und fein würfeln. Von Chicorée und Radicchio die äußeren Blätter entfernen, halbieren und den Strunk herausschneiden. Je vier Chicorée- und Radicchioblätter als Garnitur aufheben, den Rest in feine Streifen schneiden.

Thymian, Oregano und schwarzen Pfeffer gut vermischen. In einer beschichteten Pfanne zwei Esslöffel Öl erhitzen, die Pilzscheiben hineingeben und etwa vier Minuten braten. Die Schalotten hinzugeben und noch mal drei Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salatstreifen hineingeben, kurz durchschwenken und vom Herd nehmen.

In einer anderen beschichteten Pfanne zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen. Den Fetakäse hineingeben, mit der Hälfte der Kräuter bestreuen, kurz anbraten. Wenden, wenn der Käse beginnt zu schmelzen und mit den restlichen Kräutern bestreuen. Die warme Champignonmischung auf vier vorgewärmten Tellern verteilen und den Fetakäse anlegen. Mit den Radicchio- und Chicoréeblättern garnieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Champignons 2 Schalotten 2 Chicorée 1 Radicchio 4 Esslöffel Olivenöl 4 Fetakäse à 150 Gramm 1,5 Teelöffel Oregano 1,5 Teelöffel Thymian ¾ Teelöffel schwarzer Pfeffer, gemahlen Salz, Pfeffer

Zucchini-Pilzsalat

Zucchini-Pilzsalat. Quelle: Christian Behrens

Die Pilze verlesen und putzen. Die großen vierteln, die kleineren halbieren. Zucchini waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Strunk und Stängel entfernen und die Zucchini in Streifen schneiden. Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Zitrone waschen. Ein Viertel der Schale (nur das Gelbe) abreiben und zur Seite stellen. Die Zitrone auspressen.

Basilikum mit einem scharfen Messer abschneiden, waschen und trocken tupfen, Vier Doppelblätter für die Garnitur aufbewahren. Petersilie waschen und die Blätter vom Stängel zupfen. Zitronensaft, Basilikum, Petersilie und Dreiviertel des Knoblauchs in ein hohes Gefäß geben, 60 Milliliter Olivenöl dazu- geben und mit dem Pürierstab kräftig durchmixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in eine mittelgroße Schüssel füllen.

In einer beschichteten Pfanne 20 Milliliter Olivenöl erhitzen, Zucchini, Tomatenstreifen und den Rest vom Knoblauch etwa 20 Sekunden anbraten, zwei- bis dreimal durchschwenken und in die Schale mit dem Dressing geben. Pfanne mit Küchenkrepp auswischen und wieder 20 Milliliter Olivenöl erhitzen. Die Pilze kräftig anbraten, bis sie eine schöne Farbe haben, die Zitronenzeste dazugeben, einmal durchschwenken und zu der Zucchini geben. Gut durchmischen und auf Tellern anrichten. Die Kresse mit einem scharfen Messer kurz über dem Boden abschneiden und die Teller mit den Basilikumblättern garnieren.

Zutaten für vier Portionen 250 Gramm Zucchini 1 rote Zwiebel 3 Knoblauchzehen 200 Gramm Champignons 100 Gramm Pfifferlinge 100 Gramm Kräutersaitlinge ½ Bund Petersilie 1 Schälchen Kresse 1 Topf Basilikum 1 unbehandelte Zitrone 100 Gramm getrocknete Tomaten (soft) 100 Milliliter Olivenöl Salz, Pfeffer 1 Pürierstab

Lust auf mehr Rezepte?

Neben Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke kochen Karl-Heinz Friedel („Vier Jahreszeiten“), Jörg Lange (Hotel Lindenkrug) und Ronny Spaniel („La Rock“) jedes Wochenende für die Neue Presse.

Von NP