Als die neue Miss NP My Bui Minh (26) mit ihrem Freund Dimitri Leinweber (32) fürs Foto posiert, ist klar, wer in diesem Haushalt die Hosen an hat. „Trägst du etwa eine Jogginghose“, sagt Bui Minh entsetzt, „zieh dir mal besser eine Jeans an.“ Beide lachen – ihr Liebster läuft brav zum Kleiderschrank und streift sich eine neue Hose über. Es ist schließlich auch die Ehrlichkeit, die er an ihr schätzt.

Mehr als vier Jahre leben die beiden nun schon in der 75 Quadratmeter großen Wohnung in Groß-Buchholz zusammen. Groß Buchholz? Das ist nun nicht gerade der Stadtteil, der bei jungen Menschen in Hannover angesagt ist. „Ich mag es ein wenig ruhiger. Wir haben die Eilenriede und den Kanal in der Nähe und sind trotzdem in zehn Minuten in der Stadt“, sagt dagegen Bui Minh.

My Bui Minh hat zwei Reishüte aus dem Vietnam mitgebracht. Quelle: Nancy Heusel

Ihre vietnamesischen Wurzeln sieht man, aber hört man ihr nicht an. Kein Wunder, denn die angehende Handelsfachwirtin ist in Großburgwedel geboren. Ihr Vater kam als Gastarbeiter vor 36 Jahren nach Deutschland, ihre Mutter acht Jahre später. „Ich war zuletzt im Januar im Vietnam. Davor bin ich allerdings fünf Jahre nicht hingeflogen“, erzählt sie.

Ein Teil ihrer Verwandtschaft lebt noch immer in dem südostasiatischen Land. Obwohl die 26-Jährige die Sprache beherrscht, könnte sie sich aber nicht vorstellen, dort zu leben. „Das Land ist sehr konservativ. Die Infrastruktur und das System verbessern sich zwar, aber so was wie Meinungsfreiheit gibt es dort eben nicht.“ In ihrer Wohnung erinnern einige Bilder an Vietnam. Auch zwei Reishüte hängen an der Wand.

Hochzeit auf einem Rittergut

Apropos Hüte: Dafür hat die einst begeisterte Hip-Hop-Tänzerin ein Faible. Sie besitzt zwar nur drei, zieht sie aber besonders gerne an. „Ich mag Dinge, die nicht jeder mag und experimentiere gerne“, erzählt sie. In Modestädten wie Mailand seien Hüte bei Frauen nicht außergewöhnlich, in Hannover aber schon. „Da sehen das die Leute und fragen sich, was das soll.“

Viel Zeit verbringt Bui Minh vor dem Spiegel. An ihrem Schminktisch stapeln sich Lippenstifte, Eyeliner, Wimperntusche und noch vieles mehr. Sie holt mehrere Paletten mit Lidschatten aus der Schublade, da fällt die Entscheidung schwer. „Ich habe so viel davon, dabei habe ich nur zwei Augen“, sagt sie und lacht. Ihren Freund stellt das manchmal auf eine harte Probe. „Wenn sie sagt, sie schminkt sich noch kurz, dann sind das mindestens 20 Minuten“, sagt Leinweber.

Er hat sich dran gewöhnt. Die beiden sind seit mehr als sechs Jahren verliebt. Im kommenden Jahr, am 8. August, wollen sie auf dem Rittergut in Groß Goltern heiraten. Ihr Kennenlernen war eher zufällig. Leinweber war Filialleiter bei „Jack & Jones“ an der Großen Packhofstraße, Bui Minh arbeitete in der Filiale in der Ernst-August-Galerie.

My Bui Minh und ihr Freund Dimitri Leinweber wollen im kommenden Jahr heiraten. Quelle: Nancy Heusel

Eines Tages kam Leinweber mit Blumen ins Einkaufscenter, um eine Kollegin zu verabschieden. Bui Minh, die in ein Verkaufsgespräch verwickelt war, flitzte um die Ecke und rannte ihn um. „Ich habe ihn dann angeschaut und gedacht: ,Nicht schlecht’.“ Sie hielt den Kontakt, ein paar Monate später waren die beiden ein Paar.

Leinweber leitet heute die Filiale vom Modeladen „Eighty-Five“ in der Ernst-August-Galerie. Bui Minh macht bei der Nordgruppe von „ Peek & Cloppenburg“ am Kröpcke eine Ausbildung zur Handelsfachwirtin. In einem Jahr ist sie fertig. „Ich platziere die Ware im Laden und schaue, wie sie liegt. Zudem motiviere ich die Mitarbeiter“, fasst Bui Minh ihre Aufgaben grob zusammen.

Ihre Arbeit macht ihr großen Spaß. Dabei war alles ganz anders geplant. Sie studierte zunächst Bauingenieurwesen, brach das Studium aber ab. „Das war alles sehr theoretisch und ich wollte mehr mit Menschen zu tun haben.“

My Bui Minh ist nicht das typische Model, das sonst bei Miss-Wahlen auftaucht. Einen Instagram-Account – in der Szene quasi Pflicht – hat sie sich erst vor sechs Monaten zugelegt. „Dort bekommt man die Trends in der Branche inzwischen besser mit als in Zeitschriften“, sagt sie.

My Bui Minh liest ihr Lieblingsbuch auf dem Balkon. Quelle: Nancy Heusel

Nun will sie als Miss NP durchstarten. „Ich möchte Menschen kennenlernen und daran wachsen.“ Ihr Lebensratgeber ist dabei ihr Lieblingsbuch, „Die Gesetze der Gewinner“ von Erfolgsguru Bodo Schäfer. Dass sie gewinnen kann, hat sie ja schon bewiesen.

Von Sascha Priesemann